«Цифровая» стройка в Ленинградской области

Ленинградская область была выбрана для участия в эксперименте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России по тестированию информационного обеспечения градостроительной деятельности с применением облачного решения.

«Ленинградская область два года подряд остается лидером в стране по количеству введенных метров на одного жителя, у нас строится много новых промышленных и логистических объектов. Наша задача — сделать эти процессы для бизнеса удобнее, создать единое цифровое пространство в сфере строительства, чтобы избежать излишней бумажной работы и ускорить получение госуслуг», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Эксперимент продлится до 1 декабря 2022 года, он направлен на повышение качества и доступности госуслуг для бизнеса, обеспечение доступа к актуальным и достоверным данным в области градостроительной деятельности.

Так, например, в числе показателей проекта — перевод в электронный вид к 2022 году до 70% разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, услуг по выдаче градплана земельного участка. А также обеспечение возможности получения ряда справок для инвесторов в автоматическом режиме.

На региональном портале госуслуг Ленинградской области уже сейчас можно отправить заявку на получение разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Услуга по выдаче градостроительного плана и сервисы для бизнеса, обеспечивающие доступ к информации о земельных участках и градостроительной документации региона, появятся в течение года.

Задача по предоставлению приоритетных госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в федеральном проекте «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».