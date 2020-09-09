«МИР» для пенсионеров

Тем, кто выходит на заслуженный отдых после 1 июля 2017 года, банки сразу оформляют карту «МИР». Тем же, кто вышел на пенсию ранее этой даты и на сегодняшний день пользуется другими картами (VISA, MasterCard и т.д.), необходимо перейти на карту «МИР» до 1 октября 2020 года.

В условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и установления на территории Российской Федерации ограничения передвижения граждан, в особенности лиц пенсионного возраста, Банк Росси принял решение о дистанционном взаимодействии с клиентами – пенсионерами.

Банки самостоятельно выпустят карты «МИР» и доставят их на дом пенсионерам.

После получения карты «МИР» необходимо до 1 октября 2020 года сообщить в территориальный орган ПФР по месту жительства реквизиты счёта для зачисления пенсии. Сделать это можно на официальном сайте ПФР.

Для этого нужно войти в Личный кабинет гражданина с логином и паролем портала госуслуг и в разделе «Пенсии» выбрать вкладку «Подать заявление о доставке пенсии», заполнить его и отправить.

Также с заявлением о смене реквизитов можно обратиться лично в клиентскую службу своего Управления ПФР (по предварительной записи) либо направить заявление по почте. Бланк заявления размещён на сайте ПФР.

Обращаем внимание, что данная информация касается граждан, получающих пенсию на банковскую карту. Если пенсионер получает деньги на почте или пенсия переводится на сберкнижку, для него ничего не меняется.