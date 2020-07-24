Гатчинский район: динамика развития - положительная

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим и ее заместитель по экономике Владимир Норкин рассказали в прямом эфире местного телевидения «Ореол» о крупных инвестиционных проектах и экономике района. Людмила Николаевна ответила на вопросы жителей.

- Цифры – вещь упрямая и говорят сами за себя. Объективно гатчинский район был и остается одним из крупнейших и наиболее успешных в области, – заметила глава гатчинской администрации. – За последние пять лет объем инвестиций в реализацию конкретных проектов превысил 50 млрд рублей. За это время было создано более 7000 рабочих мест. Те проекты, которые реализуются, несут в себе новые технологии, которые будут влиять на производительность труда.

Людмила Николаевна отметила, что экономику характеризует объем инвестиций, уровень зарплаты и безработицы, и сегодня Гатчинский район находится в пятерке крупнейших районов области, где экономика активно развивается. Средняя зарплата за последние пять лет выросла с 34 до 47 тысяч рублей. Уровень безработицы в нашем районе – один из самых низких. Это говорит о том, что взят правильный ориентир на развитие крупных предприятий, а также малого и среднего бизнеса.

Как чувствуют себя предприниматели в период пандемии?

Ограничительные меры сильно ударили по малому и среднему бизнесу. В целях поддержки пострадавших субъектов в Гатчинском районе принят ряд нормативно-правовых актов.

Отсрочкой на оплату аренды на три месяца воспользовалось 12 предпринимателей на общую сумму почти три миллиона рублей. Освобождением от арендной платы на три месяца воспользовалось 37 хозяйствующих субъектов – на сумму порядка четырех миллионов рублей. Отсрочку на оплату аренды до 1-го октября 2020 года в Гатчине взяли пятеро – на 2,2 млн рублей. Отсрочку платы по микрозаймам, предоставляемую Фондом поддержки МСП МО «Город Гатчина», получили 28 предпринимателей на 2,4 млн рублей.

Региональной выплатой в размере 7000 рублей, предоставляемой Центром занятости населения, воспользовалось 192 человека, зарегистрированных в качестве самозанятых. 1046 безработным предоставлена региональная выплата на общую сумму 2,2 млн рублей, и еще свыше миллиона получили граждане работающие, но не получающие зарплату. Всего индивидуальные предприниматели Гатчинского района получили поддержку на сумму более 5,5 млн рублей.

При этом с 2017 года малый бизнес у нас демонстрирует стабильный рост. Прирост количества субъектов малого бизнеса в Гатчинском районе на 10 июля по сравнению с январем 2017-го составил 26,7% – или девять тысяч предпринимателей.

Инвестиционный климат благоприятствует

Заместитель главы администрации по экономике Владимир Норкин рассказал про инвестиционный климат в районе.

- Инвестиции – вопрос первоочередной. Инвестиции показывают рост занятости, рост поступления налогов, – отметил Владимир Алексеевич. – Согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив РФ, которое определяет индекс привлекательности регионов, Ленинградская область стабильно входит в десятку лучших регионов страны. Соответственно, опыт области мы тиражируем и на уровне района. В 2015 году мы тоже разработали и внедрили инвестиционный стандарт. Возможностей у нас, конечно, поменьше, чем у региона. Но, например, мы максимально упростили процедуру получения разрешений на ввод объектов, на строительство новых предприятий, тем самым дополнительно создав привлекательность для инвесторов.

За последние пять лет инвестиционный климат в Гатчинском районе существенно улучшился. В результате, как заметил Владимир Норкин, ряд высокотехнологичных востребованных предприятий Петербурга начали перебазироваться на территорию Гатчинского района. Это, в первую очередь, кондитерский холдинг «Нева» – ведущий производитель зефира и пастилы; «Завод фасонных изделий», который перевел свою вторую производственную площадку на участок промзоны «Торфяное-1». На территории технопарка в Веревском поселении открыто несколько новых предприятий: обойная фабрика «Артекс» – крупнейший производитель виниловых обоев в России (объем инвестиций – 3100 млн рублей, 230 новых рабочих мест), предприятие по изготовлению шумозащитных конструкций для автодорог (объем инвестиций – около 300 млн рублей, 150 новых рабочих мест), предприятие по изготовлению металлоконструкций (объем инвестиций – около 170 млн рублей, 60 новых рабочих мест).

По словам Владимира Норкина, есть уже неплохой задел на ближайшие годы: только по крупным объектам инвестиционный портфель – более 20 млрд рублей. И в 2020 году планируется реализация сразу нескольких крупных инвестиционных проектов. В частности, компания «Торус», специализирующаяся на производстве бумажной гигиенической продукции, ввела в эксплуатацию цех по производству химии. Ожидается открытие завода по производству безалкогольных напитков и соков компанией «Восход» в Большеколпанском поселении, создание агропромышленного комплекса в Терволово компанией ООО «Лидер». Реализация проектов в 2020 году позволит инвестировать в район более 8 млрд рублей и создать более 500 новых рабочих мест.

