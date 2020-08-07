Лето на Дворцовой ферме

Напомним, музей-заповедник «Гатчина» занялся восстановлением исторической Дворцовой фермы в 2013 году. Построенный в конце XVIII века на берегу речки Колпанки скотный двор представлял собой целый хозяйственный комплекс. Как он выглядел и что здесь происходило в дореволюционный период, можно узнать на стендах у каждого из архитектурных объектов комплекса. Более подробно об этом расскажет книга «Дворцовая ферма в Гатчине», основой которой послужили архивные материалы (автор книги - Тамара Паршкова).

С начала реставрации многое на Ферме удалось привести в порядок. Отреставрировано, в частности, основное здание исторического комплекса — павильон, правда, только снаружи. Как говорит заведующий отделом «Сильвия» ГМЗ «Гатчина» Тамара Паршкова, внутри павильона пока полная разруха. В этом году, к сожалению, реставрацию заморозили из-за отсутствия средств. Сложно пришлось ферме в период пандемии — по этой же причине.

- Пандемию мы, конечно, переживали трудно, - говорит Тамара Федоровна. - Рабочих приходилось отпускать на карантин, рук не хватало. Этим летом нам пришлось отказаться от волонтерской помощи школьников: ребята из трудовых бригад Гатчинского Дворца молодежи помогали нам заготавливать сено, корма для животных, наводить порядок во дворе. А теперь нам приходится обходиться своими силами... Мы, конечно, постарались подчистить Ферму к приему посетителей, убрали реставрационный забор. Наше главное здание теперь открыто для созерцания, и воздуха как-то больше стало. И люди с пониманием к нам относятся, помогают, приносят корм для животных.

Обитатели Фермы

Посетители вернулись на Ферму только в начале июля. Люди приходят целыми семьями, участвуют в экскурсиях на Ферму. В первую очередь, сюда ведут, конечно же, детей. Сегодня, как и в стародавние времена, на Ферме проживают белые павлины, фазаны, страусы, куры, индюки, козы, овцы, кролики, ослик. Все животные очень дружелюбны и привиты: за их здоровьем и содержанием следит опытный зоотехник-ветеринар. Здоровье обитателей Фермы во-многом зависит и от посетителей, о чём неустанно предупреждают строгие таблички: «Животных не кормить!».

Сотрудники Фермы не устают разъяснять: животные здесь не голодают - их кормят по расписанию и именно тем, что для них полезно. У каждого - свой рацион питания, в основе которого мешанка из зерна, овощей и фруктов, иногда творога и картофеля. Все остальные добавки животным только во вред, особенно булка.

Практически все животные на современной Ферме «повторяют» историю Фермы императорской, дореволюционной. Изначально Ферма была задумана, в первую очередь, как молочная, и здесь всегда содержался скот именно молочных пород — коровы, козы, овцы. Здесь получали молоко, делали творог и отменные сыры. Как говорит Тамара Паршкова, коров содержать по нынешним временам сложно, но на Ферме есть небольшое стало коз и овец. Все что дают обитатели скотного двора — молоко, творог - идет в корм другим животным.

Регулярно приносят потомство и дают молоко козы зааненской и альпийской пород. Кстати, образцовый экземпляр альпийской породы — черный козел Сэр — абсолютный любимец публики. Он встречает гостей Фермы уже у входа, в своем вольере, и с удовольствием с ними общается.

С малышами в этом году и овцы редкой камерунской породы. Напротив вольера с овцами - «царство» ослика Моисея. Моисей — молодой, но пока еще одинокий осел. Как и положено всем осликам, вид у него задумчивый и даже немного печальный.

Птичник

У птичника гостей Фермы встречает лохматая голубоглазая собака породы хаски. Менелая — существо добрейшее и с удовольствием дает потрепать себя по загривку и взрослым, и детям.

Птичник — наверное, самое шумное место на Ферме: его обитатели — существа непоседливые и разговорчивые. В вольере у птичника гуляют куры разнообразных пород. Здесь есть и представители павловской породы, и бентамы, и кохинхины, и китайские шелковые. Здесь можно встретить и уток экзотических пород. У вольера вместе со своим семейством отдыхает индюк Евгений, который время от времени «раздувается», демонстрируя роскошное оперение и гордый, царственный нрав.

Постоянные обитатели Фермы — гуси. Как правило, они свободно бродят по двору, вызывая у посетителей сложную смесь восторга и ужаса. Как вас встретит эта серьезная «гоп-компания», предугадать трудно. Не исключено, что придется пару раз взмахнуть хворостиной, которую вам могут выдать вместе с билетом на Ферму.

