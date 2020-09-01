Каким было 1 сентября в городе-фронте Ленинграде?

Готовясь
к юбилею Великой Победы, Президентская библиотека внесла свой немалый вклад в
сохранение нашей общей памяти о войне: более 4000 уникальных документов
ленинградцы, их дети и внуки передали на оцифровку в библиотеку на Сенатской,
3. Есть там и воспоминания маленьких ленинградцев, ведь в осаждённом городе
оставались дети и молодёжь, которые не просто выживали, но и работали на
Победу, им было не занимать стойкости и героизма. Каким было 1 сентября в
блокадном городе?
«1 сентября 1941 г. наша школа не работала», –
написала в своём блокадном дневнике третьеклассница школы № 218 на улице
Рубинштейна, 13. Спустя 70 с лишним лет записи Зинаиды Аркадьевны Иткиной стали
доступными на портале Президентской библиотеки.
«Сентябрь
1941 года, – фиксирует в своём дневнике И. Малахов. – Я должен был сесть за
парту в 9 классе. Но война всё изменила, …учащиеся роют противотанковые рвы.
Начнутся ли занятия? Не думаю, слишком близок фронт. А учиться хочется! Мы с
Левой Рабкевичем хотели подать заявления в заочную школу (если она открыта)».
Через
неделю, 8 сентября 1941 года, город был взят в кольцо. На этот момент в
Ленинграде находилось 201 082 школьника, и было принято решение продолжать
образование в осаждённом городе. Но в ноябре 1941 года к учёбе приступили
только 90 152 человека. Это объяснялось отчасти массовой эвакуацией детей,
отчасти тем, что многие старшеклассники заменили у станков родителей, ушедших
на фронт. Всё сильней начинал ощущаться голод. Зимой 1941–1942 годов – в самое
тяжёлое время блокады, количество школ резко сократилось. К весне 1942 года
занятия посещали всего 2800 детей и подростков. Эти данные взяты из книги
«Школа № 138 в годы блокады» – сборника воспоминаний учащихся и педагогов этого
учебного заведения, который по крупицам восстанавливает блокадный период
обучения.
«Октябрь
1941 г. Как снег на голову свалились занятия, – продолжает свои записи И.
Малахов. – С 15 октября начались консультации, а 3 ноября начался „учебный
год“… Учителя преподают хорошо, толково и чётко. Особенно физичка. Живём мы в
школе, где имеем свет и тепло, дома же из-за экономии дров топят редко…
Учеников кормят без карточек супом, а иногда и третьим… Одновременно с началом
занятий в Ленинграде началось второе наступление немцев на Москву…»
Так
дети и подростки блокадного города и вели свои записи, перемежая школьные
новости со сводками Совинформбюро о состоянии дел на фронтах.
Реалии
первой блокадной зимы, самой голодной и холодной, полностью видоизменили
школьную жизнь.
«Зимой
1942 года дворник нашего дома дядя Вася передал, чтобы дети младшего школьного
возраста пришли в бомбоубежище на Владимирском проспекте дом 8 или 10, – читаем
в блокадном дневнике Зинаиды Аркадьевны Иткиной. – На следующий же день ребята,
все кто мог, побежали в это бомбоубежище. Проезжая часть Владимирского
проспекта была густо завалена снегом, даже трамвайные рельсы не были видны. В
бомбоубежище женщины, дети и пожилые люди сидели на стульях, взятых из квартир,
или прямо на полу. Возле стены стоял стол, во главе которого сидел молодой
человек – учитель. Собралось около десяти ребят 9–10 лет, мы уселись на длинные
скамейки, и учитель нам читал, рассказывал, мы даже что-то рисовали. Мы
приходили каждый день и „учились“ по несколько часов, несмотря на ежедневные
длительные бомбежки».
