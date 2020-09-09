Лиге школьного спорта и Ледовой арене в Гатчине быть!

Участниками спортивного праздника стали
команды школьных спортивных клубов из всех 18 районов Ленинградской области,
которые прошли торжественным маршем по стадиону. Их приветствовали почетные
гости: президент Всероссийской федерации школьного спорта, трехкратная
Олимпийская чемпионка, заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по
международным делам Ирина Роднина, председатель Законодательного собрания
Ленинградской области Сергей Бебенин, депутат Госдумы РФ, телеведущая,
государственный и общественный деятель Оксана Пушкина, руководители Гатчинского
района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим. После символической передачи
Олимпийского факела они приветствовали юных ленинградцев.
Ирина Роднина поблагодарила руководителей
Гатчинского района, так как именно в городе Гатчине в декабре 2012 года началась
реализация партийного проекта «Школьный спорт», а в 2013 году в школе № 7 был
создан первый школьный спортивный клуб Ленинградской области. Сегодня в регионе
их насчитывается уже 286, в которых занимаются более 48 тысяч школьников. Это
самый высокий показатель в России.
- С каждым годом соревнования Лиги
школьного спорта притягивают все больше ребят, что влечет за собой создание
новых спортивных клубов. Ленинградская область – лидер спортивного движения
среди школьников по всей стране, - сказала Ирина Роднина и пожелала спортсменам
быть сильными, умными и не забывать, что они «гордость своей страны».
Сергей Бебенин поблагодарил участников
школьных спортивных клубов за поддержку проекта «Школьный спорт», в рамках
которого проходит Лига школьного спорта.
- На вас равняются ваши младшие товарищи и
стремятся стать похожими на вас. Будьте уверены, что мы, со своей стороны,
будем поддерживать вас, чтобы вы смогли стать хорошими спортсмены и успешными
гражданами своей страны, - сказал Сергей Бебенин.
Оксана Пушкина поблагодарила родителей
участников Лиги школьного спорта.
- Если вы здесь, значит, ваши родители хорошо
вас воспитали и привили вам любовь к спорту. Занятия спортом пригодятся вам в
будущем. Спорт
учит красиво проигрывать, достойно побеждать и очень много трудиться, - сказала
Оксана Пушкина.
Людмила Нещадим заявила, что Гатчина по
праву может считаться спортивной столицей Ленинградской области, так как в
Гатчинском районе функционируют 360 спортивных объектов, более 80 тысяч жителей
занимаются спортом и все школы Гатчинского района принимают участие в проекте
«Детский спорт».
- В Ленинградской области представлены все
виды спорта, среди которых можно выбрать самый подходящий и посвятить ему
детство и даже всю жизнь. Уверена, что среди вас уже есть будущие победители региональных,
всероссийских, международных и олимпийских соревнований, - обратилась Людмила
Нещадим к участникам Лиги школьного спорта.
Виталий
Филоненко присоединился к ее словам и пожелал ребятам спортивных побед.
Официальный старт соревнованиям дала Ирина Роднина, пожелав всем участникам
Лиги школьного спорта удачи.
На
протяжении всего учебного года школьники Ленинградской области будут принимать
участие в соревнованиях по восьми видам спорта: баскетбол, бадминтон, хоккей в
валенках, хоккей в зале (флорбол), черлидинг, шахматы, мини-гандбол и плавание.
Команды, занявшие первые места в региональном фестивале по флорболу,
баскетболу, мини-гандболу, плаванию, будут представлять Ленинградскую область
во Всероссийских соревнованиях среди школьных спортивных клубов.
Перед
началом спортивного праздника в Гатчине уже прошел первый Финал Кубка Лиги
школьного спорта по футболу среди девушек. Победителем турнира стала команда
«Славатор» из Лодейнопольского района, на втором месте – девушки из команды
«Ника» Гатчинского района, бронзу присудили команде «Атом» из города Сосновый
Бор. Доверенное лицо главы региона Антон Мороз, генеральный директор Федерации
футбола Ленинградской области Сергей Галактионов и директор спортивной школы
«Ленинградец» Игорь Наумов вручили футболисткам грамоты, кубки, медали и
спортивные мячи.
Координатор
проекта «Детский спорт» в Северо-Западном федеральном округе, председатель Совета
регионального отделения Всероссийской федерации школьного спорта Вячеслав
Комаров и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр
Русских наградили школьные спортивные клубы, которые стали призерами Лиги
школьного спорта предыдущего сезона.
Пятое
место занял школьный спортивный клуб «Успех» (школа № 6 города Сосновый Бор),
на четвертом месте – клуб «Феникс» (Сланцевская школа № 3). Бронзу завоевал клубу
«Радуга» из Большеколпанской школы Гатчинского района. На втором месте – школа
«ЭРА» (Волховская школа № 6). Переходящий кубок победителя Лиги школьного
спорта Ленинградской области сезона 2019-2020 годов вручили клубу «Сила
Оккервиля» (Центр образования «Кудрово», Всеволожский район).
В
рамках праздника Вячеслав Комаров и председатель Союза чирспорта и черлидинга
Ленинградской области Ростислав Тихонов подписали соглашение о сотрудничестве.
Но,
пожалуй, самое главное соглашение о сотрудничестве подписали в этот день Ирина
Роднина и Людмила Нещадим. Речь идет о строительстве новой крытой Ледовой арены
на улице Слепнева в микрорайоне Аэродром города Гатчины.
В
декабре 2019 года администрация Гатчинского района заключила муниципальный
контракт на подготовку проектно-сметной документации. Сегодня проект уже готов
и проходит соответствующую экспертизу.
-
Уверена, что наше соглашение поможет нам быстрее возвести такой необходимый нам
спортивный объект, - сказала Людмила Нещадим и поблагодарила Ирину Роднину, в
том числе за то, что она посетила открытие Лиги школьного спорта.
-
Это мотивация для наших спортсменов, которые могут увидеть героев спорта лично,
- добавила глава районной администрации.
Ирина ХРУСТАЛЁВА
Фото Mikka и Albina
Hallakas