Павлины и фазаны

Летом 2019 года на Дворцовой ферме появились белые индийские павлины. Это взрослые птицы: самец и самка. К сожалению, увидеть их во всей красе этим летом не получится — после брачного периода, который прошел весной, самец сбросил свой роскошный хвост, и теперь мало чем отличается от самочки. Разве что корона на голове у него более выражена, хвост чуть длиннее, да «осанка» более мужественная.

Как рассказала Тамара Паршкова, белые павлины на императорской Ферме тоже жили, правда, называли их тогда серебристыми. Эти птицы считались очень редкими. На Ферме их всегда было немного, и они были украшением этого места. Потомства у нынешней пары пока нет, но сотрудники Фермы надеются, что это ненадолго.

На «заднем дворе» птичника оборудован фазанник со знакомой всем с детства надписью на фронтоне, правда на латыни: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». Если заглянуть внутрь за частую решетку, можно увидеть очень красивых и осторожных птиц.

Фазаны вернулись на ферму летом 2019 года. А ведь именно с них началась история Дворцовой фермы еще при графе Орлове. Первый фазанник при Павле Петровиче превратился в скотный двор, а затем уже при последующих императорах - в Дворцовую ферму. Сейчас на Ферме три вида фазанов — королевский, охотничий и венгерский.

Ерофей и Прасковья

В этом году на Ферме впервые пытается вывести потомство пара австралийских эму. Их по привычке называют страусами, хотя Прасковья и Ерофей — не совсем страусы, они относятся к семейству казуаровых. До революции на Ферме жили африканские страусы тоже, причем, возможно, это были первые страусы в России.

Эму — птицы очень ласковые и любопытные. Дамам советуется беречь свои украшения, так как птички эти падки на то, что блестит. Эму неприхотливы: их роскошное, плотное оперенье позволяет им выдерживать морозы до пятнадцати градусов!

Сейчас по вольеру расхаживает одна Прасковья: Ерофей, как водится у эму, в гордом одиночестве сидит на кладке яиц. Его супруга время от времени заглядывает к нему, чтобы подбросить в гнездо очередное яйцо.

Действительно, самцы эму высиживают птенцов сами. В течении всего этого времени они ничего не едят и не пьют — а это около полутора месяцев! Они теряют в весе до 70 процентов, но, к счастью, потом благополучно набирают все снова. Так что Ерофея можно по праву назвать отцом-героем.

«Странные вещи» и сад Жан-Жака Руссо

Дворцовая ферма в Гатчине — место магическое. Занимая небольшое пространство, она долго не отпускает своего гостя, показывая, одно за другим, свои чудеса. В одном из сараев в центре Фермы расположился небольшой музей под названием «Странные вещи». Здесь представлен быт, в основном, XIX века — это старинные предметы, чье предназначение давно забыто.

Есть на Ферме несколько местечек, где можно просто полюбоваться природой и отдохнуть. Неподалеку от вольера с эму посреди огороженной полянки есть маленький пруд, вокруг которого растут сирень, бересклет, краснолистный дуб. Это так называемый сад Жан-Жака Руссо — дань памяти несостоявшейся поездки в Гатчину французского философа Руссо, с которым переписывался в свое время граф Григорий Орлов.

Расходящиеся дорожки приведут к действующему колодцу и детской площадке, рядом с которой расположена удобная, тенистая беседка, увитая цветами. Любуйтесь, дышите, радуйтесь!

Как попасть на Ферму и с чем приходить

Дворцовая ферма в Гатчине работает ежедневно с 10.00 до 18.00. Посещение - по билетам, стоимость которых в этом году «подросла»: 250 руб. - для взрослых, 100 руб. - для учащихся (дети до 7 лет посещают Ферму бесплатно).

Как объяснила Тамара Паршкова, на эти вынужденные меры пришлось пойти, поскольку Ферма из-за мер по карантину долго была закрыта, а существует она на доходы от продажи билетов. Сейчас, с появлением посетителей, ситуация постепенно улучшается. Тем не менее, на Ферме рады любой продуктовой помощи от посетителей и волонтеров.

Сюда можно приносить любые сырые продукты для животных: фрукты, овощи, особенно морковь, которую любят все, зерно, хлеб, из которого делают сухарики. Главное, чтобы все продукты были свежими.

Помимо самостоятельного посещения, на Ферму можно попасть в составе экскурсии «На императорской Ферме». Вы узнаете, почему в императорской резиденции появилось своё хозяйство, как жила ферма, как хранили продукты, из чего делают настоящую моцареллу, для чего использовали ослиное молоко, каких животных держали в императорском хозяйстве.

Экскурсия проходит по субботам в 12.30. Билеты можно заказать на сайте музея (https://tickets.gatchinapalace.ru/ru/#id=81)



