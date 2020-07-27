Медаль – ветерану Анголы Анатолию Фирсову

Церемония награждения прошла в офисе
Совета ветеранов Гатчинского района. Награду региональной общественной
организации участников оказания интернациональной помощи Республике Ангола
«Союз ветеранов Анголы» Анатолию Фирсову вручали глава Гатчинского
муниципального района Виталий Филоненко и председатель региональной
общественной организации «Союз ветеранов Анголы» Ильяс Норов. К теплым
поздравлениям присоединился председатель Совета ветеранов Гатчинского района
Александр Резвый.
Как отметил капитан II ранга Анатолий
Фирсов, несмотря на то, что события в Анголе проходили в советские годы, эта
награда, полученная много лет спустя, для него, как и для всех, кто оказывал
интернациональную помощь этой далекой стране, очень важна и дорога.
Анатолий Фирсов - выпускник Ленинградского
высшего военно-морского инженерного училища, его специальность –
инженер-механик. Работал в Анголе (Луанда, командировки в Лобиту, Кабинду) с
мая по декабрь 1989 год в должности советника дивизионного механика дивизиона
средних десантных кораблей Военно-морского флота Анголы.
Сейчас Анатолий Георгиевич на пенсии,
живет в Санкт-Петербурге. Так как в Северной столице нет своего отделения Союза
ветеранов Анголы, то в январе 2020 года он влился в ряды областной организации.
Ильяс Норов вручил Анатолию Фирсову специальный нагрудный знак и шарф с
символикой организации, а также памятную книгу «Мы свой долг выполнили! Ангола:
1975-1992» и брошюру с информацией о событиях в Анголе. Анатолий Георгиевич,
как и его соратники, нацелен на участие в патриотических мероприятиях и работе
с молодежью.
«Союз ветеранов Анголы» в Ленинградской
области продолжает расширяться. Официально в его ряды принято 15 человек, из
них восемь человек из Гатчины и района. Сбором информации обо всех, кто
оказывал интернациональную помощь Анголе, гражданских и военнослужащих,
занимается председатель региональной общественной организации «Союз ветеранов
Анголы» Ильяс Норов. Его контактный телефон: 8 911 289 97 44.