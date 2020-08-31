Школа в «цифре»

Для
внедрения целевой модели цифровой образовательной среды для школы №2 приобретены
36 ноутбуков и тележка-сейф для их хранения, интерактивная панель и многофункциональное
устройство.
Первыми
с новой техникой познакомились учителя и приступили к разработке
образовательных методик.
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Мобильный компьютерный класс - это набор техники, дающий возможность
максимально использовать интерактивные ресурсы сети Интернет, выполнять
практические задания и опыты самостоятельно, полностью включиться в
образовательный процесс, - говорит директор Гатчинской средней школы № 2
Наталья Ковалева.
Внедрение
целевой модели цифровой образовательной среды позволит использовать современные
цифровые образовательные технологии в дополнение к традиционным. Эта работа
проводится в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная
среда» национального проекта «Образование».
В
2020 году закупается оборудование для шести школ. Помимо Гатчинской школы №2,
это Гатчинская школа №5, Гатчинский лицей №3, Таицкая, Лукашевская и Кобраловская
школы.
Финансирование
на приобретение оборудования в рамах проекта составило 15 млн рублей из
федерального, областного и местного бюджетов.