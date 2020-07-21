Усадьбу Елисеевых в Белогорке пытаются изъять у собственника через суд

По
поводу реставрации усадьбы Демидовых в Тайцах Владимир Цой пояснил, что
в начале этого года пришлось расторгнуть контракт на ремонтно-реставрационные
работы – в связи с тем, что подрядчик не справлялся.
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После начала реставрационных работ стало понятно, что проект требует
корректировки. Поэтому сейчас заключен новый контракт на корректировку ранее
разработанной проектно-сметной документации. К зимнему периоду мы
законсервируем здание и в 2021 году выйдем на следующий этап реставрации, –
пояснил Владимир Цой.
Усадьба
Витгенштейна в Дружноселье, по словам
Владимира Олеговича, не находится в собственности Ленинградской области: «Мы
следим за ее судьбой. Но планов по выкупу этой усадьбы нет».
Иначе
обстоит дело с усадьбой Елисеевых в Белогорке, которая очень давно
принадлежит частным лицам, доведшим ее до плачевного состояния.
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Неоднократно со стороны Комитета по культуре поступали всевозможные письма,
предписания, были даже судебные решения из-за того, что усадьба в Белогорке
содержится в ненадлежащем состоянии. В этом году нами подан иск в Гатчинский
городской суд об изъятии усадьбы в Белогорке и передаче ее в собственность
Ленинградской области. Если суд иск поддержит, мы сможем начать если не
реставрацию, то хотя бы консервацию объекта культурного наследия. На данный
момент правовые основания для внесения этих работ в бюджет отсутствуют, –
заявил Владимир Цой.
В
качестве положительного примера управления памятниками, усадьбами, которые
находятся в частных руках, председатель Комитета по культуре привел усадьбу
«Марьино» в Тосненском районе.
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Это абсолютно частный объект, куда не вложено ни копейки бюджетных инвестиций,
и мы рады, что в Ленинградской области нашлись люди, неравнодушные к
культурному наследию, такому сложному и очень финансово емкому объекту. Потому
что действительно усадьба очень большая. Приглашаю всех, кто еще не был, –
заключил Владимир Олегович. – В ассоциацию частных музеев входит несколько
десятков таких объектов. Мы проводим с ними при поддержке Музейного агентства
Ленинградской области регулярные встречи, оказываем поддержку. У нас есть
определенные гранты для некоммерческих организаций, и мы всем предлагаем
участвовать в конкурсе на эти гранты.
Екатерина
Дзюба
Фото
Олега Еверзова