Гатчинский район: динамика развития - положительная

Глава администрации Гатчинского района
Людмила Нещадим и ее заместитель по экономике Владимир Норкин рассказали в
прямом эфире местного телевидения «Ореол» о крупных инвестиционных проектах и
экономике района. Людмила Николаевна ответила на вопросы жителей.
- Цифры – вещь упрямая и говорят сами за
себя. Объективно гатчинский район был и остается одним из крупнейших и наиболее
успешных в области, – заметила глава гатчинской администрации. – За последние
пять лет объем инвестиций в реализацию конкретных проектов превысил 50 млрд
рублей. За это время было создано более 7000 рабочих мест. Те проекты, которые
реализуются, несут в себе новые технологии, которые будут влиять на
производительность труда.
Людмила Николаевна отметила, что экономику
характеризует объем инвестиций, уровень зарплаты и безработицы, и сегодня
Гатчинский район находится в пятерке крупнейших районов области, где экономика
активно развивается. Средняя зарплата за последние пять лет выросла с 34 до 47
тысяч рублей. Уровень безработицы в нашем районе – один из самых низких. Это
говорит о том, что взят правильный ориентир на развитие крупных предприятий, а
также малого и среднего бизнеса.
Как чувствуют себя предприниматели в период пандемии?
Ограничительные меры сильно ударили по
малому и среднему бизнесу. В целях поддержки пострадавших субъектов в
Гатчинском районе принят ряд нормативно-правовых актов.
Отсрочкой на оплату аренды на три месяца
воспользовалось 12 предпринимателей на общую сумму почти три миллиона рублей.
Освобождением от арендной платы на три месяца воспользовалось 37 хозяйствующих
субъектов – на сумму порядка четырех миллионов рублей. Отсрочку на оплату
аренды до 1-го октября 2020 года в Гатчине взяли пятеро – на 2,2 млн рублей.
Отсрочку платы по микрозаймам, предоставляемую Фондом поддержки МСП МО «Город
Гатчина», получили 28 предпринимателей на 2,4 млн рублей.
Региональной выплатой в размере 7000
рублей, предоставляемой Центром занятости населения, воспользовалось 192
человека, зарегистрированных в качестве самозанятых. 1046 безработным
предоставлена региональная выплата на общую сумму 2,2 млн рублей, и еще свыше
миллиона получили граждане работающие, но не получающие зарплату. Всего
индивидуальные предприниматели Гатчинского района получили поддержку на сумму
более 5,5 млн рублей.
При этом с 2017 года малый бизнес у нас
демонстрирует стабильный рост. Прирост количества субъектов малого бизнеса в
Гатчинском районе на 10 июля по сравнению с январем 2017-го составил 26,7% –
или девять тысяч предпринимателей.
Инвестиционный климат благоприятствует
Заместитель главы администрации по
экономике Владимир Норкин рассказал про инвестиционный климат в районе.
- Инвестиции – вопрос первоочередной.
Инвестиции показывают рост занятости, рост поступления налогов, – отметил
Владимир Алексеевич. – Согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив РФ,
которое определяет индекс привлекательности регионов, Ленинградская область
стабильно входит в десятку лучших регионов страны. Соответственно, опыт области
мы тиражируем и на уровне района. В 2015 году мы тоже разработали и внедрили
инвестиционный стандарт. Возможностей у нас, конечно, поменьше, чем у региона.
Но, например, мы максимально упростили процедуру получения разрешений на ввод
объектов, на строительство новых предприятий, тем самым дополнительно создав
привлекательность для инвесторов.
За последние пять лет инвестиционный
климат в Гатчинском районе существенно улучшился. В результате, как заметил
Владимир Норкин, ряд высокотехнологичных востребованных предприятий Петербурга
начали перебазироваться на территорию Гатчинского района. Это, в первую
очередь, кондитерский холдинг «Нева» – ведущий производитель зефира и пастилы;
«Завод фасонных изделий», который перевел свою вторую производственную площадку
на участок промзоны «Торфяное-1». На территории технопарка в Веревском
поселении открыто несколько новых предприятий: обойная фабрика «Артекс» –
крупнейший производитель виниловых обоев в России (объем инвестиций – 3100 млн
рублей, 230 новых рабочих мест), предприятие по изготовлению шумозащитных
конструкций для автодорог (объем инвестиций – около 300 млн рублей, 150 новых
рабочих мест), предприятие по изготовлению металлоконструкций (объем инвестиций
– около 170 млн рублей, 60 новых рабочих мест).
По словам Владимира Норкина, есть уже
неплохой задел на ближайшие годы: только по крупным объектам инвестиционный
портфель – более 20 млрд рублей. И в 2020 году планируется реализация сразу
нескольких крупных инвестиционных проектов. В частности, компания «Торус»,
специализирующаяся на производстве бумажной гигиенической продукции, ввела в
эксплуатацию цех по производству химии. Ожидается открытие завода по
производству безалкогольных напитков и соков компанией «Восход» в Большеколпанском
поселении, создание агропромышленного комплекса в Терволово компанией ООО
«Лидер». Реализация проектов в 2020 году позволит инвестировать в район более 8
млрд рублей и создать более 500 новых рабочих мест.
