Некоторые представители преступного мира
пошли еще дальше и воруют деньги со счетов банковских карт без участия
владельцев. 2-го августа в УМВД России по Гатчинскому району поступило
заявление от 44-летней женщины. Ей на мобильный телефон пришла смс-ка о том,
что произошел вход в ее мобильный банк, который она на своем мобильнике не
устанавливала. После этого с ее счета перевели на ее же кредитную карту 70 тысяч
рублей, с которой через четыре минуты произошло списание денежных средств на
сумму более 90 тысяч рублей. Каких-либо данных своих карт заявительница никому
не предоставляла, никаких операций не совершала и не подтверждала. По факту
кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.
28 июля в гатчинскую полицию обратились
два потерпевших: каждому позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и
развел одного и второго на 46 тысяч рублей. 29 июля тем же способом было
похищено более 87 тысяч рублей.
30-го июля в УМВД России по Гатчинскому
району было зарегистрировано четыре заявления о мошенничестве. 48-летний житель
Сяськелево нашел в интернете объявление, что некое ООО продает морской
контейнер стоимостью полтораста тысяч. Он созвонился с продавцом, и представитель
компании отправил ему по электронной почте договор о покупке контейнера и
реквизиты для оплаты покупки. Покупатель внес деньги, прошло пять дней, но
контейнер так и не прибыл. Ущерб превысил 150 тысяч рублей. Полиция проводит
проверку.
В тот же день в гатчинскую полицию
поступило заявление от молодой девушки, которая разместила на сайте «Авито»
объявление о продаже настенных часов с кукушкой стоимостью 10 тысяч рублей. Ей
на мобильный позвонила покупательница и попросила оформить «Авито-доставку» в
другой регион. Женщина прислала ссылку на сайт «Авито-доставка», где владелица
часов ввела данные своей карты, после чего ей на мобильный стали приходить
сообщения о снятии денег. В результате с карты было украдено более 10 тысяч
рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.
Пенсионерке из поселка Сиверский позвонил
мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с
ее кредитки списываются деньги. Для их сохранности денежные средства необходимо
снять и перевести на карту другого банка. Женщина послушно сняла 162 тысячи
рублей и перевела их на счет, указанный мошенником. Через два дня обратилась в
полицию.
58-летнему жителю Карташевской «сотрудник
безопасности банка» заявил по телефону, что ему необходимо оформить кредит на
максимально возможную сумму и положить деньги на счет, который укажет
«сотрудник». После этого служба безопасности сможет определить лиц, которые
незаконно завладеют денежными средствами мужчины, и поймает преступников.
Житель Карташевской оформил на свое имя кредитный договор на сумму более 245
тысяч рублей, снял деньги и перевел их через терминал на банковский счет,
указанный злоумышленником. Причем все эти операции производились в течение
четырех дней, гражданину звонили неизвестные лица с 12 разных московских
номеров. Ущерб составил чуть меньше четверти миллиона.
По фактам мошенничеств возбуждены
уголовные дела.