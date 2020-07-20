Новые меры поддержки семьям в Ленинградской области

Речь идет о поддержке
женщин в возрасте от 19 до 29 лет при рождении первого и второго ребенка. Также
планируется отменить критерий нуждаемости при рождении трех и более детей для
получения сертификата на 3 млн рублей для улучшения жилищных условий.
«Чем больше мы будем
создавать возможностей для улучшения качества жизни семьи в Ленинградской
области, модернизировать инфраструктуру здравоохранения,
обеспечивать молодежь рабочими местами, тем больше будет родителей, которые
мечтают зарегистрировать рождение детей и жить в нашем регионе», ─ отметил
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В настоящее время в
Ленинградской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка
семей при рождении детей». Проект, на исполнение которого заложено 15,9 млн
рублей, в том числе 7,7 млн рублей – средства областного бюджета, рассчитан до
2024 года. Кроме того, в области установлена ежемесячная выплата в размере 5
тысяч рублей в связи с рождением первого ребенка и регистрацией его в
ленинградских органах ЗАГС. Поддержка предоставляется до достижения ребенком 3
лет. На 1 июля выплату получают 1339 ленинградских семей. В этом году 13075
детей в Ленинградской области в возрасте от 3 до 7 лет также получили
дополнительную социальную выплату.