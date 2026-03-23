Соборную подстриг «Сервис зелёных насаждений»

На главной пешеходной улице Гатчины – весеннее преображение: за две субботы 68 лип на участке от проспекта до ул. Горького были подстрижены по последней моде. Процедуру провели профессиональные арбористы – специалисты по работе с деревьями. Для обрезки лип на Соборной пригласили организацию, которой доверяют работу на объектах культурного наследия – на исторических деревьях, в музеях-заповедниках, дворцовых парках.

Арбористы «Сервиса зеленых насаждений» выполнили формирование крон деревьев – манипуляцию, которая, по правилам, должна проводиться ежегодно. Каждый срез на дереве специалисты сервиса закрасили и дали рекомендации, как правильно ухаживать за липами.

Служба Гатчинского УБДХ, со своей стороны, оперативно вывезла спиленные ветки, а также привела в порядок улицу после зимних забав – на Соборной убрали каток. Кроме того, рабочие подняли все решетки и вычистили водопропускные лотки, чтобы система водоотведения нормально функционировала.

Как пояснила начальник участка зеленого хозяйства Гатчинского УБДХ Вероника Сохраняева, март – самое время начинать обрезку деревьев, тем более при стойкой плюсовой температуре, как в этом году. Сотрудники зеленого хозяйства проводят санитарную обрезку деревьев по всему городу – для безопасности пешеходов и транспорта. Уже подрезали деревья на улице 7 Армии. На ул. Чкалова на опасном участке рядом с парком провели санитарную обрезку и снос аварийных деревьев, которые несут в себе угрозу. Была проведена санитарная обрезка на ул. Гагарина – от ул. Хохлова до проспекта 25 Октября.

Кроме того, специалисты УБДХ уже приступили к обрезке и спилу деревьев по заявкам жителей и энергетиков – для сохранности проводов. И по всему городу началась весенняя зачистка, выдувание смёта, листвы. А ближайшие посадки запланированы на конец апреля, когда традиционно начнут сажать виолу к 9 Мая.

