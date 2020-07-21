Усадьбу Елисеевых в Белогорке пытаются изъять у собственника через суд

По поводу реставрации усадьбы Демидовых в Тайцах Владимир Цой пояснил, что в начале этого года пришлось расторгнуть контракт на ремонтно-реставрационные работы – в связи с тем, что подрядчик не справлялся.

- После начала реставрационных работ стало понятно, что проект требует корректировки. Поэтому сейчас заключен новый контракт на корректировку ранее разработанной проектно-сметной документации. К зимнему периоду мы законсервируем здание и в 2021 году выйдем на следующий этап реставрации, – пояснил Владимир Цой.

Усадьба Витгенштейна в Дружноселье, по словам Владимира Олеговича, не находится в собственности Ленинградской области: «Мы следим за ее судьбой. Но планов по выкупу этой усадьбы нет».

Иначе обстоит дело с усадьбой Елисеевых в Белогорке, которая очень давно принадлежит частным лицам, доведшим ее до плачевного состояния.

- Неоднократно со стороны Комитета по культуре поступали всевозможные письма, предписания, были даже судебные решения из-за того, что усадьба в Белогорке содержится в ненадлежащем состоянии. В этом году нами подан иск в Гатчинский городской суд об изъятии усадьбы в Белогорке и передаче ее в собственность Ленинградской области. Если суд иск поддержит, мы сможем начать если не реставрацию, то хотя бы консервацию объекта культурного наследия. На данный момент правовые основания для внесения этих работ в бюджет отсутствуют, – заявил Владимир Цой.

В качестве положительного примера управления памятниками, усадьбами, которые находятся в частных руках, председатель Комитета по культуре привел усадьбу «Марьино» в Тосненском районе.

- Это абсолютно частный объект, куда не вложено ни копейки бюджетных инвестиций, и мы рады, что в Ленинградской области нашлись люди, неравнодушные к культурному наследию, такому сложному и очень финансово емкому объекту. Потому что действительно усадьба очень большая. Приглашаю всех, кто еще не был, – заключил Владимир Олегович. – В ассоциацию частных музеев входит несколько десятков таких объектов. Мы проводим с ними при поддержке Музейного агентства Ленинградской области регулярные встречи, оказываем поддержку. У нас есть определенные гранты для некоммерческих организаций, и мы всем предлагаем участвовать в конкурсе на эти гранты.

Екатерина Дзюба

Фото Олега Еверзова