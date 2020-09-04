«Диктант Победы»: сохранение исторической памяти

Ответив на 25 вопросов диктанта, можно было проверить свои знания о Великой Отечественной войне. С 18 августа была открыта регистрация участников: на сайте диктантпобеды.рф каждый мог выбрать любую из 7500 площадок в 85 регионах, где 3-го сентября проходила акция, зарегистрироваться и в два часа по Москве приступить к выполнению заданий диктанта.

В Гатчине «Диктант Победы» писали на трех площадках – в трех школах города: в лицее № 3 им. Героя Советского Союза А.И. Перегудова, в школе № 7 и школе № 11.

- Диктант рассчитан на старшеклассников и взрослых людей, которые сами могли зарегистрироваться на сайте, – говорит заместитель директора по воспитательной работе лицея № 3 Лариса Владимировна Фленова. – На нашу площадку зарегистрировались десять человек (помимо учащихся). Мы подготовили для них отдельную аудиторию, встречали в вестибюле, но, к сожалению, люди эти не пришли. Поэтому в нашей школе «Диктант Победы» писали только ученики 10 и 11 классов.

Старшеклассников разместили в пяти аудиториях, каждый – за отдельной партой. Всем раздали бланки с вопросами, и в 14:00 школьники приступили к работе. На выполнение заданий отводилось 45 минут.

- Результаты каждый будет смотреть на сайте. Работы ребят мы собрали, упаковали в конверты, и дальше через комитет образования они отправятся на проверку, – пояснила Лариса Владимировна.

В этом году в число тестовых заданий диктанта вошли вопросы, так или иначе связанные с художественными и музыкальными произведениями, посвященными войне. Людям из советской эпохи они покажутся донельзя простыми. Например, вопрос о том, кто из четырех перечисленных девушек, удостоенных посмертно звания «Герой Советского Союза», имел отношение к подпольной организации «Молодая гвардия». Первым номером в этом списке – Ульяна Громова. Или кадр из фильма «17 мгновений весны», на котором запечатлен Василий Лановой в роли генерала Вольфа: какое историческое событие легло в основу сюжета? В ответах на эти вопросы как раз и затруднились некоторые десятиклассники… Зато без труда ответили на вопрос о песне «Вставай, страна огромная», ставшей символом Великой Отечественной войны. И про марш «Прощание славянки» наши дети знают тоже.

Вопросы диктанта не были сложными. Да и организаторы не ставили своей целью проэкзаменовать сограждан. Главный замысел – сохранение исторической памяти, – то, что президент В.В. Путин назвал задачей государственной важности. И с этой задачей «Диктант Победы» справился. В одном из вопросов – портрет старика-крестьянина Матвея Кузьмина, который в 1942 году повторил подвиг Ивана Сусанина и вывел гитлеровцев на линию огня советских войск. Близ какого города это было? Если новое поколение об этом не знает – самое время узнать. Так сохраняется историческая память. На этом примере можно объяснять детям, что такое патриотизм. Кстати, во время прямой трансляции, предшествовавшей диктанту, народный артист РСФСР Михаил Ножкин так объяснил свое понимание этого слова: «Патриотизм – это осознанное чувство долга каждого нормального человека перед его прошлым и перед его будущим».