Где отключат свет в Гатчинском районе 7 ноября

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 7 ноября 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

07.10.25 с 08:00 до 17:00

Сиверское ТУ:   

п. Сиверский, ул. Речная, д.1-27, пр. Героев, д.3-33, 35, 51.

 

07.11.2025 с 09:50 до 18:00

Сиверское ТУ:

д. Старосиверская.

 

07.11.2025 с 09:00 до 18:00 кратковременно 2 раза на 30 минут

Пудостьское ТУ:

п. Терволово;

д. Хюттелево.

 

07.11.2025 с 10:00 до 17:00

Пудостьское ТУ:

д. Скворицы;

п.Терволово.

 

07.11.2025 с 09:00 до 18:00

Рождественское ТУ:

д. Рождествено, пр-т Большой д.119-151.

 

07.11.2025 с 10:00 до 18:00

Веревское ТУ:

тер. Коммолово.

 

07.11.2025 с 09:00 до 17:00

Сяськелевское ТУ:

д. Жабино.

 

07.11.2025 с 10:00 до 16:00

Сусанинское ТУ:

п. Кобралово.

 

07.11.2025 с 10:00 до 16:00

Пудомягское ТУ:

д. Корпикюля.