В Ленинградской области помогут трудным подросткам

В деревне Надкопанье Ленинградской области откроется эко-пространство «Территория роста», где подростков, находящихся в конфликте с законом, научат профессиям бариста, ландшафтного дизайнера и керамиста. Об этом сообщает портал «Открытые НКО» со ссылкой на Синодальный отдел по благотворительности РПЦ.

Организатор проекта – петербургский Центр социальный реабилитации подростков святителя Василия Великого. Это единственный в России негосударственный открытый социальный Центр для подростков в конфликте с законом, который является альтернативой воспитательной колонии или закрытого образовательного учреждения.

При поддержке местных властей в течение ближайших трех лет Центр святителя Василия Великого построит в деревне кофейню, дендрарий, керамическую мастерскую и планетарий. С подростками будут работать психологи, психотерапевты, социальные педагоги, тренеры, театральные педагоги, преподаватели изобразительного искусства и волонтеры.

Попасть на реабилитацию в поселение смогут подростки со всей Ленинградской области — по направлению полиции, комиссий по делам несовершеннолетних и по приговору судов.

«Наш проект будет первым в России сельским реабилитационным центром открытого типа для подростков, вступивших в конфликт с законом. Такие проекты очень нужны, в России ежегодно несовершеннолетними или при их участии совершается более 40 тыс. преступлений. Большинство из них при должной поддержке могут изменить свою жизнь, наш опыт это подтверждает: более 85% наших выпускников больше не совершают преступлений», — говорит исполнительный директор петербургского Центра святителя Василия Великого Юлиана Никитина.

Проект поддержала администрация Волховского района Ленинградской области. Участок земли, где будет строиться центр, находится в стадии оформления.

Уже сейчас, в пилотном режиме, в Надкопанье проходят реабилитацию восемь подростков из петербургского Центра Василия Великого. «Мы шли к открытию новой площадки пять лет. Теперь в сельскую местность смогут приезжать ребята не только из Петербурга, но и из Ленинградской области. С ними будут работать лучшие специалисты», – отмечает настоятель храма Рождества Христова в Надкопанье игумен Антоний (Кузнецов).

В планах открытие подобных площадок в других регионах.