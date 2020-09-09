Лиге школьного спорта и Ледовой арене в Гатчине быть!

Участниками спортивного праздника стали команды школьных спортивных клубов из всех 18 районов Ленинградской области, которые прошли торжественным маршем по стадиону. Их приветствовали почетные гости: президент Всероссийской федерации школьного спорта, трехкратная Олимпийская чемпионка, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по международным делам Ирина Роднина, председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин, депутат Госдумы РФ, телеведущая, государственный и общественный деятель Оксана Пушкина, руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим. После символической передачи Олимпийского факела они приветствовали юных ленинградцев.

Ирина Роднина поблагодарила руководителей Гатчинского района, так как именно в городе Гатчине в декабре 2012 года началась реализация партийного проекта «Школьный спорт», а в 2013 году в школе № 7 был создан первый школьный спортивный клуб Ленинградской области. Сегодня в регионе их насчитывается уже 286, в которых занимаются более 48 тысяч школьников. Это самый высокий показатель в России.

- С каждым годом соревнования Лиги школьного спорта притягивают все больше ребят, что влечет за собой создание новых спортивных клубов. Ленинградская область – лидер спортивного движения среди школьников по всей стране, - сказала Ирина Роднина и пожелала спортсменам быть сильными, умными и не забывать, что они «гордость своей страны».

Сергей Бебенин поблагодарил участников школьных спортивных клубов за поддержку проекта «Школьный спорт», в рамках которого проходит Лига школьного спорта.

- На вас равняются ваши младшие товарищи и стремятся стать похожими на вас. Будьте уверены, что мы, со своей стороны, будем поддерживать вас, чтобы вы смогли стать хорошими спортсмены и успешными гражданами своей страны, - сказал Сергей Бебенин.

Оксана Пушкина поблагодарила родителей участников Лиги школьного спорта.

- Если вы здесь, значит, ваши родители хорошо вас воспитали и привили вам любовь к спорту. Занятия спортом пригодятся вам в будущем. Спорт учит красиво проигрывать, достойно побеждать и очень много трудиться, - сказала Оксана Пушкина.

Людмила Нещадим заявила, что Гатчина по праву может считаться спортивной столицей Ленинградской области, так как в Гатчинском районе функционируют 360 спортивных объектов, более 80 тысяч жителей занимаются спортом и все школы Гатчинского района принимают участие в проекте «Детский спорт».

- В Ленинградской области представлены все виды спорта, среди которых можно выбрать самый подходящий и посвятить ему детство и даже всю жизнь. Уверена, что среди вас уже есть будущие победители региональных, всероссийских, международных и олимпийских соревнований, - обратилась Людмила Нещадим к участникам Лиги школьного спорта.

Виталий Филоненко присоединился к ее словам и пожелал ребятам спортивных побед. Официальный старт соревнованиям дала Ирина Роднина, пожелав всем участникам Лиги школьного спорта удачи.

На протяжении всего учебного года школьники Ленинградской области будут принимать участие в соревнованиях по восьми видам спорта: баскетбол, бадминтон, хоккей в валенках, хоккей в зале (флорбол), черлидинг, шахматы, мини-гандбол и плавание. Команды, занявшие первые места в региональном фестивале по флорболу, баскетболу, мини-гандболу, плаванию, будут представлять Ленинградскую область во Всероссийских соревнованиях среди школьных спортивных клубов.

Перед началом спортивного праздника в Гатчине уже прошел первый Финал Кубка Лиги школьного спорта по футболу среди девушек. Победителем турнира стала команда «Славатор» из Лодейнопольского района, на втором месте – девушки из команды «Ника» Гатчинского района, бронзу присудили команде «Атом» из города Сосновый Бор. Доверенное лицо главы региона Антон Мороз, генеральный директор Федерации футбола Ленинградской области Сергей Галактионов и директор спортивной школы «Ленинградец» Игорь Наумов вручили футболисткам грамоты, кубки, медали и спортивные мячи.

Координатор проекта «Детский спорт» в Северо-Западном федеральном округе, председатель Совета регионального отделения Всероссийской федерации школьного спорта Вячеслав Комаров и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских наградили школьные спортивные клубы, которые стали призерами Лиги школьного спорта предыдущего сезона.

Пятое место занял школьный спортивный клуб «Успех» (школа № 6 города Сосновый Бор), на четвертом месте – клуб «Феникс» (Сланцевская школа № 3). Бронзу завоевал клубу «Радуга» из Большеколпанской школы Гатчинского района. На втором месте – школа «ЭРА» (Волховская школа № 6). Переходящий кубок победителя Лиги школьного спорта Ленинградской области сезона 2019-2020 годов вручили клубу «Сила Оккервиля» (Центр образования «Кудрово», Всеволожский район).

В рамках праздника Вячеслав Комаров и председатель Союза чирспорта и черлидинга Ленинградской области Ростислав Тихонов подписали соглашение о сотрудничестве.

Но, пожалуй, самое главное соглашение о сотрудничестве подписали в этот день Ирина Роднина и Людмила Нещадим. Речь идет о строительстве новой крытой Ледовой арены на улице Слепнева в микрорайоне Аэродром города Гатчины.

В декабре 2019 года администрация Гатчинского района заключила муниципальный контракт на подготовку проектно-сметной документации. Сегодня проект уже готов и проходит соответствующую экспертизу.

- Уверена, что наше соглашение поможет нам быстрее возвести такой необходимый нам спортивный объект, - сказала Людмила Нещадим и поблагодарила Ирину Роднину, в том числе за то, что она посетила открытие Лиги школьного спорта.

- Это мотивация для наших спортсменов, которые могут увидеть героев спорта лично, - добавила глава районной администрации.

Ирина ХРУСТАЛЁВА

Фото Mikka и Albina Hallakas