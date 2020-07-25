Память, или почему «Иваны, не помнящие родства» исчезают с земли, словно пыль, унесённая ветром!»

Просматривая страницы газеты «Гатчинская правда», я наткнулась на заметку «Музей в чемодане»: «Пожелтевшие от времени письма-треугольники и еще целый чемодан домашних реликвий нашел у мусорных баков в поселке Новый Свет Гатчинского района начальник технической службы ОАО «Сельхозтехника» Михаил Иванович Соловьев. Все найденное он передал в «Гатчинскую правду». Старый чемодан лежал открытым у контейнерной площадки между домами №37 и №38 поселка Новый Свет. Вокруг него как попало, были раскиданы раритеты: довоенные и послевоенные документы, письма, в том числе 1943-45 годов с печатью «Просмотрено военной цензурой», старые открытки, фотографии, приглашения на выборы, разнообразные удостоверения и дипломы – словом все, что было когда-то дорого семье Лапшиных…»

Эта заметка меня сильно задела за живое, и мне захотелось поделиться своими мыслями, впечатлениями и переживаниями о нашей сегодняшней жизни и тех изменениях, которые в ней произошли. Может быть, мой рассказ кто-то прочитает и задумается.

Начну издалека.

В далёкие «лихие девяностые» нам, городским жителям, не знавшим, как обрабатывать землю, пришлось заниматься земледелием и работать, помимо основной работы, ещё и на огороде. Было трудновато, но мы с мужем быстро освоили это новое для нас дело и получали хорошие урожаи, которые позволяли жить и ни от кого не зависеть. Закончили мы трудиться на земле в 2016 году. Мужу было 85 лет, мне – 74 года.

До выхода на пенсию мы с мужем работали в лесной отрасли. Ездили по стране в экспедиции, составляли карты лесов нашей Родины, писали проекты, где были рекомендации по ведению хозяйства в лесу. Вот эта экспедиционная закалка и позволила нам не сдаваться и выстоять, несмотря на все трудности.

Я не просто так упомянула наши огородные дела. Именно с очередной поездкой на огород связаны два события, произошедшие с нами в один день и оставившие глубокий след в душе.

Два события одного дня лета

Лето 2013 года было жарким, а жара, как и холод, трудно, переносится пожилыми людьми, особенно в нашей Ленинградской области, с её высокой влажностью. Но нам, закаленным в далёких экспедициях, не пристало обращать внимание на такие «мелочи».

В тот, навсегда врезавшийся в мою память день, мы рано утром, по холодку отправились на наш огород – этот небольшой клочок земли, который кормил нас уже 24-й год. Несмотря на трудности, мы не могли с ним просто так расстаться.

Муж даже стихи написал по этому поводу:

Мы нынче вновь

идём на огород

В кулак зажав

бунтующее тело.

Держитесь, ноги,

выпрямись, спина:

Запомните –

нам надо делать дело!

Смиритесь,

придержите хвост,

Пускай решает мозг.

Ведь это его дело.

Пришла весна,

всё обновилось вновь,

Мы двигаться должны!

Вперёд, вперёд,

идём на огород!

Шли ещё полусонные, коротким путём. Брели, тащили за собой сумки-коляски, не очень обращая внимание на происходящее вокруг. Но на картину, которая открылась нам за очередным поворотом, не обратить внимания было просто невозможно.

У помойки стояла дорогая машина, и из её открытого багажника молодой человек выбрасывал вещи. Мы бы не обратили на это внимание, если бы не увидели, ЧТО он выбрасывал. В грязи валялись старые фотографии, письма, почётные грамоты… То есть вещи, которые для нормального человека ценны тем, что являются материальным следом жизни. Нам стало понятно, что этот парень без зазрения совести выбрасывал на помойку ЖИЗНЬ, видимо, ушедшего из жизни пожилого человека. Может быть, это были вещи его бабушки, которой не стало, потому что в выбрасываемых вещах была и женская старомодная одежда.