Кроме того, в результате эффективной работы с новыми инвесторами на территории Гатчинского района решено разместить новые производства с объемом инвестиций от 1 до 7 млрд рублей. Так, планируется создание современного складского комплекса для сельхозпродукции в Верево, строительство нового вагонного ремонтного депо в Новом Свете. Также запланировано строительство оптово-распределительного центра сельскохозяйственной продукции для хранения овощей и фруктов с последующей переработкой 12 тысяч тонн и производством пектина, спортивного и детского питания в Дружной Горке. Общий объем инвестиций по данным проектам превысит 18 млрд рублей, будет введено 1240 новых рабочих мест. Заметим, что все проекты реализуются в поселениях, где есть избыток рабочей силы.

Дороги, газ, мосты, культура…

В ходе передачи главе гатчинской администрации поступали вопросы от жителей города и района. В частности, многодетная мать из Тайцев интересовалась, когда будет продолжено строительство дорог близ деревни Александровки, где ее семья получила участок для строительства.

- Тема дорог – вечная. Несмотря на то, что за последние пять лет в области разработаны и реализуются несколько региональных программ, в соответствии с которыми муниципальные районы получают субсидии на ремонт дорог, есть над чем работать, – ответила Людмила Нещадим. – Сейчас наши поселения активно занимаются паспортизацией дорог. Если говорить о конкретной дороге в Таицком поселении: срок ее ремонта в щебеночном исполнении – 2021 год.

Жители поселка Кобринское просили главу администрации Гатчинского района помочь со строительством Дома культуры. Старый деревянный ДК сгорел десять лет назад.

Людмила Николаевна согласилась, что постройка ДК – больная тема для поселка. Кобринское поселение – одно из тех, где объективно требуется развитие, в том числе и социальной инфраструктуры. Нужно отдать должное главе администрации поселения: Вячеслав Федорченко активно стремится попасть в различные программы, одна из которых – масштабная федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий». По Дому культуры сформирован пакет документов и передан в Комитет агропромышленного комплекса. При одобрении данного пакета можно рассчитывать на начало финансирования строительства в 2021 году.

Еще вопрос от Кобринского поселения: когда будут газифицированы населенные пункты Прибытково и Покровка? Вопрос не решается несколько лет…

Людмила Нещадим признала, что вопрос, действительно, долгоиграющий. Поселение провело работу по подготовке земельных участков, по разработке проектно-сметной документации, по включению населения в решение вопросов газификации частных домов. Документы находятся уже на экспертизе. Итого: 2020 год – проектирование и получение положительной экспертизы, 2021 год – начало работ по газификации, 2022 год – продолжение работ.

Жители Сиверского поселения просили главу районной администрации ускорить пуск маршрутного такси по Красной улице в Сиверском – там уже пять лет нет транспортного сообщения. По словам Людмилы Николаевны, глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев очень предметно занимается этим вопросом. Чтобы запустить маршрутку, улицу надо было привести в надлежащее состояние, согласовать вопрос с ГИБДД. Сейчас уже согласована возможность организовать на Красной одностороннее движение, поскольку ширина проезжей части ненормативная. «Я думаю, в этом году запустим», – сказала Людмила Нещадим.

Жители Вырицы пожаловались на неухоженный вид поселка: за лето канавы не были окошены ни разу. Глава районной администрации признала, что за последние пять лет в Вырице было много сделано по газификации, а неблагоустроенные улицы – ее следствие. Сейчас решается вопрос с депутатами Вырицкого поселения о проведении конкурса для выбора главы Вырицкой администрации.

- Хотелось бы, чтобы на эту территорию пришел сильный хозяйственник, для которого поселение не было бы чужим. Надо объединить усилия администрации, депутатского корпуса и инициативу жителей по благоустройству, – отметила Людмила Николаевна.

Также из Вырицы поступил вопрос о сроках строительства дома на Аэродроме, где жителям Вырицы обещаны квартиры по программе переселения из аварийного фонда. Глава районной администрации подтвердила: на Аэродроме действительно выделено место, и в этом году начинается строительство дома, куда будут переселяться жители из аварийных домов Гатчины и Вырицы. К концу 2021 года предполагается получить готовый объект.

Жители Большеколпанского поселения озабочены тем, что у них много лет ничего не строят. «Нам необходимы жилые, социальные, молодежные и спортивные объекты, а последние изменения в генеральный план поселения вносились в 2014 году», – было подмечено в обращении.

Людмила Нещадим пояснила, что после проведения конкурса на внесение изменений в генеральный план поселение получило недобросовестного исполнителя. Теперь придется проводить новую конкурсную процедуру, и предварительный срок корректировки генерального плана – конец 2021 года.

В Батово разрушается мост через речку – из Батово в Даймище. Жители волнуются. По данным главы администрации Гатчинского района, мост признан аварийным, и поселение будет заказывать проектно-сметную документацию на его ремонт. В этом году проведут текущий ремонт, чтобы минимизировать риски. В дальнейшем, при наличии проектно-сметной документации, будет подана заявка на областное финансирование. Срок – 2021 год.

Прямой эфир смотрела Екатерина Дзюба