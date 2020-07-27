Медаль – ветерану Анголы Анатолию Фирсову

Церемония награждения прошла в офисе Совета ветеранов Гатчинского района. Награду региональной общественной организации участников оказания интернациональной помощи Республике Ангола «Союз ветеранов Анголы» Анатолию Фирсову вручали глава Гатчинского муниципального района Виталий Филоненко и председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов Анголы» Ильяс Норов. К теплым поздравлениям присоединился председатель Совета ветеранов Гатчинского района Александр Резвый.

Как отметил капитан II ранга Анатолий Фирсов, несмотря на то, что события в Анголе проходили в советские годы, эта награда, полученная много лет спустя, для него, как и для всех, кто оказывал интернациональную помощь этой далекой стране, очень важна и дорога.

Анатолий Фирсов - выпускник Ленинградского высшего военно-морского инженерного училища, его специальность – инженер-механик. Работал в Анголе (Луанда, командировки в Лобиту, Кабинду) с мая по декабрь 1989 год в должности советника дивизионного механика дивизиона средних десантных кораблей Военно-морского флота Анголы.

Сейчас Анатолий Георгиевич на пенсии, живет в Санкт-Петербурге. Так как в Северной столице нет своего отделения Союза ветеранов Анголы, то в январе 2020 года он влился в ряды областной организации. Ильяс Норов вручил Анатолию Фирсову специальный нагрудный знак и шарф с символикой организации, а также памятную книгу «Мы свой долг выполнили! Ангола: 1975-1992» и брошюру с информацией о событиях в Анголе. Анатолий Георгиевич, как и его соратники, нацелен на участие в патриотических мероприятиях и работе с молодежью.

«Союз ветеранов Анголы» в Ленинградской области продолжает расширяться. Официально в его ряды принято 15 человек, из них восемь человек из Гатчины и района. Сбором информации обо всех, кто оказывал интернациональную помощь Анголе, гражданских и военнослужащих, занимается председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов Анголы» Ильяс Норов. Его контактный телефон: 8 911 289 97 44.



