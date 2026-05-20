Добро пожаловать на Никольскую ярмарку в Лампово!

Никольская ярмарка пройдет в деревне Лампово уже в шестой раз. Этот яркий ежегодный праздник уже стал визитной карточкой Гатчинского округа, на глазах приобретая всероссийское значение.

Как рассказал инициатор и главный организатор ярмарки, наставник Ламповской старообрядческой общины Денис Ермолин, Никольская ярмарка пройдет в рамках областного плана празднования Года единства народов в России, что говорит о востребованности этого проекта.

Кроме того, в этом году ярмарка входит в программу и других ярких мероприятий. Среди них – Этнофорум, который Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) проводит совместно с Санкт-Петербургским отделением Российской академии наук. Он пройдет в Петербурге 20–22 мая, став экспертной площадкой федерального уровня. Форум объединит представителей науки, органов государственной власти, деловых кругов и этнических сообществ для мониторинга и осмысления опыта, состояния и перспектив этнокультурного развития, межэтнических отношений, теории и практики этнографии, этнологии и антропологии. Одним из выездных мероприятий Этнофорума станет Никольская ярмарка в деревне Лампово.

Также Никольская ярмарка стала одной из площадок проекта «КомиЛето», направленного на популяризацию туристических маршрутов Республики Коми. Масштаб запланированных мероприятий необычайно широк и охватывает не только саму республику, но и другие субъекты Северо-Западного федерального округа, прежде всего – Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Масштабный презентационный фестиваль проекта «КомиЛето» откроется в Санкт-Петербурге в конце мая. В программе фестиваля – открытие выставочного проекта «Покажите мне Север. Усть-Цильма – яркое наследие и уникальная культура староверов», знакомящего с одним из удивительных мест России, «феноменом древнерусской культуры» – старинным селом Усть-Цильма. Также в программе фестиваля – концерты Государственного ансамбля песни и танца Республики Коми им. В. Морозова, творческие встречи с учеными, журналистами и блогерами, посвященные истории, культуре и традициям народа коми. Не останется в стороне и Ленинградская область: представители Республики Коми, включая руководителя представительства Республики в СЗФО, станут гостями Никольской ярмарки в деревне Лампово.

Как рассказал Денис Ермолин, программа Никольской ярмарки будет, как всегда, очень насыщенной. Главная задача организаторов – устроить праздник для ремесленников и музыкантов, ценителей старины и тех, кто только начинает интересоваться традиционной русской культурой. Никольская ярмарка – место встреч и новых знакомств, возможность найти единомышленников, поделиться своими идеями и завязать дружеские отношения.

С каждым годом ярмарка в Лампово собирает всё больше гостей, мастеров, фольклорных коллективов не только из Гатчинского округа, но и из Санкт-Петербурга и других городов России. В этом году на ярмарке ожидаются около пятидесяти ремесленников, работающих в традиционных техниках и с аутентичными материалами (роспись, резьба, набойка, керамика, валяние, стеклодувное мастерство).

Гостей Никольской ярмарки ждут живая музыка, выступления фольклорных коллективов из Ленинградской области и Петербурга, старинные игры, песни и хороводы. Ожидается также творческий коллектив из Бокситогорского района, который представит исторические песни карелов-старообрядцев.

Главным событием праздника по традиции станет яркая фольклорная программа «Усть-Цилемская горка». Горка – старинное обрядовое празднование, которое и в наши дни всё еще можно увидеть в староверческих селах и деревнях Русского Севера.

В рамках Никольской ярмарки будут проходить увлекательные мастер-классы, где каждый сможет попробовать себя в роли мастера и создать что-то своими руками. Не будет скучно и маленьким гостям ярмарки, для которых организаторы подготовили увлекательные игры на свежем воздухе.

Открытие Никольской ярмарки состоится в деревне Лампово в 12 часов по адресу: д. Лампово, ул. Бертовка, 3 (поляна перед староверческим храмом святителя Николы). Начало Усть-Цилемской горки ожидается около 13 часов.

Ярмарка организована старообрядческой общиной деревни Лампово совместно с АНО «Центр изучения и сохранения русской старины» при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области и администрации Гатчинского округа.

Юлия Лысанюк