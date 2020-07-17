В Ленинградской области помогут трудным подросткам

В деревне Надкопанье
Ленинградской области откроется эко-пространство «Территория роста», где
подростков, находящихся в конфликте с законом, научат профессиям бариста,
ландшафтного дизайнера и керамиста. Об этом сообщает портал «Открытые НКО» со
ссылкой на Синодальный отдел по благотворительности РПЦ.
Организатор проекта –
петербургский Центр социальный реабилитации подростков святителя Василия
Великого. Это единственный в России негосударственный открытый социальный Центр
для подростков в конфликте с законом, который является альтернативой
воспитательной колонии или закрытого образовательного учреждения.
При поддержке местных
властей в течение ближайших трех лет Центр святителя Василия Великого построит
в деревне кофейню, дендрарий, керамическую мастерскую и планетарий. С
подростками будут работать психологи, психотерапевты, социальные педагоги,
тренеры, театральные педагоги, преподаватели изобразительного искусства и
волонтеры.
Попасть на реабилитацию в
поселение смогут подростки со всей Ленинградской области — по направлению
полиции, комиссий по делам несовершеннолетних и по приговору судов.
«Наш проект будет первым
в России сельским реабилитационным центром открытого типа для подростков,
вступивших в конфликт с законом. Такие проекты очень нужны, в России ежегодно
несовершеннолетними или при их участии совершается более 40 тыс. преступлений.
Большинство из них при должной поддержке могут изменить свою жизнь, наш опыт
это подтверждает: более 85% наших выпускников больше не совершают
преступлений», — говорит исполнительный
директор петербургского Центра святителя Василия Великого Юлиана Никитина.
Проект поддержала
администрация Волховского района Ленинградской области. Участок земли, где
будет строиться центр, находится в стадии оформления.
Уже сейчас, в пилотном
режиме, в Надкопанье проходят реабилитацию восемь подростков из петербургского
Центра Василия Великого. «Мы шли к открытию новой площадки пять лет. Теперь в
сельскую местность смогут приезжать ребята не только из Петербурга, но и из
Ленинградской области. С ними будут работать лучшие специалисты», – отмечает
настоятель храма Рождества Христова в Надкопанье игумен Антоний (Кузнецов).
В планах открытие
подобных площадок в других регионах.