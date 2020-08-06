Некоторые представители преступного мира пошли еще дальше и воруют деньги со счетов банковских карт без участия владельцев. 2-го августа в УМВД России по Гатчинскому району поступило заявление от 44-летней женщины. Ей на мобильный телефон пришла смс-ка о том, что произошел вход в ее мобильный банк, который она на своем мобильнике не устанавливала. После этого с ее счета перевели на ее же кредитную карту 70 тысяч рублей, с которой через четыре минуты произошло списание денежных средств на сумму более 90 тысяч рублей. Каких-либо данных своих карт заявительница никому не предоставляла, никаких операций не совершала и не подтверждала. По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.

28 июля в гатчинскую полицию обратились два потерпевших: каждому позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и развел одного и второго на 46 тысяч рублей. 29 июля тем же способом было похищено более 87 тысяч рублей.

30-го июля в УМВД России по Гатчинскому району было зарегистрировано четыре заявления о мошенничестве. 48-летний житель Сяськелево нашел в интернете объявление, что некое ООО продает морской контейнер стоимостью полтораста тысяч. Он созвонился с продавцом, и представитель компании отправил ему по электронной почте договор о покупке контейнера и реквизиты для оплаты покупки. Покупатель внес деньги, прошло пять дней, но контейнер так и не прибыл. Ущерб превысил 150 тысяч рублей. Полиция проводит проверку.

В тот же день в гатчинскую полицию поступило заявление от молодой девушки, которая разместила на сайте «Авито» объявление о продаже настенных часов с кукушкой стоимостью 10 тысяч рублей. Ей на мобильный позвонила покупательница и попросила оформить «Авито-доставку» в другой регион. Женщина прислала ссылку на сайт «Авито-доставка», где владелица часов ввела данные своей карты, после чего ей на мобильный стали приходить сообщения о снятии денег. В результате с карты было украдено более 10 тысяч рублей. По факту кражи возбудили уголовное дело.

Пенсионерке из поселка Сиверский позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что с ее кредитки списываются деньги. Для их сохранности денежные средства необходимо снять и перевести на карту другого банка. Женщина послушно сняла 162 тысячи рублей и перевела их на счет, указанный мошенником. Через два дня обратилась в полицию.

58-летнему жителю Карташевской «сотрудник безопасности банка» заявил по телефону, что ему необходимо оформить кредит на максимально возможную сумму и положить деньги на счет, который укажет «сотрудник». После этого служба безопасности сможет определить лиц, которые незаконно завладеют денежными средствами мужчины, и поймает преступников. Житель Карташевской оформил на свое имя кредитный договор на сумму более 245 тысяч рублей, снял деньги и перевел их через терминал на банковский счет, указанный злоумышленником. Причем все эти операции производились в течение четырех дней, гражданину звонили неизвестные лица с 12 разных московских номеров. Ущерб составил чуть меньше четверти миллиона.

По фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.