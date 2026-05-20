Парк, как и усадьба «Суйда», является объектом культурного наследия федерального значения и требует особого внимания. Как отметила Надежда Александровна, впереди предстоит сложная и долгая работа по сохранению и восстановлению этой исторической территории.

Также среди важных событий – сотрудничество с Международным центром реставрации в селе Рождествено. На сегодняшний день в музейном собрании в Суйде находится более 270 предметов из мемориальной коллекции А.П. Ганнибала и его потомков. Семь реликвий принадлежали самому «Арапу Петра Великого», остальные – потомкам по линиям сыновей Петра, Иосифа, Исаака и дочерей Анны и Софьи. Многим из этих уникальных предметов пришлось пережить многочисленные переезды, период национализации, эвакуацию во время Великой Отечественной войны, ненадлежащее хранение. Собственная история бытования и естественное старение привели к плачевному состоянию реликвий.

В ходе плодотворного сотрудничества с Международным центром реставрации в последние несколько лет реставрацию прошло более 75 предметов, двадцать из которых относятся к мемориальной коллекции.

12 мая в музее открылась выставка «Реставрация: вторая жизнь реликвий семьи Ганнибалов», посвященная 245-летию со дня памяти Абрама Петровича Ганнибала. В экспозиции представлены предметы, прошедшие реставрацию и демонстрирующие мастерство художников-реставраторов. Впервые можно увидеть черепаховую табакерку А.П. Ганнибала, мозаичные шкатулки П.А. Ганнибала и его правнука В.Ф. Коротова, некоторые другие реликвии.

40 лет музейной жизни

В этом году в Суйде отмечают важную юбилейную дату – 40 лет музейной жизни. Как известно, основателем и первым директором тогда еще народного музея, собирателем и хранителем предметов истории, связанных с семьей Ганнибалов-Пушкиных, был краевед, почетный житель Гатчинского округа Андрей Бурлаков. Андрей Вячеславович поделился воспоминаниями о становлении музея.

- Работы здесь всегда было много, – отметил Андрей Вячеславович. – И сейчас, наблюдая со стороны, как развивается музей, я радуюсь за Суйду, за успехи и открытия музея-усадьбы. Молодцы, что подхватили эту инициативу! Усадьба действительно возрождается, и я верю, что в этом смысле у Суйды большое будущее.

Андрей Бурлаков представил свою новую книгу, посвященную Суйде, ставшую результатом его многолетней работы.

О новых научных находках музея-усадьбы «Суйда» рассказал младший научный сотрудник Антон Соболев. Среди таких находок – уникальный документ 1804 года с описанием мызы Суйда для продажи, который дает представление о том, какие постройки были на мызе при Ганнибалах.

Среди почетных гостей Дня памяти был потомок генерал-аншефа в седьмом поколении Борис Константинович Ганнибал. Биолог, автор многих научных трудов, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета, Борис Константинович затронул важную тему сохранения усадебного парка. Он выразил готовность всячески способствовать этой работе, включая изучение природы в парке, составление описи растений и передачу своих наработанных научных трудов в этой области в библиотеку музея.

Хранители Михайловской мызы в Пушкинском заповеднике Андрей Белобородов и Геннадий Орлов рассказали о своем опыте восстановления старинных сооружений, подчеркнув, что, несмотря на плохую сохранность строений в Суйдинской мызе, все они подлинные, в отличие от усадеб в Пушкинских Горах, которые пережили не один пожар.

В этот день музей-усадьба «Суйда» получил замечательный подарок от храма Воскресения Христова в селе Воскресенское – старинный колокол, который был отлит на Валдае, на заводе Смирнова, в 1818 году, предположительно к 100-летию Суйдинской церкви Воскресения Христова, построенной еще Апраксиным.

Как рассказал настоятель храма Воскресения Христова, иерей Илия Хмоленко, этот исторический колокол долгие годы хранился в церкви, хоть и не использовался. По мнению священника, лучшим местом для дальнейшего бытования колокола может стать музей, в котором созданы соответствующие условия как для его сохранности, так и для дальнейшего изучения и демонстрации посетителям.

В этот день гости Суйды смогли услышать голос этого колокола – звонкий и звучный, он заполнил всё пространство Дома культуры.

Юлия Лысанюк