Полицейским Ленобласти – награды и почести

Приветствуя собравшихся, губернатор 47 региона Александр Дрозденко заявил о расширении региональной поддержки органов внутренних дел. Он сообщил, что уже с 2026 года объем финансирования будет увеличен. В рамках этой работы запланирован капитальный ремонт зданий подразделений полиции в Выборге, Волхове, Луге, Кингисеппе и Гатчине.

Губернатор также объявил ключевые результаты поддержки полиции со стороны региона, начиная с 2018 года: построено 15 новых зданий, ведется строительство еще одного в Гатчинском округе, приобретено 235 автомобилей, на материально-техническое обеспечение направлено 1,7 млрд рублей. Ежегодно выплачиваются премии лучшим сотрудникам – это около 80 миллионов рублей.

– Я понимаю, что этого мало, и мы работаем над увеличением финансирования и штатной численности. Наша задача – удержать тех, кто сегодня работает эффективно и показывает хорошие результаты. Несмотря ни на что, вы обеспечиваете правопорядок в регионе. Именно от вашей службы зависит стабильность и экономическое развитие области, жители абсолютно уверены в своей безопасности. Так должно быть всегда, – подчеркнул Александр Дрозденко.

В своем поздравительном слове председатель областного ЗакСа Сергей Бебенин отметил высокую ответственность и самоотверженность сотрудников правопорядка.

– В вашей сложной профессии нет случайных людей, потому что работа требует от каждого особой выдержки, смелости, готовности брать на себя ответственность и жертвовать личным временем ради спокойствия и безопасности наших граждан. На этих важных принципах базируется труд полицейских Санкт-Петербурга и Ленинградской области, благодаря которым жители могут спокойно и с уверенностью жить, трудиться, строить планы на будущее, – подчеркнул спикер областного парламента.

Начальник ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Роман Плугин поблагодарил правительство региона за системную поддержку правоохранителей.

– Мы с вами, без всякого сомнения, идем к одной цели – это обеспечение безопасности на улицах, – произнес Роман Плугин. – Все вместе мы это делаем в рамках проводимой специальной военной операции. Хочу акцентировать свое внимание именно на этом. Недаром наш президент сказал, что у каждого своя специальная военная операция на своем рабочем месте. И отдача должна быть соответствующей.

В завершение торжественной церемонии глава региона наградил выдающихся сотрудников органов внутренних дел – участковых, следователей, оперуполномоченных, а также сотрудников патрульно-постовой службы и ГИБДД, внесших значительный вклад в обеспечение правопорядка.