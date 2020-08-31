Школа в «цифре»

Для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды для школы №2 приобретены 36 ноутбуков и тележка-сейф для их хранения, интерактивная панель и многофункциональное устройство.

Первыми с новой техникой познакомились учителя и приступили к разработке образовательных методик.

- Мобильный компьютерный класс - это набор техники, дающий возможность максимально использовать интерактивные ресурсы сети Интернет, выполнять практические задания и опыты самостоятельно, полностью включиться в образовательный процесс, - говорит директор Гатчинской средней школы № 2 Наталья Ковалева.

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды позволит использовать современные цифровые образовательные технологии в дополнение к традиционным. Эта работа проводится в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

В 2020 году закупается оборудование для шести школ. Помимо Гатчинской школы №2, это Гатчинская школа №5, Гатчинский лицей №3, Таицкая, Лукашевская и Кобраловская школы.

Финансирование на приобретение оборудования в рамах проекта составило 15 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов.