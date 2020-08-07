Две усадьбы Гатчинского района готовят к активным туристам

Первый маршрут станет продолжением развития туризма на территории Демидовской усадьбы в поселке Тайцы. Его официальная презентация состоялась 29 июля. Демидовский парк уже открыт для туристов, которые могут прогуляться по маршруту «Прогулка вокруг Большой поляны», специально разработанному на основе исторических материалов. В парке оборудованы пешеходные дорожки и установлены специальные указатели для туристов. Вторая часть маршрута пройдет по другой части Демидовского парка и будет специально предназначена для любителей активного отдыха – велосипедистов и всадников на конях.

Вторая усадьба, где будет организована туристская тропа, - усадьба Петра Витгенштейна в поселке Дружноселье. На территории усадьбы запланированы работы по очистке туристских троп от самосевной кустарниковой растительности, мусора, механическая обработка территории от борщевика Сосновского, акарицидная обработка, строительство беседки, установка информационных щитов и табличек, скамеек, пирса. Для проведения конных прогулок будет оборудована коновязь, укрепление и расширение существующего мостика через протоку.

Разработкой проекта «Две усадьбы» займется Ленинградская областная молодежная общественная организация содействия развитию и становлению молодежи «Центр молодежных инициатив» при поддержке комитета по туризму правительства Ленинградской области. Возглавила проект руководитель просветительского проекта «Тайцы.2019», социокультурного проекта «Международный археологический волонтерский кампус Копорье» Инна Климова.

Проект «Две усадьбы» нашел одобрение у конкурсной комиссии по предоставлению из областного бюджета субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на формирование комфортной туристской среды на территории региона в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ленинградской области».

- Проект «Две усадьбы» – это возможность взглянуть по-новому уже на существующие, но забытые туристские объекты, дать возможность новому витку развития этим дестинациям, - сказала Инна Климова.

Проект предусматривает проведение тестовых экскурсий по маршрутам двух усадеб, издание брошюры с описанием территории усадьбы Витгенштейна и туристского маршрута. Оба маршрута будут включены в систему экскурсионного обслуживания Гатчинского района. Вход на территорию усадеб будет бесплатным.

В рамках проекта также будут проведены волонтерские субботники и общественные работы в рамках реализации государственной программы «Содействие занятости населения Ленинградской области».

- Сегодня, когда тема развития внутреннего туризма актуальна как никогда, проект «Две усадьбы» расширит перечень туристских объектов и туристические возможности региона в целом, - добавила Инна Климова.

Перед началом непосредственных работ в рамках проекта «Две усадьбы» состоялась рабочая встреча со всеми участниками проекта.

Они исследовали территорию маршрутов, пройдя их от начала и до конца, тем самым наметив полный перечень необходимых работ. В ходе совещания члены рабочей группы составили подробный план осуществления каждого этапа благоустройства, в том числе изготовление предметов туристской инфраструктуры, обозначили точки прокладки маршрутов с использованием специального оборудования, определяющего координаты, и установки новых объектов туристской инфраструктуры в усадьбе Витгенштейна – пирса, беседки, информационных щитов, коновязи. Кроме того, участники проекта «Две усадьбы» обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества с руководством Паркового агентства Ленинградской области, в чьем ведении находится дворцово-парковый ансамбль усадьбы Демидовых «Тайцы».