В детском лагере «Маяк» началась третья смена

Конечно, на территорию самого лагеря нам попасть не удалось — в «Маяке» действуют строгие правила обсервации, по которым, в частности, там не разрешается бывать посторонним. Более того, как признался Андрей Заикин, даже ему — директору лагеря — вход туда запрещен. По сути, лагерь «Маяк» разделился этим летом на две зоны — административную, где работают сотрудники, имеющие право выходить за пределы «Маяка», и «детскую» - исключительно для детей и работающих с ними сотрудников.
Этим летом летний
оздоровительный лагерь «Маяк» в Вырице принимает в два раза меньше детей, чем
обычно — сейчас это 125 детей. Первую смену лагерь принял 15 июня — это были
ребята из Выборгского, Каложицкого и Толмачевского ресурсных центров.
Отдых, спорт, удовольствие, труд во
благо!
- Конечно, это была
самая сложная для нас смена, - говорит Андрей Анатольевич Заикин. - Нам отчасти
помогло то, что ребята из ресурсных центров тоже два месяца просидели взаперти,
и просвета у них не было никакого. И когда им сказали, что они поедут в «Маяк»,
они были совершенно счастливы.
Несмотря на ряд
ограничений, в течении всей смены в лагере проводились различные игры,
патриотические мероприятия, концерты.
- Особых затруднений по
части нашей программы не возникает, - признается руководитель образовательной
программы для детей Александр Заикин. - Единственная проблема была — посидеть и
подумать, как это все организовать в условиях ограничений. Все наши
традиционные кружки, студии и спортивные секции работают, хоть и с
ограничениями. Дети быстро привыкают к новым правилам поведения в лагере.
Погода позволяла нам проводить мероприятия на открытом воздухе — на спортивных
площадках и в кружках. При этом они проводятся отдельно в каждом отряде.
- Наш лагерь всегда
готов к любым условиям, потому что когда мы планируем любое мероприятие, мы
всегда разбиваем его на две части — в зависимости от погоды, - говорит Андрей
Заикин. - А в этом году у нас появилась и третья часть — не соединять отряды во
время мероприятий. Тем не менее, все мероприятия мы проводим совместно, в том
числе через наше телевидение «Маяк-ТВ». Мы снимаем все мероприятия, и отряды по
очереди смотрят видеорепортажи, оценивая свои возможности.
Первая смена, по
традиции, была спортивной. В лагере прошла «Спартакиада-2020», в которой все
ребята показали высокий уровень подготовки и установили огромное количество
новых рекордов.
Первая лагерная смена
также была посвящена 75-летнему юбилею Великой Победы. 22 июня педагоги вместе
с ребятами провели День памяти. Кстати, в этом году «Маяк» занял почетное
второе место во Всероссийском конкурсе методических разработок по
патриотическому воспитанию детей и подростков в условиях организаций детского
отдыха и их оздоровления, посвящённом 75-й годовщине победы в Великой
Отечественной войне.
В рамках первой смены
семнадцатилетние подростки смогли даже потрудиться и заработать немного денег. Под руководством сотрудников
лагеря они помогали оформить клумбу и площадку для отдыха. Работали в свое
удовольствие, сознавая, что вкладывают частичку своего труда в жизнь лагеря. Да
и научились кое-чему у взрослых — некоторые из ребят даже не знали, как
правильно держать молоток в руках.
Внимание: снимается
кино!
Вторая смена в лагере
«Маяк» прошла под знаком кино. Буквально начиная с первых дней дети погрузились
в атмосферу съемок.
- Дети создали свой
штаб и своими силами сделали фильм, - говорит Андрей Анатольевич. - Аппаратура
для съемок у нас профессиональная. К сожалению, мы не смогли в этом году
поработать со студентами кинематографических вузов, но у наших вожатых и
воспитателей есть серьезный опыт съемочного процесса прошлых лет. Да и ребята,
которые приезжают сюда уже не первый год, знают, как все это делается.
