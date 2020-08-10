Гатчинский район отметил день рождения

В этом году праздник, название которого созвучно девизу Гатчинского района - «Ценим прошлое, верим в будущее», проходил в особых условиях, поэтому все было организовано на открытом воздухе с соблюдением рекомендованных санитарных ограничений.

В мероприятии приняли участие жители Коммунара и актив Гатчинского района. У главной сцены разместились почетные гости – губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Гатчинского района Виталий Филоненко, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, Почетные граждане гатчинского района и города Гатчины, представители общественных организаций, депутаты Гатчинского района и главы администраций поселений, а также гатчинцы, удостоенные высоких наград.

Перед официальной торжественной церемонией губернатор Ленинградской области пообщался с местными жителями, сфотографировался с детьми, осмотрел работы по благоустройству общественной территории «Яблоневый сад» и посетил «Город мастеров». Рукодельницы и мастера Гатчинского района представили главе региона свои работы. Тут и народные куклы-обереги, и кованые украшения, а также деревянные, вязаные и плетеные поделки для дома и семьи.

Проходя по аллее через праздничную зону, где были установлены стенды с информацией о поселениях Гатчинского района, губернатор поговорил с представителями каждого из них. В частности, речь шла о дальнейшем благоустройстве Коммунара и посещаемости культурных объектов района. Так, у стендов Вырицы и Дружной Горки Александр Юрьевич подчеркнул, что у этих поселков есть большой туристический потенциал. Также отметил необходимость туристического развития Елизаветино, Рождествено, Кобрино и пообещал лично посетить домик няни Александра Пушкина.

Главное торжество проходило на открытой сцене в сквере около физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». С приветственными словами к жителям обратились Александр Дрозденко, Виталий Филоненко и Людмила Нещадим.

- Гатчинский район - территория с огромной историей, научным, культурным, аграрным потенциалом. Но самое главное богатство района - это его жители, отзывчивые гатчинцы. Мы сегодня заинтересованы в том, чтобы Гатчина и поселения района становились все краше, - сказал Александр Дрозденко.

Традиционная церемония награждения началась с вручения знаков отличия «За заслуги перед Ленинградской областью». Губернатор Александр Дрозденко и вице-губернатор по внутренней политике Алексей Кондрашов вручили награды проректору по науке и общим вопросам Государственного института экономики, финансов, права и технологий Роману Авербуху и директору Межпоселенческой центральной районной библиотеки им А.С. Пушкина Елене Бабий. Знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской области» награжден старший научный сотрудник музея-усадьбы «Рождествено» Александр Семочкин.

На главной праздничной сцене Почетная грамота губернатора Ленинградской области была вручена генеральному директору АО «Коммунальные системы Гатчинского района» Антону Бойко. Еще девять гатчинцев награждены Благодарностью губернатора Ленобласти, среди них - учитель физкультуры Сусанинской школы Анна Бурдова, дорожный рабочий УБДХ Николай Матвеев, слесарь-сантехник МУП ЖКХ «Сиверский» Владимир Кузьмин.

Почетным дипломом губернатора Ленинградской области отмечена работа коллектива «Станции по борьбе с болезнями животных Гатчинского района».

В честь праздника состоялось вручение сертификатов «Земельный капитал в Ленинградской области» многодетным родителям: Наталье Малюгиной, Светлане Ивановой, Татьяне Нагорной, Инятилло Абдурасулову, Валерии Бондаревой.

Еще одну церемонию награждения провели руководители Гатчинского района. Знак отличия «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района» вручили депутату Законодательного собрания Ленинградской области Ларисе Пункиной. Благодарностью главы Гатчинского муниципального района награждены врач-травматолог Гатчинской поликлиники Наталья Чикунова, директор благотворительного фонда «БлагоДари» Олег Богданов и волонтеры проекта «Мы вместе».

Главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко и врач анестезиолог-реаниматолог, руководитель инфекционного отделения для пациентов COVID-19 Сиверской районной больницы Наталья Дымнич удостоены Благодарности главы администрации Гатчинского муниципального района за самоотверженную работу в период пандемии в медицинских учреждениях Гатчинского района

Украшением официальной части праздника стала музыкально-поэтическая композиция, рассказывающая о прошлом, настоящем и будущем Гатчинского района. В песнях и танцах Гатчинский район славили лауреаты международных конкурсов, творческие коллективы и солисты, жители Гатчины и района.

Затем всех ждал сюрприз: выступление популярных эстрадных исполнителей – Марка Тишмана и Татьяны Булановой.

Праздник завершился красочным салютом.

Татьяна Можаева