Молодой человек наконец освободил багажник машины, глянул с удовлетворением на дело своих рук, хлопнул багажником и с видом очень занятого человека уселся за руль и укатил. Видимо, торопился в освободившуюся квартиру, наводить там свой порядок. А мы потерянно стояли и не могли поверить в такое бессердечное отношение к памяти, наверно, родного умершего человека. Я очень впечатлительна, не удержалась, заплакала при виде этих валяющихся в грязи уже никому не нужных знаках чужой жизни. Получается, что со смертью человека умерла и память о нём, как будто и не было человека вовсе.

Подошла ближе к выкинутым вещам. Сверху лежала бумажная икона с молитвой. Я взяла её в руки и увидела, что это та самая молитва, с которой каждый день по утрам и вечерам обращалась к Господу моя бабушка.

Нахлынули воспоминания. Вспомнила, как у бабушки после молитвы словно прибавлялось сил, что помогало переносить невероятные трудности военной и послевоенной жизни. Да, молитва давала силы и помогала не озлобиться, не зачерстветь душой!

Из глаз снова покатились слёзы. Я прижала иконку к груди и решила, что заберу её с собой. Заберу как память о совершенно не знакомом мне человеке.

Постояв немного у сваленной кучи уже ненужных никому вещей, мы в расстроенных чувствах продолжили свой путь на электричку…

Этот день, как обычно, прошёл в делах и заботах. Работы в огороде всегда много. Причём так получается, что дел всегда больше того, что было запланировано сделать. В огородных заботах и делах незаметно прошёл и этот день. Пришло время возвращаться домой.

Путь от огорода до железнодорожной платформы Александровская, с которой мы ехали домой в Гатчину, не близкий, особенно он становился тяжёлым после трудов на огороде. Ожидая электричку, мы отдыхали, приходили в себя. Задремали.

Проснулись мы, когда в помещение вокзала вошла, что-то увлечённо обсуждая, компания трёх молодых парней. Один из них несколько раз бросал взгляд на нас, потом что-то сказал своим спутникам, и все направились к нам.

Подойдя, они поздоровались, мы ответили на приветствие. Они же, извинившись за беспокойство, сказали: «Можно мы споём для вас песню?» Просьба была для нас неожиданная, но мы с мужем в один голос ответили: «Пожалуйста, пойте!».

И они запели. Запели «Катюшу». Пели они очень хорошо, словно профессионалы – на несколько голосов. Впечатление добавляла хорошая акустика вокзального помещения. Мы словно побывали на маленьком концерте, который устроили эти ребята именно для нас!

Спев песню, они подсели к нам. Разговорились. Они говорили, что очень уважают старое поколение, что благодарны и нам, и нашим отцам за то, что подарили им возможность сейчас жить. Один из них обнял мужа и сказал: «У меня есть дедушка вашего возраста!», потом заплакал, уткнулся ему в плечо, стесняясь своих слёз. Другой парень поцеловал мне руку. Я даже растерялась от проявления таких чувств. Потом они попрощались с нами и вышли с вокзала на перрон. А мы сидели, отогретые их вниманием! Даже усталость улетучилась и настроение, испорченное утренним происшествием, стало приподнятым!

Кто-то подумает, что ребята просто были «навеселе», а у русского человека, когда он выпьет, часто проявляется слезливая сентиментальность. Но нет! Ребята были абсолютно трезвы и совершенно искренни в своих выражаемых эмоциях.

Теперь я часто вспоминаю эту встречу, этот маленький концерт, данный лично для нас, и на душе каждый раз становится тепло и радостно.

Два таких разных случая в один день! Какие же они разные! Нет, не всё ещё потеряно! Верится, что среди холодности непонимания существует доброта и сострадание у нашей молодёжи.

Но тот первый эпизод всё равно не выходил у меня из головы, заставляя раз за разом к нему возвращаться. Хотелось понять, откуда такая душевная черствость у этого молодого человека и ему подобных.

Частичное объяснение и яркую иллюстрацию подобного отношения молодого поколения к пожилым я нашла в великолепном фильме «Монолог». Сюжет этого фильма, с одной стороны, прост, с другой - невероятно глубок по смыслу.

Дочь (её играет Маргарита Терехова) приезжает к отцу (его же играет замечательный актёр Михаил Глузский). И на протяжении фильма разыгрывается извечный конфликт «отцов и детей». Мне в память врезался один эпизод из этого фильма.

Приехавшая к отцу дочь решает навести в его доме порядок. Порядок, который соответствует её представлениям о нём. В результате она собирает всё, что ей кажется ненужным, немодным и вообще пыльным хламом, и пытается избавиться от этого бесполезного «мусора». А её отец, интеллигентный человек, учёный, не позволяет ей этого сделать, не спросив его разрешения, не посоветовавшись с ним. Пытается объяснить, почему, говорит: «Эти вещи ценны тем, что в них хранится история нашего рода, наших истоков. Их хранили несколько поколений и передавали, как самую важную и нужную ценность! Пойми, «Иваны, не помнящие родства» исчезают с земли, словно пыль, унесённая ветром!».

К сожалению, дочь не понимает отца. Волею судьбы она воспитывалась без отца в семье матери, в которой понятие «ценность» имело совсем другое значение и сводилось к материальной выгоде. Никто не смог объяснить дочери, что не всё можно и нужно измерять деньгами, дорогими шмотками. Помимо материальных есть ещё ценности духовные – непреходящие, вечные! Именно благодаря этим вечным ценностям человек остаётся человеком и выживает в тяжёлых ситуациях.

К сожалению, случаи пренебрежительного отношения к памяти старшего поколения не единичны. Это меня очень тревожит.

Вот ещё подтверждение серьёзности этой темы, которое я нашла в журнале «ЗОЖ» номер 3 (569) 2017 года. Это стихотворение Наталушко Юрия Николаевича из Красноярска:

Альбом

Выносил как-то мусор я днём,

Глянул мельком на свалку от скуки

И увидел среди хлама альбом –

Мне бы лучше не брать его в руки.

Я не выдержал – взял и открыл!

Как хозяйку его стало жалко!

Так красиво оформлен он был,

А теперь оказался на свалке.

Доброй женщине посвящён –

Путь работницы славен и ярок.

К юбилею готовился он –

Это от коллектива подарок.

Фотоснимки, цветочки, стихи...

Настоящий художник старался!

За какие такие грехи

Он на свалке теперь оказался?!

Видно, кончился женщины век

И не стало хозяйки на свете.

А в квартире теперь чужой человек,

Иль живут равнодушные дети.

Я домой ухожу – в горле ком!

У меня есть и дети, и внуки...

Я на свалке увидел альбом –

Мне бы лучше не брать его в руки!

Это стихотворение лишний раз доказывает, что у нас в стране живёт много неравнодушных людей и хочется верить, что их большинство, которое понимает эту тему. Доказал это и «Бессмертный полк», который год проводящийся к Дню Победы!

Я же поняла, что тему эту обязательно надо попытаться донести до как можно большего числа молодых людей, пробудить в них чувство доброты и памяти к своим ближним. Это надо обязательно делать по мере сил и возможностей.

О семейных реликвиях

Помнить и знать историю чрезвычайно важно. Она – связующая нить поколений. Но история бывает разной. Есть глобальная история Земли, есть история государств, областей, городов, деревень. А есть история семьи. Именно из историй семей складывается история более высоких порядков.

Поинтересуйтесь, какие вещи дороги вашим родным, почему. Тут понятие «вещи» собирательное. Это может быть не только материальная вещь, но и воспоминания, истории, семейные предания. Обсудите с родными, какие вещи можно определить, как семейные реликвии. Быть может, стоит этим реликвиям отвести специальное место, хранить их как-то по-особенному, составить своеобразный «паспорт» вашей реликвии, в котором описать её историю.

