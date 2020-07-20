Новые меры поддержки семьям в Ленинградской области

Речь идет о поддержке женщин в возрасте от 19 до 29 лет при рождении первого и второго ребенка. Также планируется отменить критерий нуждаемости при рождении трех и более детей для получения сертификата на 3 млн рублей для улучшения жилищных условий.

«Чем больше мы будем создавать возможностей для улучшения качества жизни семьи в Ленинградской области, модернизировать инфраструктуру здравоохранения, обеспечивать молодежь рабочими местами, тем больше будет родителей, которые мечтают зарегистрировать рождение детей и жить в нашем регионе», ─ отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В настоящее время в Ленинградской области реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Проект, на исполнение которого заложено 15,9 млн рублей, в том числе 7,7 млн рублей – средства областного бюджета, рассчитан до 2024 года. Кроме того, в области установлена ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей в связи с рождением первого ребенка и регистрацией его в ленинградских органах ЗАГС. Поддержка предоставляется до достижения ребенком 3 лет. На 1 июля выплату получают 1339 ленинградских семей. В этом году 13075 детей в Ленинградской области в возрасте от 3 до 7 лет также получили дополнительную социальную выплату.