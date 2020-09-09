По Гатчине – на «умных» велосипедах

Участниками велозаезда стали руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, заместитель главы районной администрации Роман Дерендяев, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских и Сергей Коняев, директор военно-патриотического центра «47 РУБЕЖ» Евгений Войтов, члены Молодежного парламента Ленинградской области, волонтеры и школьники.

- Символично, что в Год памяти и славы мы встречаем фестиваль, маршрут которого проходит по памятным местам Гатчины – города воинской славы. Низкий поклон ветеранам, вечная память защитникам и освободителям нашего города, - сказала Людмила Нещадим, приветствуя участников фестиваля.

Сергей Коняев приветствовал велосипедистов от имени председателя областного парламента Сергея Бебенина и своих коллег. Александр Русских рассказал о принципе работы «умных» велосипедов – смартбайки оснащены солнечными батареями и GPS-навигаторами, что позволяет отследить маршрут движения велосипеда по принципу каршеринга. Для того, чтобы воспользоваться таким велосипедом, необходимо скачать приложение, зарегистрироваться и оплатить поездку.

Старт велофестивалю был дан у стелы «Гатчина – город воинской славы», откуда участники проследовали к памятнику защитникам и освободителям Гатчины в годы Великой Отечественной войны, далее маршрут прошел через мемориал воинской славы на улице Солодухина и снова привел к стеле, где прошла торжественно-траурная церемония возложения цветов.

По итогам спортивного праздника Александр Русских отметил большой вклад Молодежного парламента в создание проекта. Член Молодежного парламента Алина Коняева сказала, что велофестиваль направлен, в первую очередь, на развитие вело-движения по всей Ленинградской области.

- Мы пропагандируем развитие велосипедной культуры. С каждым годом велосипеды, как средство передвижения, выбирают все большее количество человек, - сказала она.

Проект реализуется на средства гранта губернатора Ленинградской области при поддержке комитета по печати.