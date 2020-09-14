Гатчинцы вспоминают Куприна

Известный гатчинец,
директор краеведческого музея, расположенного с 1967 года в здании Приоратского
дворца, Юрий Минаевич Пирютко, впоследствии известный историк, автор многих
книг, главный знаток петербургских кладбищ, в конце девяностых годов
рассказывал мне о своих встречах с Марией Дмитриевной Покровской, хорошо
знавшей А.И. Куприна.
«В 1970-1973 годах я был
директором краеведческого музея в Гатчине, при котором организовал клуб старых
гатчинцев, – рассказывал Ю.М. Пирютко. – Почетным гостем первого его заседания
была Мария Дмитриевна Покровская, в прошлом актриса, руководитель городской
театральной студии и драматического кружка, талантливый педагог. Она всю жизнь
прожила в Гатчине, была знакома с писателем Куприным, который приходил на
театральные представления и сам участвовал в публичных творческих мероприятиях
в местном театре. Она говорила, что Куприн был очень популярен в городе, его
почти все знали, часто он навещал своих гатчинских друзей – Щербовых,
прогуливался по Соборной улице и в Приоратском парке… К нему домой часто
приезжали столичные гости. Куприн, по словам Покровской, охотно помогал на
литературном поприще молодым авторам. К нему постоянно обращались с разными
просьбами гатчинцы.
Мария Дмитриевна доживала
свой век в старом двухэтажном доме на улице Хохлова, и я раза три навещал ее. В
музей она передала свои воспоминания, фотографии и документы. У нее хранились
книги и журнальные публикации с автографами Куприна, но они пропали в годы
войны. Помню, как после
смерти М.Д. Покровской, в 1971 году, мы провели в музее вечер ее памяти. Она
прожила долгую жизнь – девяносто лет, пережила своего сына – Василия, который,
кстати, был выпускником реального училища. На вечере присутствовали коренные,
уважаемые гатчинцы и ее внуки».
В своих воспоминаниях
Мария Дмитриевна, рассказывая о Куприне, сообщала, что весной 1919 года в
Гатчине была организована драматическая труппа «Вольные комедианты». Помимо
профессиональных актеров в нее вошли и любители. «Александр Иванович тоже
присоединился к нам. Работая рядом с Куприным, мы смогли оценить еще один из
его многочисленных талантов – талант рассказчика. Сколько забавных историй из
жизни актеров хранила его память! Как остроумно и сочно он рассказывал их!
Излюбленным героем Александра Ивановича в его устных рассказах был Дуров, известный
дрессировщик».
О том, что А.И. Куприн
бывал в гостях у известного сиверского дачевладельца, титулярного советника
Франца Рудольфовича Стурцеля в Сиверской, вспоминала в 1996 году его внучка –
Евгения Васильевна Стурцель, жительница Санкт-Петербурга.
«Переехав из Варшавы в
Петербург в 1907 году, мой дед, инженер Министерства путей сообщения, покупает
большой участок земли на Сиверской, в дачном районе – Новое Дружноселье, на
Южной улице. Здесь он строит дом, а вокруг разбивает чудесный сад, с огородом и
цветниками. Помимо основной работы дед увлекался разведением цветов, занимался
селекцией махровых роз, разводил особые сорта крупной земляники, выращивал
диковинные овощи. Прохожие постоянно заглядывали через зеленую изгородь и
просили разрешения полюбоваться цветниками. Может быть, именно эти занятия
«породнили» его с Куприным, который тоже был заядлым огородником. С писателем
он познакомился на одной из сельскохозяйственных выставок в Гатчине. По
семейным рассказам, Куприн приезжал к нему в Сиверскую, а Стурцель бывал у него
в Гатчине. Он делился с Куприным семенами овощных культур. В голодный
революционный 1917 год мой дед возил Куприну в подарок огромные тыквы и
картофель».
Однако, в историю
сиверского края Ф.Р. Стурцель вошел не благодаря знакомству с писателем, а
благодаря другим событиям. Он принял революцию, но будучи беспартийным, активно
занимался общественной деятельностью в местном Совете, возглавил
сельскохозяйственную коммуну. В период
осенних событий 1919 года, когда войска Белой армии захватили Сиверскую,
Стурцель открыто поддержал завоевания советской власти. Поэтому он был
расстрелян, по приказу белогвардейцев, на окраине поселка, в районе
Белогорского шоссе. В 1967 году, в честь 50-летия Октябрьской революции, на
месте его гибели установили памятный гранитный знак.
Наиболее дружеские
отношения сложились у А.И. Куприна с представителями известной гатчинской семьи
Веревкиных. Об этом мне рассказывала Нина Николаевна Бушуева, 1925 года
рождения, потомок этой знаменитой семьи. Наша первая встреча состоялась в
Петербурге в 1999 году. Ее бабушка, Екатерина Павловна Веревкина, вышла замуж
за гатчинского купца, владельца трактира Николая Васильевича Ермолаева. А
родной брат бабушки – Владимир Павлович Веревкин, был другом Куприна.
«Мой прадед, Павел
Петрович Веревкин, приехал в ХIХ веке в Гатчину из Московской губернии. Он
открыл в городе трактир и гостиницу у Варшавского вокзала. Его заведения
пользовались большим успехом. В его семье было шесть детей: сын Владимир и
дочери Мария, Пелагея, Александра, Елена и Екатерина. У Веревкиных в городе
была еще многочисленная родня…
От своих родных я часто
слышала о Куприне, который был завсегдатаем трактирных заведений Веревкиных. Но
особая, доверительная дружба сложилась у Куприна с Владимиром Павловичем,
который увлекался фотографией и постоянно снимал купринское общество,
собиравшееся в доме писателя. От своей тетки, Екатерины Павловны, умершей в
1959 году, слышала, что после того, как Куприн оказался в эмиграции и стал
автоматически врагом советской власти, гатчинские снимки Куприна изымались
чекистами, у нас пропали также семейные альбомы, где были фотографии писателя с
моими предками. Были забавные, смешные снимки. Например, совместное купание
мужской компании где-то в окрестностях Гатчины. Так как Владимир Павлович
Веревкин участвовал в Первой мировой войне, исчезли и его фотографии в военной
форме. У нас также хранились открытки с автографами Куприна. Но где они теперь,
неизвестно…
Из рассказов тетки
слышала, что Куприн и Владимир Веревкин арендовали в Гатчине участок для
организации спортивной площадки и хотели даже строить здание для занятия
спортом зимой. Но их планы разрушила начавшаяся война 1914 года».
Фотографии В.П. Веревкина
периодически печатались в столичных изданиях. В 1912 году в популярном журнале
«Огонек» среди многочисленных иллюстраций был помещен его снимок, запечатлевший
Куприна вместе с итальянским цирковым артистом Жакомино и его дрессированной
собачкой Дикко. Под фотографией, которая называется «Три друга», имелась
подпись: «А.И. Куприн горячо дружит с талантливым Жакомино… Снимок сделан в
Гатчине у дома писателя, куда Жакомино и Дикко приезжали погостить».
Несколько фотографий В.П.
Веревкина с изображением Куприна и его гатчинских друзей хранятся в
литературном музее Пушкинского дома. Здесь же экспонируется книга сочинений
писателя 1912 года с надписью: «В.П. Веревкину А. Куприн». Известно, что
Владимир Павлович, проживавший в доме №6 по проспекту императора Павла I,
содержал в городе гостиницу. В 1914 году, будучи офицером запаса, был призван
на фронт и вскоре погиб.