Кроме того, в результате эффективной работы
с новыми инвесторами на территории Гатчинского района решено разместить новые
производства с объемом инвестиций от 1 до 7 млрд рублей. Так, планируется
создание современного складского комплекса для сельхозпродукции в Верево,
строительство нового вагонного ремонтного депо в Новом Свете. Также
запланировано строительство оптово-распределительного центра
сельскохозяйственной продукции для хранения овощей и фруктов с последующей
переработкой 12 тысяч тонн и производством пектина, спортивного и детского питания
в Дружной Горке. Общий объем инвестиций по данным проектам превысит 18 млрд
рублей, будет введено 1240 новых рабочих мест. Заметим, что все проекты
реализуются в поселениях, где есть избыток рабочей силы.
Дороги, газ, мосты, культура…
В ходе передачи главе гатчинской
администрации поступали вопросы от жителей города и района. В частности, многодетная
мать из Тайцев интересовалась, когда будет продолжено строительство дорог
близ деревни Александровки, где ее семья получила участок для строительства.
- Тема дорог – вечная. Несмотря на то, что
за последние пять лет в области разработаны и реализуются несколько
региональных программ, в соответствии с которыми муниципальные районы получают
субсидии на ремонт дорог, есть над чем работать, – ответила Людмила Нещадим. –
Сейчас наши поселения активно занимаются паспортизацией дорог. Если говорить о
конкретной дороге в Таицком поселении: срок ее ремонта в щебеночном исполнении
– 2021 год.
Жители поселка Кобринское просили главу
администрации Гатчинского района помочь со строительством Дома культуры. Старый
деревянный ДК сгорел десять лет назад.
Людмила Николаевна согласилась, что
постройка ДК – больная тема для поселка. Кобринское поселение – одно из тех,
где объективно требуется развитие, в том числе и социальной инфраструктуры.
Нужно отдать должное главе администрации поселения: Вячеслав Федорченко активно
стремится попасть в различные программы, одна из которых – масштабная
федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий». По Дому
культуры сформирован пакет документов и передан в Комитет агропромышленного
комплекса. При одобрении данного пакета можно рассчитывать на начало
финансирования строительства в 2021 году.
Еще вопрос от Кобринского поселения: когда
будут газифицированы населенные пункты Прибытково и Покровка? Вопрос не
решается несколько лет…
Людмила Нещадим признала, что вопрос,
действительно, долгоиграющий. Поселение провело работу по подготовке земельных
участков, по разработке проектно-сметной документации, по включению населения в
решение вопросов газификации частных домов. Документы находятся уже на
экспертизе. Итого: 2020 год – проектирование и получение положительной
экспертизы, 2021 год – начало работ по газификации, 2022 год – продолжение
работ.
Жители Сиверского поселения просили главу
районной администрации ускорить пуск маршрутного такси по Красной улице в
Сиверском – там уже пять лет нет транспортного сообщения. По словам Людмилы
Николаевны, глава администрации Сиверского поселения Дмитрий Румянцев очень
предметно занимается этим вопросом. Чтобы запустить маршрутку, улицу надо было
привести в надлежащее состояние, согласовать вопрос с ГИБДД. Сейчас уже
согласована возможность организовать на Красной одностороннее движение,
поскольку ширина проезжей части ненормативная. «Я думаю, в этом году запустим»,
– сказала Людмила Нещадим.
Жители Вырицы пожаловались на
неухоженный вид поселка: за лето канавы не были окошены ни разу. Глава районной
администрации признала, что за последние пять лет в Вырице было много сделано
по газификации, а неблагоустроенные улицы – ее следствие. Сейчас решается
вопрос с депутатами Вырицкого поселения о проведении конкурса для выбора главы
Вырицкой администрации.
- Хотелось бы, чтобы на эту территорию
пришел сильный хозяйственник, для которого поселение не было бы чужим. Надо
объединить усилия администрации, депутатского корпуса и инициативу жителей по
благоустройству, – отметила Людмила Николаевна.
Также из Вырицы поступил вопрос о сроках
строительства дома на Аэродроме, где жителям Вырицы обещаны квартиры по
программе переселения из аварийного фонда. Глава районной администрации
подтвердила: на Аэродроме действительно выделено место, и в этом году
начинается строительство дома, куда будут переселяться жители из аварийных
домов Гатчины и Вырицы. К концу 2021 года предполагается получить готовый
объект.
Жители Большеколпанского поселения озабочены тем, что
у них много лет ничего не строят. «Нам необходимы жилые, социальные, молодежные
и спортивные объекты, а последние изменения в генеральный план поселения вносились
в 2014 году», – было подмечено в обращении.
Людмила Нещадим пояснила, что после
проведения конкурса на внесение изменений в генеральный план поселение получило
недобросовестного исполнителя. Теперь придется проводить новую конкурсную
процедуру, и предварительный срок корректировки генерального плана – конец 2021
года.
В Батово разрушается мост через речку – из
Батово в Даймище. Жители волнуются. По данным главы администрации Гатчинского
района, мост признан аварийным, и поселение будет заказывать проектно-сметную
документацию на его ремонт. В этом году проведут текущий ремонт, чтобы
минимизировать риски. В дальнейшем, при наличии проектно-сметной документации,
будет подана заявка на областное финансирование. Срок – 2021 год.
Прямой эфир смотрела Екатерина Дзюба