Где отключат свет в Гатчинском районе 7 ноября
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
07.10.25 с 08:00 до 17:00
Сиверское ТУ:
п. Сиверский, ул. Речная, д.1-27, пр. Героев, д.3-33, 35, 51.
07.11.2025 с 09:50 до 18:00
Сиверское ТУ:
д. Старосиверская.
07.11.2025 с 09:00 до 18:00 кратковременно 2 раза на 30 минут
Пудостьское ТУ:
п. Терволово;
д. Хюттелево.
07.11.2025 с 10:00 до 17:00
Пудостьское ТУ:
д. Скворицы;
п.Терволово.
07.11.2025 с 09:00 до 18:00
Рождественское ТУ:
д. Рождествено, пр-т Большой д.119-151.
07.11.2025 с 10:00 до 18:00
Веревское ТУ:
тер. Коммолово.
07.11.2025 с 09:00 до 17:00
Сяськелевское ТУ:
д. Жабино.
07.11.2025 с 10:00 до 16:00
Сусанинское ТУ:
п. Кобралово.
07.11.2025 с 10:00 до 16:00
Пудомягское ТУ:
д. Корпикюля.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.