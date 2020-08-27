Общественные инициативы получили поддержку

Общественные инициативы получили поддержку

Девять социально ориентированных некоммерческих организаций Гатчинского района прошли конкурсный отбор на получение субсидии для реализации своих социальных проектов. Какие направления привлекли общественников?

Рубрики : Общество     27 Aug 2020

Конкурсный отбор проектов прошел в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском районе» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе». Финансовая поддержка предусматривалась только для социальных проектов, которые будут реализованы в Гатчинском районе силами организаций, зарегистрированных на территории Гатчинского района.

В ходе заявочной кампании поступило девять заявок от девяти НКО. Общая сумма запрашиваемых средств составила около 1,2 млн рублей, на каждый проект – от 95 до 139 тысяч рублей.

Автономная некоммерческая организация поддержки и развития общественных инициатив «В ногу со временем» и гатчинские эко-активисты выступили с проектом «В моем городе есть раздельный сбор». Общественники готовы популяризировать среди жителей Гатчины идею раздельного сбора мусора, объяснять важность и необходимость сортировки твердых бытовых отходов для их отправки на переработку.

Проект «Резиденция Йоулупукки. Мастерская гномов», который представил руководитель Гатчинского общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» Валерий Тойко, - прекрасное продолжение доброй традиции Гатчинского Деда Мороза, заложенной Василием Пестряком-Головатым. Проект предполагает развитие деятельности Резиденции Йоулупукки, открытой в 2019 году в помещении, арендуемом организацией на улице Соборной. Финский Дед Мороз и компания гномов организуют в празднично украшенной резиденции предрождественские встречи с детьми и родителями. Кульминацией должна стать встреча финского и русского Дедов Морозов на улице Соборной у новогодней елки.

Руководитель Центра культуры ингерманландских финнов «Хатчина» Нина Аниконова рассказала о новом проекте – «День финской культуры «Инкерин Пяйвя». Праздник улицы Сойту». Проект приурочен к 140-летию со дня рождения Адама Сойту – единственного финна, чьим именем названа улица в Гатчине.

Проект «Цитадель» Андрея Клементьева и спортивно-патриотического клуба «Воевода» направлен на создание интерактивной площадки, рассказывающей о героических подвигах воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, организацию выставки «Цитадель» и благоустройство ДОТа на территории Кобринского поселения.

Сразу несколько проектов было посвящено теме семьи, материнства и детства.

Проект «Территория мам» направлен на создание «клуба по интересам», который дает возможность молодым мамам с маленькими детьми социализироваться в период нахождения в декретном отпуске, получать квалифицированные консультации, посещать тематические занятия и творческие мастер-классы.

Руководитель автономной некоммерческой организации «Синтез-студия «Мост» Ирина Гулимова рассказала о работе с детьми, которую она проводит в городе Коммунаре. В рамках проекта организуется дневной лагерь для детей с развивающими занятиями – художественными, хореографическими. Их проводят профессиональные педагоги. Предусмотрены прогулки на свежем воздухе и творческие квесты в видеотеке и игротеке.

Проект «Теплый умный дом» является продолжением работы социально ориентированного товарищества «Большой семейный совет» и предполагает продолжение и развитие инициатив в формате «Центра взаимопомощи» на территории Дружногорского поселения.

Центр помощи «Мастерская свободы» и волонтеры клуба «Тайро» Таицкой школы предложили проект «Тайна демидовских аллей», нацеленный на просвещение молодежи и жителей поселка, в котором расположена Демидовская усадьба.

Проект «ЗОЖ-фест» от «Центра молодежных инициатив» представляла Ирина Кузьмина. «ЗОЖ-фест» - это фестиваль здорового образа жизни, который пройдет на пяти интерактивных площадках в Гатчине и районе.

В составе конкурсной комиссии работали руководители и специалисты администрации Гатчинского района и члены Общественной палаты Гатчинского района. Свое мнение по поводу актуальности и полезности проектов для жителей высказывали руководители поселений, в которых они будут реализовываться. После презентации и защиты состоялось обсуждение проектов. Некоторым авторам, в основном новичкам, было рекомендовано доработать отдельные положения. Но в итоге было вынесено решение все заявленные проекты поддержать.


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