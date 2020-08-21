«Чувство языка, свободный полёт мысли»: школа, в которой учат думать

Уже само название этой школы отсылает нас к прошлому. Тем
не менее, для России образовательная система «Русская классическая школа» (РКШ)
выглядит новой — в смысле хорошо забытого старого. Создатели РКШ называют ее
образовательной системой будущего, проверенной прошлым, поскольку она основана
на лучших отечественных традициях.
Начало РКШ было тоже классическим: в середине 2000-х годов
группа педагогов-единомышленников из Екатеринбурга озаботилась идеей
возрождения фундаментального отечественного образования. В итоге пришли к
выводу, что высокий качественный уровень возможен только в проверенной временем
традиции, в основе которой — труды классика русской педагогики Константина
Дмитриевича Ушинского. Казалось бы, архаика, давно уже не соответствующая
времени?
Об
этом и многом другом мы поговорили с директором Русской классической школы в
Вырице Александрой Зацарной.
-
Александра Андреевна, как Вы вышли на эту образовательную программу?
- У нас православная многодетная семья, и мы искали
подходящие варианты образовательной программы для наших детей. Я узнала, чем
полезна для детей каллиграфия, в чем разница между двухнажимным и обычным
письмом. Начала изучать каллиграфию на курсах педагогов каллиграфического
письма в Санкт-Петербурге. Мы стали собирать буквально по крупицам, по частям
классическую учебную программу. Поначалу у нас был только один учебник старого
образца по К.Д. Ушинскому. А потом оказалось, что есть уже собранная, готовая программа
Русской классической школы, которая удовлетворяет всем нашим потребностям.
-
С чего началась Русская классическая школа в Вырице?
- Мы
нашли еще одну семью, где подрастала ровесница нашей дочки, и решили заниматься
вместе. Собирались несколько раз в неделю. Сначала я давала каллиграфию, потом
у нас появились педагоги русского языка, литературы, математики. Потом мы нашли
педагогов-специалистов и по остальным предметам.
Занятия
в нашей школе начались в 2015 году. В первый год у нас было всего четыре
ребенка. Потом дети постепенно стали добавляться, и у нас появились классы.
Сейчас у нас есть первый, второй, третий, пятый и седьмой классы. У нас все еще
идет набор на новый учебный год, и мы предполагаем, что у нас будет уже около
сорока учеников.
Программа
РКШ полностью соответствует федеральным государственным образовательным
стандартам (ФГОС). Мы проходим аттестацию в Гатчинской школе им. Императора
Александра III, которая тоже начала работать по программе РКШ (начальные
классы).
-
Что подразумевается под словами «православная педагогическая мысль», звучащими
в описании РКШ?
- Мы
— православная семья, и для нас было важно, чтобы образовательная программа
соответствовала нашему мировоззрению. У Ушинского есть такое понятие —
христоцентричное, богоцентричное мировоззрение. На нем и основана православная
педагогика.
-
Набор специальных предметов в РКШ соответствует обычной школе?
-
Да, конечно. Плюс дополнительные предметы - фольклор, каллиграфия и другие.
Начиная со второго класса, мы изучаем церковнославянский язык, который включен
в программу РКШ. Раз в неделю проходит урок нравственности: мы работаем по
Сухомлинскому, читаем и разбираем нравственные рассказы. Со второго класса дети
изучают английский язык, с пятого — второй иностранный. У нас это новогреческий
язык, и это очень интересно. Изучая греческий, можно многое понять и о
происхождении наших слов. Многое перекликается.
В
нашей школе действует пятидневная система. Посильные домашние задания начинаем
задавать со второго класса, хотя стараемся освоить уроки по максимуму в классе.
-
Каковы принципы изучения языка в Вашей школе?
-
Они у нас совсем иные, чем в обычной школе. Эту методику разработал Ушинский.
Это не слоговый, а звукобуквенный метод обучения языку. Например, малыши учатся
читать, наполняя каждую букву каким-то содержанием, подбирая для нее образы.
Дети своими руками делают поделки, изображающие каждую букву. Например, «И» -
изгородь, «Х» - ходули.
Программа
РКШ на самом деле удивительная, ясная и осмысленная. Даже при подготовке к школе
очень много внимания уделяется этимологии, происхождению слова, что развивает
чувство языка. Ребенок понимает эти взаимосвязи и внутри слова, и то, как слова
связаны между собой. Правила как таковые появляются лишь со второго класса,
когда ребенок уже почувствовал, как это работает. У детей, которые работают по
этой программе — действительно очень хорошие результаты потом.
-
Один из предметов, которые вы изучаете с детьми — каллиграфия. Почему она
важна?