В
1942 году новый учебный год выглядел уже по-другому. В газете «Ленинградская
правда. 1942, № 208 (2 сентября)» в статье «Снова за парты» читаем: «Ещё
задолго до начала занятий ожили школьные коридоры. Собственно, двери школы были
широко открыты и в летние месяцы: ребята младших классов работали в кружках,
собирались здесь для экскурсий. Вчера они снова сели за парты. <…> После
уроков дети направились в столовую, где для них был приготовлен сытный обед.
В
школе произведён ремонт. Водопровод и канализация в исправности. Уже заготовлена
часть дров. В помещениях чистота; на столиках цветы. Работают библиотека,
методический кабинет. Ученикам розданы книги, тетради.
Ученики
старших классов ещё заняты на сельскохозяйственных работах; через месяц и они
сядут за парты.
Вчера
занятия начались во многих школах города. Первый день показал, что
ленинградские школы хорошо подготовились к ним.
Второй
учебный год в городе-фронте начался».
Про
жизнь в эвакуации ленинградских детских садов и школ в статье «Мы бережём
ленинградских детей, как родных» в газете «Ленинградская правда. 1942, № 210 (4
сентября)» написано:
«Год
назад, в дни, когда вражеские танки и мотоколонны устремились на Ленинград, мы
провожали тысячи наших ребят в дальние районы страны, в глубокий тыл… Долгое
время не было вестей о том, как ребята живут вдали от своих родителей. Но вот
письма стали прибывать потоком. Пишут директора и воспитательницы детских садов
и очагов. Пишут педагоги и школьники.
Ученики
младших классов 249-й школы Октябрьского района и воспитанники 49-го интерната Смольнинского
района пишут из города Шадринска Челябинской области: «Учителя о нас заботятся,
как родные. Зимой учились на «хорошо» и «отлично». Все, как один, перешли в
следующие классы. Второгодников нет. Когда наступили летние каникулы, наши
интернаты посадили овощи. Урожай будет хороший. Уже сейчас едим свои огурцы,
морковь, редис. С 15 августа группа школьников стала собирать в лесу грибы и
ягоды. Уже засолили 150 килограммов грибов. Вторая группа школьников выехала в
колхоз на уборочные работы. Третья группа заготавливает топливо на зиму. Лозунг
«Отличной учёбой и отличной работой поможем фронту и Ленинграду!» запал каждому
из нас в душу».
С
уверенной мажорной ноты спустя год начинается статья в газете «Ленинградская
правда. 1943, № 206 (1 сентября)» под заголовком «Сегодня в школах начинаются
занятия».
«Сегодня
начинаются занятия в младших классах школ Ленинграда.
–
Ленинградские школьники, – сообщил нашему сотруднику заведующий Городским
отделом народного образования тов. Никитин, – за лето хорошо отдохнули в
пионерских лагерях и на школьных площадках. Завтра они снова сядут за парты.
К
новому учебному году школы подготовились хорошо. В подавляющем большинстве школ
ремонтные работы уже закончены. Отремонтированы крыши, водопровод, канализация,
печи; школьные помещения приведены в благоустроенный вид. <…>
В
школы уже завезено топлива на полгода; ряд школ Выборгского и Приморского
районов полностью запасли дрова…
У
учащихся старших классов, занятых на сельскохозяйственных работах, занятия
начнутся 1 октября».
После
прорыва блокады Ленинграда зимой 1943 года обнадеживающих новостей стало ещё
больше. Заметно изменилась и тональность дневниковых записей школьников. Вот
отрывок из оцифрованной Президентской библиотекой книги «Девочка из блокады»,
составленной из собственных блокадных записей ленинградкой Алисой
Константиновной Большаковой:
«1
сентября 1943 года я пошла в женскую школу № 335… На мне было клетчатое платье,
а в руках жёлтый соломенный портфель. Как мне объяснила мама, вещи попали к нам
из американских посылок, американской гуманитарной помощи. Возле школы я сразу
познакомилась с девочкой. Мы сели за одну парту».
До
полного снятия блокады 27 января 1944 года оставалось меньше пяти месяцев…
Пресс-служба Президентской библиотеки