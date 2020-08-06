Будущее за 3D-печатью!

Для этих юных гениев техники совершенно
нормально иметь дома 3D принтер и
печатать необходимые домашние изделия. Они могут сделать прототип и ювелирного
украшения, и фигуры Николы Теслы, и будущей новой машины. Они занимаются
прототипированием и находят в этом деле себя. Для многих хобби стало будущей
специальностью, которой они хотят заниматься на постоянной основе.
Прототипирование сегодня используется
многими компаниями. Это позволяет посмотреть модель нового разрабатываемого
продукта и протестировать его прежде, чем запускать в производство. Современное
прототипирование предполагает знание 3DCAD-систем и САМ-систем, включая фрезеровку, печать и иные виды
машинной обработки САМ, вакуумное литье, создание прототипов с использованием
ручных инструментов и механизмов, а также окрашивание распылением и финишную
обработку.
Главное, теперь навыки изготовления
прототипов могут получить школьники Ленинградской области. Это может стать
судьбоносным увлечением, как произошло у участника отборочных соревнований
Антона Зыкова: «Этот путь начался, когда мне предложили в школе кружок 3D- моделирования. Я согласился, так как мне нравится
все, что связано с техникой и компьютерами. Потом в школе появились первые 3D принтеры. На первых соревнованиях сразу 2 место и
потом понеслось... Мне очень нравится заниматься этим, и в дальнейшем хочу
связать свою судьбу с этим делом, углубив свои знания в ВУЗе».
Теперь Антон является чемпионом различных
соревнований среди юниоров-школьников и сейчас борется за право выхода в финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
Как отмечает юный гений, движение WorldSkills помогает ему
строить будущую карьеру, связанную с прототипированием: «WorldSkills для меня
это новый, более сложный этап (на предыдущих соревнованиях выиграл «золото»).
Эти соревнования помогают оттачивать мои навыки, а также - это уже опыт работы
в этой области, они помогают формировать мое портфолио уже сейчас».
Стоит отметить, что список требований к
участникам чемпионата велик. Их оценивают по целому ряду критериев, включая организацию и управление работой, разработку прототипов, подготовку технических чертежей, компьютерное моделирование (CAD), изготовление прототипов, окраску и
отделку прототипов.
Схожими навыками должны обладать и юниоры.
Ленинградскую область на отборочных соревнованиях среди юниоров представляет
команда Игоря Потапова и Егора Пылаева.
Ребята соревнуются в родном регионе, на
площадке, расположенной в Гатчинском институте экономики, финансов, права и
технологий, а за ними по видеосвязи следят эксперты из Хабаровска. Надеемся,
родные стены помогут нашим участникам попасть в финал!