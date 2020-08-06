В детском лагере «Маяк» началась третья смена

Конечно, на территорию самого лагеря нам попасть не удалось — в «Маяке» действуют строгие правила обсервации, по которым, в частности, там не разрешается бывать посторонним. Более того, как признался Андрей Заикин, даже ему — директору лагеря — вход туда запрещен. По сути, лагерь «Маяк» разделился этим летом на две зоны — административную, где работают сотрудники, имеющие право выходить за пределы «Маяка», и «детскую» - исключительно для детей и работающих с ними сотрудников.

Этим летом летний оздоровительный лагерь «Маяк» в Вырице принимает в два раза меньше детей, чем обычно — сейчас это 125 детей. Первую смену лагерь принял 15 июня — это были ребята из Выборгского, Каложицкого и Толмачевского ресурсных центров.

Отдых, спорт, удовольствие, труд во благо!

- Конечно, это была самая сложная для нас смена, - говорит Андрей Анатольевич Заикин. - Нам отчасти помогло то, что ребята из ресурсных центров тоже два месяца просидели взаперти, и просвета у них не было никакого. И когда им сказали, что они поедут в «Маяк», они были совершенно счастливы.

Несмотря на ряд ограничений, в течении всей смены в лагере проводились различные игры, патриотические мероприятия, концерты.

- Особых затруднений по части нашей программы не возникает, - признается руководитель образовательной программы для детей Александр Заикин. - Единственная проблема была — посидеть и подумать, как это все организовать в условиях ограничений. Все наши традиционные кружки, студии и спортивные секции работают, хоть и с ограничениями. Дети быстро привыкают к новым правилам поведения в лагере. Погода позволяла нам проводить мероприятия на открытом воздухе — на спортивных площадках и в кружках. При этом они проводятся отдельно в каждом отряде.

- Наш лагерь всегда готов к любым условиям, потому что когда мы планируем любое мероприятие, мы всегда разбиваем его на две части — в зависимости от погоды, - говорит Андрей Заикин. - А в этом году у нас появилась и третья часть — не соединять отряды во время мероприятий. Тем не менее, все мероприятия мы проводим совместно, в том числе через наше телевидение «Маяк-ТВ». Мы снимаем все мероприятия, и отряды по очереди смотрят видеорепортажи, оценивая свои возможности.

Первая смена, по традиции, была спортивной. В лагере прошла «Спартакиада-2020», в которой все ребята показали высокий уровень подготовки и установили огромное количество новых рекордов.

Первая лагерная смена также была посвящена 75-летнему юбилею Великой Победы. 22 июня педагоги вместе с ребятами провели День памяти. Кстати, в этом году «Маяк» занял почетное второе место во Всероссийском конкурсе методических разработок по патриотическому воспитанию детей и подростков в условиях организаций детского отдыха и их оздоровления, посвящённом 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

В рамках первой смены семнадцатилетние подростки смогли даже потрудиться и заработать немного денег. Под руководством сотрудников лагеря они помогали оформить клумбу и площадку для отдыха. Работали в свое удовольствие, сознавая, что вкладывают частичку своего труда в жизнь лагеря. Да и научились кое-чему у взрослых — некоторые из ребят даже не знали, как правильно держать молоток в руках.





Внимание: снимается кино!

Вторая смена в лагере «Маяк» прошла под знаком кино. Буквально начиная с первых дней дети погрузились в атмосферу съемок.

- Дети создали свой штаб и своими силами сделали фильм, - говорит Андрей Анатольевич. - Аппаратура для съемок у нас профессиональная. К сожалению, мы не смогли в этом году поработать со студентами кинематографических вузов, но у наших вожатых и воспитателей есть серьезный опыт съемочного процесса прошлых лет. Да и ребята, которые приезжают сюда уже не первый год, знают, как все это делается.

Фильм «Инструкция не прилагается», посвященный, как говорят, ситуации с эпидемией, будет представлен по окончанию киносмены, на большом онлайн-кинофестивале. Также воспитанники лагеря «Маяк» посоревновались в конкурсе видеоклипов и сняли большой выпуск «Маяк-ТВ».

Третья смена — кинотеатральная — началась 31 июля. На протяжении этой смены ребята будут ставить настоящий телевизионный спектакль, который, как мы надеемся, тоже будет выложен в открытый доступ в социальных сетях лагеря «Маяк».

Несмотря на трудную общую ситуацию, в «Маяке в этом году открылись новые творческие и спортивные площадки.

- У нас открылся новый зал, в котором сейчас тренируется гатчинский ансамбль бального танца «Жемчужина», который здесь у нас отдыхает, - рассказал Андрей Заикин. - В этом году мы открыли и новый стадион. К сожалению, нет у нас сейчас бассейна — прежде мы арендовали его на все лето, а сейчас такой возможности нет.

Несколько слов о правилах строгого режима

Разумеется, вся жизнь в лагере проходит по строгим правилам обсервации, ставшими главным условием открытия «Маяка» в этом году.

Как рассказал Андрей Заикин, в день заезда очередной смены у входа в лагерь устанавливаются специальные палатки, где проводятся прием документов и медицинский осмотр каждого ребенка.

- Родители на территорию практически не заходят, - говорит Андрей Анатольевич. - Показывают документы и прощаются со своим чадом. Затем вещи отправляются на обработку, а ребенка сразу после медосмотра уводят в отряд.

По нынешним правилам, дети с родителями не видятся на протяжении всей смены. Однако техника позволяет проводить регулярные онлайн-встречи через ZOOM и по скайпу.

- В течение смены мы принимаем только передачи с одеждой, проводя при необходимости санобработку сумок, - рассказывает директор лагеря. - Конечно, родители очень сильно переживают — как дети все это выдержат, как они справятся без мамы с папой. В этом году у нас отменены родительские дни. И знаете, за первые две смены у нас не было ни одного желудочно-кишечного заболевания у детей. А вот когда были родительские дни, они случались.

Родители почему-то считают, что их дети всегда голодные. Приезжая, они пытались накормить ребенка так, что бедному становилось плохо. На самом деле переживать нечего: питание у нас отличное, очень сбалансированное — шесть раз в день! Ну не кормим мы так дома наших детей... Знаете, как сейчас дети называют нашу столовую? - Ресторан! Потому что по правилам они садятся за один стол вдвоем с разных его торцов. Вожатые включают музыку...

В лагере регулярно проводится санитарная обработка помещений. Все сотрудники лагеря делятся на тех, кому запрещено покидать территорию лагеря на протяжении всей смены (воспитатели, вожатые, медики, работники столовой, ряд технических работников, медикам), и тех, кто может выходить за его пределы (те, кто не работает непосредственно с детьми).

- Вот я, например, к сожалению, не могу общаться с детьми непосредственно, но для этого есть различные средства видеосвязи, - говорит Андрей Заикин. - Очень хочется пойти, поговорить с ними, посмотреть своими глазами, что творится в том или ином корпусе, но — увы... Каждый день мне представляют доклад о прошедшем дне, с утра сообщают результаты термометрии... Да, всё у нас в этом году проходит необычно, но интересно. Когда все это закончится, мы обязательно возьмем какой-то нынешний опыт для будущей жизни лагеря...

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А на Аллее славы принялось и уже тянется к небу первое «именное» деревце — саженец миндаля, который посадил накануне открытия первой смены в «Маяке» 2020 года губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Дети и деревья растут и набираются сил для настоящей и будущей жизни — значит, все у нас будет хорошо.





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