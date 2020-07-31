Молодые профессионалы готовятся к отборочным соревнованиям

В них примут участие 15 областных конкурсантов. Они будут соревноваться за звание лучшего в ветеринарии, геодезии, дошкольном воспитании, изготовлении прототипов, преподавании в младших классах, сварочных технологиях, строительстве и штукатурных работах, управлении локомотивом, физкультуре, спорте и фитнесе, а также в эксплуатации сельскохозяйственных машин.

Соревнования пройдут в дистанционно-очном формате на семи учебных площадках Ленинградской области.

Итоги отборочных соревнований будут подведены 26 августа. Тогда же станет известно, кто из участников пополнит команду Ленинградской области на финале VIII национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), который пройдет в сентябре в Кузбассе. Победители финального этапа попадут в национальную сборную, и будут представлять Россию на европейских и мировых первенствах.