-
Каллиграфия — это и другое отношение к учебе, и приучение к старательности. На
Востоке каллиграфию называют одним из единоборств, имея в виду, что человек
учится концентрироваться, но без напряжения. Каллиграфия — это образ того, как
человек взаимодействует с материей. Лишь при сосредоточенности без напряжения
что-то может хорошо получиться.
В
каллиграфии используется поэлементное написание букв. Чистописание — это целая
система. Каждая буква состоит из частей-элементов, и у каждой из этих частей
есть свое название: «тросточка», «крючок», «овал», «перекладина-волна». Детям
очень нравится работать с этим. Они хорошо понимают, как буква расположена в
сетке, и достаточно легко учатся писать красиво.
-
Что такое двухнажимное письмо? В чем его преимущества перед обычным?
-
Двухнажимным называется перьевое письмо, в отличие от однонажимного письма
шариковой ручкой. В нашей школе мы вообще не пишем шариковыми ручками. В первом
классе полгода работаем с детьми карандашом, потом чернильным пером и, уже в
старших классах, автоматическими перьевыми ручками.
На
тему двухнажимного письма существует много исследований, которые доказали его
преимущества. Установлено, что после того, как перешли на однонажимное письмо в
школах, изменились показатели по интеллекту и по успеваемости. Работая
шариковой ручкой, ребенок все время находится в напряжении. У него возникают
мышечное напряжение, переутомление, тревожность, начинает зажиматься шея,
искажается осанка. У многих возникает отвращение к письму, особенно когда оно
безотрывное.
Перьевое
письмо полностью органично для человека. Пером писать гораздо легче - не
возникает лишней, в том числе и психологической нагрузки для ребенка.
Двухнажимное отрывное письмо соответствует внутренним ритмам организма. Когда
человек пишет пером, он волей-неволей чередует фазы напряжения и расслабления
мышц руки, регулярно сбрасывая напряжение во время обмакивания пера в
чернильницу.
Чтобы
учебный процесс проходил для ребенка легче, мы используем ростомерные конторки.
Очевидно, что для детского здоровья сидеть подряд часов пять-шесть очень
вредно.
-
Насколько программа РКШ вписывается в современную школу с ее тестовой системой?
Не возникает ли проблем со сдачей ЕГЭ?
-
Наша система работает уже двенадцать лет. Как показывает опыт Екатеринбурга, по
результатам ЕГЭ выпускники Русской классической школы успешно конкурируют с
ребятами из обычных школ. Практически все они поступают в лучшие вузы страны.
Наши дети тоже пишут всероссийские проверочные работы, причем удивление у них
вызывают слишком простые вопросы и задания ВПР.
Мы
даем детям возможность подготовиться к тестовым испытаниям, но не посвящаем все
время этому. Самое главное для нас - чтобы дети учились думать и умели
устанавливать логические взаимосвязи, а не выбирать из готовых ответов.
-
В Вашей школе практикуется раздельное обучение. В чем его преимущество перед
обычным?
-
Действительно, программа РКШ предполагает, что в начальной школе дети учатся
раздельно, и мы очень рады этому. Я считаю, что это самый продуктивный путь для
начальной школы, ведь мальчикам и девочкам нужен разный подход, разный темп, у
них разное отношение к процессу учебы. Это подтверждают и экспериментальные
исследования, и наша практика. Обучение в раздельных группах намного
атмосфернее и эффективнее, чем в совместных. Работоспособность у детей гораздо
выше, они меньше отвлекаются.
-
Расскажите, пожалуйста о ваших учениках. Кто ими становится?
- В
основном это дети из многодетных православных семей, но есть и такие родители,
которые пришли к нам потому, что им нравится сама система Русской классической
школы.
-
Сложились ли в Вашей школе собственные традиции?
- Мы ощущаем себя большой семьей, дружной командой,
которая делает какое-то большое и нужное дело. Да, трудно, но очень много
открытий и положительных эмоций. Очень многое дает детям и процесс учебы, и
взаимодействие друг с другом. У нас сложилось межвозрастное общение, и это
очень радует. Это дает детям намного больше, чем общение только со
сверстниками.
Как
это происходит? У нас есть предметы, где собираются все школьники - например,
урок по этикету или практическому краеведению. Объединяют ребят также
совместные прогулки, походы, экскурсии, обеды, совместное дежурство в столовой.
Среди наших традиций — совместное, семейное проведение праздников, с играми,
песнями, хороводами, чаепитием.
-
Какими бы Вы хотели увидеть Ваших учеников в их будущей жизни?
- Я
вижу их решительными, думающими людьми, которые готовы к взрослой жизни и к
тому, чтобы отвечать за себя, за свои поступки и своих ближних. Это люди со
здоровой нервной системой, которые видят и осознают себя, умеют ориентироваться
в окружающем мире. Я думаю, что они будут более жизнеспособны, чем те, кто
учится выбирать готовые ответы...
Юлия
Лысанюк