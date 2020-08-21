«Чувство языка, свободный полёт мысли»: школа, в которой учат думать

Уже само название этой школы отсылает нас к прошлому. Тем не менее, для России образовательная система «Русская классическая школа» (РКШ) выглядит новой — в смысле хорошо забытого старого. Создатели РКШ называют ее образовательной системой будущего, проверенной прошлым, поскольку она основана на лучших отечественных традициях.

Начало РКШ было тоже классическим: в середине 2000-х годов группа педагогов-единомышленников из Екатеринбурга озаботилась идеей возрождения фундаментального отечественного образования. В итоге пришли к выводу, что высокий качественный уровень возможен только в проверенной временем традиции, в основе которой — труды классика русской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского. Казалось бы, архаика, давно уже не соответствующая времени?

Об этом и многом другом мы поговорили с директором Русской классической школы в Вырице Александрой Зацарной.

- Александра Андреевна, как Вы вышли на эту образовательную программу?

- У нас православная многодетная семья, и мы искали подходящие варианты образовательной программы для наших детей. Я узнала, чем полезна для детей каллиграфия, в чем разница между двухнажимным и обычным письмом. Начала изучать каллиграфию на курсах педагогов каллиграфического письма в Санкт-Петербурге. Мы стали собирать буквально по крупицам, по частям классическую учебную программу. Поначалу у нас был только один учебник старого образца по К.Д. Ушинскому. А потом оказалось, что есть уже собранная, готовая программа Русской классической школы, которая удовлетворяет всем нашим потребностям.

- С чего началась Русская классическая школа в Вырице?

- Мы нашли еще одну семью, где подрастала ровесница нашей дочки, и решили заниматься вместе. Собирались несколько раз в неделю. Сначала я давала каллиграфию, потом у нас появились педагоги русского языка, литературы, математики. Потом мы нашли педагогов-специалистов и по остальным предметам.

Занятия в нашей школе начались в 2015 году. В первый год у нас было всего четыре ребенка. Потом дети постепенно стали добавляться, и у нас появились классы. Сейчас у нас есть первый, второй, третий, пятый и седьмой классы. У нас все еще идет набор на новый учебный год, и мы предполагаем, что у нас будет уже около сорока учеников.

Программа РКШ полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС). Мы проходим аттестацию в Гатчинской школе им. Императора Александра III, которая тоже начала работать по программе РКШ (начальные классы).

- Что подразумевается под словами «православная педагогическая мысль», звучащими в описании РКШ?

- Мы — православная семья, и для нас было важно, чтобы образовательная программа соответствовала нашему мировоззрению. У Ушинского есть такое понятие — христоцентричное, богоцентричное мировоззрение. На нем и основана православная педагогика.

- Набор специальных предметов в РКШ соответствует обычной школе?

- Да, конечно. Плюс дополнительные предметы - фольклор, каллиграфия и другие. Начиная со второго класса, мы изучаем церковнославянский язык, который включен в программу РКШ. Раз в неделю проходит урок нравственности: мы работаем по Сухомлинскому, читаем и разбираем нравственные рассказы. Со второго класса дети изучают английский язык, с пятого — второй иностранный. У нас это новогреческий язык, и это очень интересно. Изучая греческий, можно многое понять и о происхождении наших слов. Многое перекликается.

В нашей школе действует пятидневная система. Посильные домашние задания начинаем задавать со второго класса, хотя стараемся освоить уроки по максимуму в классе.

- Каковы принципы изучения языка в Вашей школе?

- Они у нас совсем иные, чем в обычной школе. Эту методику разработал Ушинский. Это не слоговый, а звукобуквенный метод обучения языку. Например, малыши учатся читать, наполняя каждую букву каким-то содержанием, подбирая для нее образы. Дети своими руками делают поделки, изображающие каждую букву. Например, «И» - изгородь, «Х» - ходули.

Программа РКШ на самом деле удивительная, ясная и осмысленная. Даже при подготовке к школе очень много внимания уделяется этимологии, происхождению слова, что развивает чувство языка. Ребенок понимает эти взаимосвязи и внутри слова, и то, как слова связаны между собой. Правила как таковые появляются лишь со второго класса, когда ребенок уже почувствовал, как это работает. У детей, которые работают по этой программе — действительно очень хорошие результаты потом.

- Один из предметов, которые вы изучаете с детьми — каллиграфия. Почему она важна?

- Каллиграфия — это и другое отношение к учебе, и приучение к старательности. На Востоке каллиграфию называют одним из единоборств, имея в виду, что человек учится концентрироваться, но без напряжения. Каллиграфия — это образ того, как человек взаимодействует с материей. Лишь при сосредоточенности без напряжения что-то может хорошо получиться.

