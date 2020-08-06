«Цифровая» стройка в Ленинградской области

Ленинградская
область была выбрана для участия в эксперименте Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства России по тестированию информационного
обеспечения градостроительной деятельности с применением облачного решения.
«Ленинградская
область два года подряд остается лидером в стране по количеству введенных
метров на одного жителя, у нас строится много новых промышленных и
логистических объектов. Наша задача — сделать эти процессы для бизнеса удобнее,
создать единое цифровое пространство в сфере строительства, чтобы избежать
излишней бумажной работы и ускорить получение госуслуг», — отметил губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко.
Эксперимент
продлится до 1 декабря 2022 года, он направлен на повышение качества и
доступности госуслуг для бизнеса, обеспечение доступа к актуальным и
достоверным данным в области градостроительной деятельности.
Так,
например, в числе показателей проекта — перевод в электронный вид к 2022 году
до 70% разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, услуг по
выдаче градплана земельного участка. А также обеспечение возможности получения
ряда справок для инвесторов в автоматическом режиме.
На
региональном портале госуслуг Ленинградской области уже сейчас можно отправить
заявку на получение разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию.
Услуга по выдаче градостроительного плана и сервисы для бизнеса, обеспечивающие
доступ к информации о земельных участках и градостроительной документации
региона, появятся в течение года.
Задача
по предоставлению приоритетных госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в
федеральном проекте «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая
экономика».