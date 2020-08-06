Будущее за 3D-печатью!

Для этих юных гениев техники совершенно нормально иметь дома 3D принтер и печатать необходимые домашние изделия. Они могут сделать прототип и ювелирного украшения, и фигуры Николы Теслы, и будущей новой машины. Они занимаются прототипированием и находят в этом деле себя. Для многих хобби стало будущей специальностью, которой они хотят заниматься на постоянной основе.

Прототипирование сегодня используется многими компаниями. Это позволяет посмотреть модель нового разрабатываемого продукта и протестировать его прежде, чем запускать в производство. Современное прототипирование предполагает знание 3DCAD-систем и САМ-систем, включая фрезеровку, печать и иные виды машинной обработки САМ, вакуумное литье, создание прототипов с использованием ручных инструментов и механизмов, а также окрашивание распылением и финишную обработку.

Главное, теперь навыки изготовления прототипов могут получить школьники Ленинградской области. Это может стать судьбоносным увлечением, как произошло у участника отборочных соревнований Антона Зыкова: «Этот путь начался, когда мне предложили в школе кружок 3D- моделирования. Я согласился, так как мне нравится все, что связано с техникой и компьютерами. Потом в школе появились первые 3D принтеры. На первых соревнованиях сразу 2 место и потом понеслось... Мне очень нравится заниматься этим, и в дальнейшем хочу связать свою судьбу с этим делом, углубив свои знания в ВУЗе».

Теперь Антон является чемпионом различных соревнований среди юниоров-школьников и сейчас борется за право выхода в финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Как отмечает юный гений, движение WorldSkills помогает ему строить будущую карьеру, связанную с прототипированием: «WorldSkills для меня это новый, более сложный этап (на предыдущих соревнованиях выиграл «золото»). Эти соревнования помогают оттачивать мои навыки, а также - это уже опыт работы в этой области, они помогают формировать мое портфолио уже сейчас».

Стоит отметить, что список требований к участникам чемпионата велик. Их оценивают по целому ряду критериев, включая организацию и управление работой, разработку прототипов, подготовку технических чертежей, компьютерное моделирование (CAD), изготовление прототипов, окраску и отделку прототипов.

Схожими навыками должны обладать и юниоры. Ленинградскую область на отборочных соревнованиях среди юниоров представляет команда Игоря Потапова и Егора Пылаева.

Ребята соревнуются в родном регионе, на площадке, расположенной в Гатчинском институте экономики, финансов, права и технологий, а за ними по видеосвязи следят эксперты из Хабаровска. Надеемся, родные стены помогут нашим участникам попасть в финал!