Грабёж в Поэтическом сквере Гатчины

Накануне 1-го сентября 56-летний житель Хохлова поля
распивал в Поэтическом сквере на проспекте 25-го Октября спиртное со знакомым.
В какой-то момент знакомый попросил у него телефон – позвонить. А возвращать
телефон стоимостью 2,5 тысячи рублей отказался. Ударил собутыльника в лицо и
убежал.
Потерпевший обратился в полицию. По факту грабежа возбудили
уголовное дело. В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы задержали на
улице Киргетова по подозрению в совершении данного преступления 36-летнего
уроженца Беларуси Игоря Т., постоянного места жительства и регистрации на
территории Гатчины не имеющего. Гражданин Т. – лицо без определенных занятий,
ранее судимый. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания.