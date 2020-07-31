Молодые профессионалы готовятся к отборочным соревнованиям

Молодые профессионалы готовятся к отборочным соревнованиям

В Ленинградской области в августе пройдут отборочные соревнования для участия в финале VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).

Рубрики : Образование     31 Jul 2020

В них примут участие 15 областных конкурсантов. Они будут соревноваться за звание лучшего в ветеринарии, геодезии, дошкольном воспитании, изготовлении прототипов, преподавании в младших классах, сварочных технологиях, строительстве и штукатурных работах, управлении локомотивом, физкультуре, спорте и фитнесе, а также в эксплуатации сельскохозяйственных машин.

Соревнования пройдут в дистанционно-очном формате на семи учебных площадках Ленинградской области.

Итоги отборочных соревнований будут подведены 26 августа. Тогда же станет известно, кто из участников пополнит команду Ленинградской области на финале VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в сентябре в Кузбассе. Победители финального этапа попадут в национальную сборную, и будут представлять Россию на европейских и мировых первенствах.

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+