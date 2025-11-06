Гатчинские кадеты – в числе участников первого областного слета

В Ленинградской области дан старт региональному проекту «Код кадета». В первом слете приняли участие более 120 учеников общеобразовательных учреждений, в том числе гатчинские кадеты.

Перед ребятами стояла непростая творческая задача: презентовать направление, по которому они проходят обучение, отразив тему «Наши традиции – наше братство». А затем проявить свои знания в тематической викторине «Вперед, кадет!».

В ходе проектной сессии гатчинские кадеты в числе первых приняли участие в разработке нагрудного знака «Кадет Ленинградской области».

Также в рамках слета состоялось совещание с представителями, курирующими сопровождение кадетских классов. В соответствии с поручением губернатора региона основная задача - не только увеличение их количества, но и расширение взаимодействия с высшими военными училищами, развитие кадетского образования в 10–11-х классах. Направленность классов разная - правоохранительная, общевойсковая, погранвойска, военно-морские силы и МЧС.

Татьяна Можаева