В каллиграфии используется поэлементное написание букв. Чистописание — это целая система. Каждая буква состоит из частей-элементов, и у каждой из этих частей есть свое название: «тросточка», «крючок», «овал», «перекладина-волна». Детям очень нравится работать с этим. Они хорошо понимают, как буква расположена в сетке, и достаточно легко учатся писать красиво.

- Что такое двухнажимное письмо? В чем его преимущества перед обычным?

- Двухнажимным называется перьевое письмо, в отличие от однонажимного письма шариковой ручкой. В нашей школе мы вообще не пишем шариковыми ручками. В первом классе полгода работаем с детьми карандашом, потом чернильным пером и, уже в старших классах, автоматическими перьевыми ручками.

На тему двухнажимного письма существует много исследований, которые доказали его преимущества. Установлено, что после того, как перешли на однонажимное письмо в школах, изменились показатели по интеллекту и по успеваемости. Работая шариковой ручкой, ребенок все время находится в напряжении. У него возникают мышечное напряжение, переутомление, тревожность, начинает зажиматься шея, искажается осанка. У многих возникает отвращение к письму, особенно когда оно безотрывное.

Перьевое письмо полностью органично для человека. Пером писать гораздо легче - не возникает лишней, в том числе и психологической нагрузки для ребенка. Двухнажимное отрывное письмо соответствует внутренним ритмам организма. Когда человек пишет пером, он волей-неволей чередует фазы напряжения и расслабления мышц руки, регулярно сбрасывая напряжение во время обмакивания пера в чернильницу.

Чтобы учебный процесс проходил для ребенка легче, мы используем ростомерные конторки. Очевидно, что для детского здоровья сидеть подряд часов пять-шесть очень вредно.

- Насколько программа РКШ вписывается в современную школу с ее тестовой системой? Не возникает ли проблем со сдачей ЕГЭ?

- Наша система работает уже двенадцать лет. Как показывает опыт Екатеринбурга, по результатам ЕГЭ выпускники Русской классической школы успешно конкурируют с ребятами из обычных школ. Практически все они поступают в лучшие вузы страны. Наши дети тоже пишут всероссийские проверочные работы, причем удивление у них вызывают слишком простые вопросы и задания ВПР.

Мы даем детям возможность подготовиться к тестовым испытаниям, но не посвящаем все время этому. Самое главное для нас - чтобы дети учились думать и умели устанавливать логические взаимосвязи, а не выбирать из готовых ответов.

- В Вашей школе практикуется раздельное обучение. В чем его преимущество перед обычным?

- Действительно, программа РКШ предполагает, что в начальной школе дети учатся раздельно, и мы очень рады этому. Я считаю, что это самый продуктивный путь для начальной школы, ведь мальчикам и девочкам нужен разный подход, разный темп, у них разное отношение к процессу учебы. Это подтверждают и экспериментальные исследования, и наша практика. Обучение в раздельных группах намного атмосфернее и эффективнее, чем в совместных. Работоспособность у детей гораздо выше, они меньше отвлекаются.

- Расскажите, пожалуйста о ваших учениках. Кто ими становится?

- В основном это дети из многодетных православных семей, но есть и такие родители, которые пришли к нам потому, что им нравится сама система Русской классической школы.

- Сложились ли в Вашей школе собственные традиции?

- Мы ощущаем себя большой семьей, дружной командой, которая делает какое-то большое и нужное дело. Да, трудно, но очень много открытий и положительных эмоций. Очень многое дает детям и процесс учебы, и взаимодействие друг с другом. У нас сложилось межвозрастное общение, и это очень радует. Это дает детям намного больше, чем общение только со сверстниками.

Как это происходит? У нас есть предметы, где собираются все школьники - например, урок по этикету или практическому краеведению. Объединяют ребят также совместные прогулки, походы, экскурсии, обеды, совместное дежурство в столовой. Среди наших традиций — совместное, семейное проведение праздников, с играми, песнями, хороводами, чаепитием.

- Какими бы Вы хотели увидеть Ваших учеников в их будущей жизни?

- Я вижу их решительными, думающими людьми, которые готовы к взрослой жизни и к тому, чтобы отвечать за себя, за свои поступки и своих ближних. Это люди со здоровой нервной системой, которые видят и осознают себя, умеют ориентироваться в окружающем мире. Я думаю, что они будут более жизнеспособны, чем те, кто учится выбирать готовые ответы...

Юлия Лысанюк