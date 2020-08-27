Общественные инициативы получили поддержку

Конкурсный отбор проектов прошел в рамках реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Гатчинском районе» муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе». Финансовая поддержка предусматривалась только для социальных проектов, которые будут реализованы в Гатчинском районе силами организаций, зарегистрированных на территории Гатчинского района.

В ходе заявочной кампании поступило девять заявок от девяти НКО. Общая сумма запрашиваемых средств составила около 1,2 млн рублей, на каждый проект – от 95 до 139 тысяч рублей.

Автономная некоммерческая организация поддержки и развития общественных инициатив «В ногу со временем» и гатчинские эко-активисты выступили с проектом «В моем городе есть раздельный сбор». Общественники готовы популяризировать среди жителей Гатчины идею раздельного сбора мусора, объяснять важность и необходимость сортировки твердых бытовых отходов для их отправки на переработку.

Проект «Резиденция Йоулупукки. Мастерская гномов», который представил руководитель Гатчинского общества ингерманландских финнов «Инкери-Сеура» Валерий Тойко, - прекрасное продолжение доброй традиции Гатчинского Деда Мороза, заложенной Василием Пестряком-Головатым. Проект предполагает развитие деятельности Резиденции Йоулупукки, открытой в 2019 году в помещении, арендуемом организацией на улице Соборной. Финский Дед Мороз и компания гномов организуют в празднично украшенной резиденции предрождественские встречи с детьми и родителями. Кульминацией должна стать встреча финского и русского Дедов Морозов на улице Соборной у новогодней елки.

Руководитель Центра культуры ингерманландских финнов «Хатчина» Нина Аниконова рассказала о новом проекте – «День финской культуры «Инкерин Пяйвя». Праздник улицы Сойту». Проект приурочен к 140-летию со дня рождения Адама Сойту – единственного финна, чьим именем названа улица в Гатчине.

Проект «Цитадель» Андрея Клементьева и спортивно-патриотического клуба «Воевода» направлен на создание интерактивной площадки, рассказывающей о героических подвигах воинов, павших в годы Великой Отечественной войны, организацию выставки «Цитадель» и благоустройство ДОТа на территории Кобринского поселения.

Сразу несколько проектов было посвящено теме семьи, материнства и детства.

Проект «Территория мам» направлен на создание «клуба по интересам», который дает возможность молодым мамам с маленькими детьми социализироваться в период нахождения в декретном отпуске, получать квалифицированные консультации, посещать тематические занятия и творческие мастер-классы.

Руководитель автономной некоммерческой организации «Синтез-студия «Мост» Ирина Гулимова рассказала о работе с детьми, которую она проводит в городе Коммунаре. В рамках проекта организуется дневной лагерь для детей с развивающими занятиями – художественными, хореографическими. Их проводят профессиональные педагоги. Предусмотрены прогулки на свежем воздухе и творческие квесты в видеотеке и игротеке.

Проект «Теплый умный дом» является продолжением работы социально ориентированного товарищества «Большой семейный совет» и предполагает продолжение и развитие инициатив в формате «Центра взаимопомощи» на территории Дружногорского поселения.

Центр помощи «Мастерская свободы» и волонтеры клуба «Тайро» Таицкой школы предложили проект «Тайна демидовских аллей», нацеленный на просвещение молодежи и жителей поселка, в котором расположена Демидовская усадьба.

Проект «ЗОЖ-фест» от «Центра молодежных инициатив» представляла Ирина Кузьмина. «ЗОЖ-фест» - это фестиваль здорового образа жизни, который пройдет на пяти интерактивных площадках в Гатчине и районе.

В составе конкурсной комиссии работали руководители и специалисты администрации Гатчинского района и члены Общественной палаты Гатчинского района. Свое мнение по поводу актуальности и полезности проектов для жителей высказывали руководители поселений, в которых они будут реализовываться. После презентации и защиты состоялось обсуждение проектов. Некоторым авторам, в основном новичкам, было рекомендовано доработать отдельные положения. Но в итоге было вынесено решение все заявленные проекты поддержать.



