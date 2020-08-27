Общественные инициативы получили поддержку

Конкурсный отбор проектов прошел в рамках
реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в Гатчинском районе» муниципальной программы «Устойчивое
общественное развитие в Гатчинском муниципальном районе». Финансовая поддержка
предусматривалась только для социальных проектов, которые будут реализованы в
Гатчинском районе силами организаций, зарегистрированных на территории
Гатчинского района.
В ходе заявочной кампании поступило девять
заявок от девяти НКО. Общая сумма запрашиваемых средств составила около 1,2 млн
рублей, на каждый проект – от 95 до 139 тысяч рублей.
Автономная некоммерческая организация
поддержки и развития общественных инициатив «В ногу со временем» и гатчинские
эко-активисты выступили с проектом «В моем городе есть раздельный сбор». Общественники
готовы популяризировать среди жителей Гатчины идею раздельного сбора мусора,
объяснять важность и необходимость сортировки твердых бытовых отходов для их
отправки на переработку.
Проект «Резиденция Йоулупукки. Мастерская
гномов»,
который представил руководитель Гатчинского общества ингерманландских финнов
«Инкери-Сеура» Валерий Тойко, - прекрасное продолжение доброй традиции
Гатчинского Деда Мороза, заложенной Василием Пестряком-Головатым. Проект
предполагает развитие деятельности Резиденции Йоулупукки, открытой в 2019 году
в помещении, арендуемом организацией на улице Соборной. Финский Дед Мороз и
компания гномов организуют в празднично украшенной резиденции
предрождественские встречи с детьми и родителями. Кульминацией должна стать
встреча финского и русского Дедов Морозов на улице Соборной у новогодней елки.
Руководитель Центра культуры
ингерманландских финнов «Хатчина» Нина Аниконова рассказала о новом проекте –
«День финской культуры «Инкерин Пяйвя». Праздник улицы Сойту». Проект
приурочен к 140-летию со дня рождения Адама Сойту – единственного финна, чьим
именем названа улица в Гатчине.
Проект «Цитадель» Андрея
Клементьева и спортивно-патриотического клуба «Воевода» направлен на создание
интерактивной площадки, рассказывающей о героических подвигах воинов, павших в
годы Великой Отечественной войны, организацию выставки «Цитадель» и
благоустройство ДОТа на территории Кобринского поселения.
Сразу несколько проектов было посвящено
теме семьи, материнства и детства.
Проект «Территория мам» направлен на
создание «клуба по интересам», который дает возможность молодым мамам с
маленькими детьми социализироваться в период нахождения в декретном отпуске,
получать квалифицированные консультации, посещать тематические занятия и
творческие мастер-классы.
Руководитель автономной некоммерческой
организации «Синтез-студия «Мост» Ирина Гулимова рассказала о работе с детьми,
которую она проводит в городе Коммунаре. В рамках проекта организуется дневной
лагерь для детей с развивающими занятиями – художественными, хореографическими.
Их проводят профессиональные педагоги. Предусмотрены прогулки на свежем воздухе
и творческие квесты в видеотеке и игротеке.
Проект «Теплый умный дом» является
продолжением работы социально ориентированного товарищества «Большой семейный
совет» и предполагает продолжение и развитие инициатив в формате «Центра
взаимопомощи» на территории Дружногорского поселения.
Центр помощи «Мастерская свободы» и
волонтеры клуба «Тайро» Таицкой школы предложили проект «Тайна демидовских
аллей», нацеленный на просвещение молодежи и жителей поселка, в котором
расположена Демидовская усадьба.
Проект «ЗОЖ-фест» от «Центра
молодежных инициатив» представляла Ирина Кузьмина. «ЗОЖ-фест» - это фестиваль
здорового образа жизни, который пройдет на пяти интерактивных площадках в
Гатчине и районе.
В составе конкурсной комиссии работали
руководители и специалисты администрации Гатчинского района и члены
Общественной палаты Гатчинского района. Свое мнение по поводу актуальности и
полезности проектов для жителей высказывали руководители поселений, в которых
они будут реализовываться. После презентации и защиты состоялось обсуждение
проектов. Некоторым авторам, в основном новичкам, было рекомендовано доработать
отдельные положения. Но в итоге было вынесено решение все заявленные проекты
поддержать.