Фильм «Инструкция не
прилагается», посвященный, как говорят, ситуации с эпидемией, будет представлен
по окончанию киносмены, на большом онлайн-кинофестивале. Также воспитанники
лагеря «Маяк» посоревновались в конкурсе видеоклипов и сняли большой выпуск
«Маяк-ТВ».
Третья смена —
кинотеатральная — началась 31 июля. На протяжении этой смены ребята будут ставить настоящий телевизионный
спектакль, который, как мы надеемся, тоже будет выложен в открытый доступ в
социальных сетях лагеря «Маяк».
Несмотря на трудную
общую ситуацию, в «Маяке в этом году открылись новые творческие и спортивные
площадки.
- У нас открылся новый
зал, в котором сейчас тренируется гатчинский ансамбль бального танца
«Жемчужина», который здесь у нас отдыхает, - рассказал Андрей Заикин. - В этом
году мы открыли и новый стадион. К сожалению, нет у нас сейчас бассейна —
прежде мы арендовали его на все лето, а сейчас такой возможности нет.
Несколько слов о правилах строгого
режима
Разумеется, вся жизнь в
лагере проходит по строгим правилам обсервации, ставшими главным условием
открытия «Маяка» в этом году.
Как рассказал Андрей
Заикин, в день заезда очередной смены у входа в лагерь устанавливаются
специальные палатки, где проводятся прием документов и медицинский осмотр
каждого ребенка.
- Родители на
территорию практически не заходят, - говорит Андрей Анатольевич. - Показывают
документы и прощаются со своим чадом. Затем вещи отправляются на обработку, а
ребенка сразу после медосмотра уводят в отряд.
По нынешним правилам,
дети с родителями не видятся на протяжении всей смены. Однако техника позволяет проводить
регулярные онлайн-встречи через ZOOM и по скайпу.
- В течение смены мы
принимаем только передачи с одеждой, проводя при необходимости санобработку
сумок, - рассказывает директор лагеря. - Конечно, родители очень сильно
переживают — как дети все это выдержат, как они справятся без мамы с папой. В
этом году у нас отменены родительские дни. И знаете, за первые две смены у нас
не было ни одного желудочно-кишечного заболевания у детей. А вот когда были
родительские дни, они случались.
Родители почему-то
считают, что их дети всегда голодные. Приезжая, они пытались накормить ребенка
так, что бедному становилось плохо. На самом деле переживать нечего: питание у
нас отличное, очень сбалансированное — шесть раз в день! Ну не кормим мы так
дома наших детей... Знаете, как сейчас дети называют нашу столовую? - Ресторан!
Потому что по правилам они садятся за один стол вдвоем с разных его торцов.
Вожатые включают музыку...
В лагере регулярно
проводится санитарная обработка помещений. Все сотрудники лагеря делятся на тех, кому запрещено
покидать территорию лагеря на протяжении всей смены (воспитатели, вожатые,
медики, работники столовой, ряд технических работников, медикам), и тех, кто
может выходить за его пределы (те, кто не работает непосредственно с детьми).
- Вот я, например, к
сожалению, не могу общаться с детьми непосредственно, но для этого есть
различные средства видеосвязи, - говорит Андрей Заикин. - Очень хочется пойти,
поговорить с ними, посмотреть своими глазами, что творится в том или ином
корпусе, но — увы... Каждый день мне представляют доклад о прошедшем дне, с
утра сообщают результаты термометрии... Да, всё у нас в этом году проходит
необычно, но интересно. Когда все это закончится, мы обязательно возьмем
какой-то нынешний опыт для будущей жизни лагеря...
* * *
А на Аллее славы
принялось и уже тянется к небу первое «именное» деревце — саженец миндаля,
который посадил накануне открытия первой смены в «Маяке» 2020 года губернатор
Ленинградской области Александр Дрозденко. Дети и деревья растут и набираются
сил для настоящей и будущей жизни — значит, все у нас будет хорошо.
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