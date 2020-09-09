Грабёж в Поэтическом сквере Гатчины

Накануне 1-го сентября 56-летний житель Хохлова поля распивал в Поэтическом сквере на проспекте 25-го Октября спиртное со знакомым. В какой-то момент знакомый попросил у него телефон – позвонить. А возвращать телефон стоимостью 2,5 тысячи рублей отказался. Ударил собутыльника в лицо и убежал.

Потерпевший обратился в полицию. По факту грабежа возбудили уголовное дело. В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы задержали на улице Киргетова по подозрению в совершении данного преступления 36-летнего уроженца Беларуси Игоря Т., постоянного места жительства и регистрации на территории Гатчины не имеющего. Гражданин Т. – лицо без определенных занятий, ранее судимый. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.