По Гатчине – на «умных» велосипедах

Участниками велозаезда
стали руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим,
заместитель главы районной администрации Роман Дерендяев, депутаты
Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и Сергей
Коняев, директор военно-патриотического центра «47 РУБЕЖ» Евгений Войтов,
члены Молодежного парламента Ленинградской области, волонтеры и школьники.
- Символично, что в Год
памяти и славы мы встречаем фестиваль, маршрут которого проходит по памятным
местам Гатчины – города воинской славы. Низкий поклон ветеранам, вечная память
защитникам и освободителям нашего города, - сказала Людмила Нещадим,
приветствуя участников фестиваля.
Сергей Коняев
приветствовал велосипедистов от имени председателя областного парламента Сергея
Бебенина и своих коллег. Александр Русских рассказал о принципе работы «умных»
велосипедов – смартбайки оснащены солнечными батареями и GPS-навигаторами, что
позволяет отследить маршрут движения велосипеда по принципу каршеринга. Для
того, чтобы воспользоваться таким велосипедом, необходимо скачать приложение,
зарегистрироваться и оплатить поездку.
Старт велофестивалю был
дан у стелы «Гатчина – город воинской славы», откуда участники проследовали к
памятнику защитникам и освободителям Гатчины в годы Великой Отечественной
войны, далее маршрут прошел через мемориал воинской славы на улице Солодухина и
снова привел к стеле, где прошла торжественно-траурная церемония возложения
цветов.
По итогам спортивного
праздника Александр Русских отметил большой вклад Молодежного парламента в
создание проекта. Член Молодежного парламента Алина Коняева сказала, что
велофестиваль направлен, в первую очередь, на развитие вело-движения по всей
Ленинградской области.
- Мы пропагандируем
развитие велосипедной культуры. С каждым годом велосипеды, как средство
передвижения, выбирают все большее количество человек, - сказала она.
Проект реализуется на
средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке комитета по
печати.