Одной из семейных реликвий можно назвать генеалогическое дерево. К сожалению, историю родства в современных семьях знают не многие. Самостоятельное восстановление генеалогического дерева требует очень много времени и сил, а заказывать исследование специалистам – дорого (впрочем, самостоятельные исследования тоже потребуют средств).

Если у вас нет ещё своего генеалогического дерева – начните «растить» его сейчас. Вспомните всех родственников, которых знаете, начиная с пап и мам, бабушек и дедушек, опросите всех, до кого сможете дотянуться, пусть они напишут вам, что знают. Так вы посадите своё «дерево». Когда-нибудь правнуки ваших правнуков посмотрят на это дерево и увидят, что Вы - его предок, жили в XX-XXI веках, знамениты тем-то и тем-то. А это значит, что Вы не канете безвестно в Лету, а останетесь в истории, пусть даже только в истории вашей семьи!

Мой сын и внук часто говорят мне про Интернет, что в нём открывается много возможностей. Я, честно говоря, совсем не разбираюсь в этом, но вот видела по телевизору: рассказывали, что есть такие сайты в Интернете, где можно продать или подарить ненужные вам вещи. Сейчас объясню, почему я завела речь про Интернет. У любого человека за его жизнь скапливается много вещей, для него значимых и дорогих. Когда человек покидает этот мир, вещи остаются. Понятно, что невозможно хранить всё это богатство. У подавляющего большинства людей просто нет такого жизненного пространства. Поэтому можно попытаться пристроить эти вещи тем, кому они будут нужны. Тем самым вы как бы продлите память об ушедшем человеке. Конечно, речь не идёт о семейных реликвиях, о которых уже было сказано.

В семье моего сына есть традиция – они каждый год издают семейный журнал, где описывают значимые события прошедшего года. У меня хранятся все выпуски этого журнала, и я время от времени с удовольствием перечитываю их. Подумайте, может и вам стоит перенять эту традицию, тем более что с развитием компьютеров сделать это не так уж и сложно (как уверяет моя невестка, которая является главным редактором семейного журнала).

Возвращаясь к теме вещей, можно ещё попробовать что-то предложить музеям. Иногда мы сами не знаем, что что-то представляет музейную ценность. Конечно, речь не идёт о любимой кофточке вашей бабушки (хотя, иногда и она может представлять историческую ценность). А вот грамоты, фотографии (особенно с пояснениями), письма, вполне вероятно, заинтересуют музеи.

Ну, а с тем, что не удалось пристроить, попробуйте расстаться уважительно. Как – решайте сами.

Совет для пожилых

Всё, что тут написано, в первую очередь, адресовано молодому поколению. Но не могу не написать несколько строк и для пожилых.

Мой сын давно меня упрашивает записать мои воспоминания, рассказать о моей жизни, о жизни страны, в которой жила. Я долго не решалась на это, думая, что мемуары пишут только знаменитые люди. А что я интересного могу поведать людям? Но потом всё же решила начать записывать свои воспоминания для молодёжи, чтобы знали, как мы жили, о чем думали, о чем мечтали, чем «дышали». Ведь наша жизнь — это тоже часть семейной истории.

Еще сын с внуком хотели, чтобы я не только записывала воспоминания на бумаге, но и делала аудио- и видеозаписи. Для мня это пока очень непривычно, да и что уж там греха таить – сложно. Поэтому пока этого не делала. Теперь думаю – может, зря? Ведь живое слово, да ещё с изображением - это куда доходчивее, чем просто слова, записанные на бумаге.

Так вот, обращаюсь к моему поколению: подумайте, может, вам тоже стоит записать ваши воспоминания? Попросите молодых помочь сохранить ваши воспоминания для потомков в формате аудио и видео.

Лидия Александровна Иванова