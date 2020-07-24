В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через дамбу

В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через дамбу

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга (КАД) в день проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2020 году будет введён запрет сквозного проезда через дамбу в обоих направлениях.

Рубрики : Дороги     24 Jul 2020

«Обращаем внимание водителей на то, что 26 июля в период с 7.00 до 17.00 проезд по участку КАД от транспортной развязки КАД на пересечении с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу (ММПК) «Бронка» до транспортной развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе будет невозможен» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

  Исключение предусмотрено для жителей г. Кронштадта (по пропускам), аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб (скорая помощь, МЧС, МВД, МО, Росгвардии, ФСО и пр.).

Запрет на движение транспортных средств будет производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном порядке схемой организации дорожного движения.

Для регулировки движения будут привлечены патрульные экипажи ГИБДД.

     «Будут установлены временные дорожные знаки и ограждающие элементы. Информация о полном перекрытии КАД будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД. Объезд перекрытого участка КАД будет осуществляться по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга» - добавил Пузыревский.  

          ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

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