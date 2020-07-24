В день проведения Главного военно-морского парада будет введён запрет на проезд по КАД через дамбу

«Обращаем внимание
водителей на то, что 26 июля в период с
7.00 до 17.00 проезд по участку КАД от транспортной развязки КАД на
пересечении с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому
перегрузочному комплексу (ММПК) «Бронка» до транспортной развязки КАД на
пересечении с Приморским шоссе будет невозможен» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ
Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.
Исключение предусмотрено
для жителей г. Кронштадта (по пропускам), аккредитованного транспорта,
городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб (скорая
помощь, МЧС, МВД, МО, Росгвардии, ФСО и пр.).
Запрет на движение транспортных
средств будет производиться в соответствии с утвержденной и согласованной в
установленном порядке схемой организации дорожного движения.
Для регулировки движения будут привлечены
патрульные экипажи ГИБДД.
«Будут установлены временные
дорожные знаки и ограждающие элементы. Информация о полном перекрытии КАД будет
выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы
управления дорожным движением КАД. Объезд перекрытого участка КАД будет
осуществляться по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга» - добавил
Пузыревский.
ФКУ Упрдор
«Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.