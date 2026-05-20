«Забег.РФ» в Гатчине изменит маршруты движения автобусов

В Гатчине будет ограничено движение автотранспорта по маршруту пробега:

- пр. 25 Октября от Революционного пер. до ул. 7 Армии (проезд по ул. 7 Армии открыт)

- ул. Хохлова (от пр. 25 Октября до ул. Крупской)

- ул. Крупской (от ул. Хохлова до ул. 7 Армии)

- ул. Радищева (от про. 25 Октября до Госпитального пер.)

- Госпитальный пер. (от пр. 25 Октября до ул. Радищева)

- ул. Красная (от ул. Соборной до Госпитального пер.)

Движение автобусов по маршрутам в период ограничений будет осуществляться следующим образом:

маршруты №№ 3, 4, 8. По маршрутам следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – пр. 25 Октября – по маршрутам следования.

маршрут № 7. По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал.

маршруты №№ 27, 28. Ожидание снятия ограничений.

маршрут № 21. По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал– ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – пр. 25 Октября – по маршруту следования.

маршрут № 22. По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал.

маршрут № 23. По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал– ул. Карла Маркса – ул. Радищева – по маршруту следования.

маршрут № 25. По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии –пр. 25 Октября -по маршруту следования.

маршрут № 107. По маршруту следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – пр. 25 Октября – по маршруту следования.

маршруты №№ 18,18А. По маршрутам следования – ул. Чкалова – Варшавский вокзал – ул. Чехова – ул. Рощинская - пр. 25 Октября- по маршрутам следования.

маршрут № 100. Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии– пр. 25 Октября – по маршруту следования.

маршрут №№ 431,631. Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – пр. 25 Октября – по маршрутам следования.

маршруты №№ 517. Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – пр. 25 Октября – по маршрутам следования.

маршруты №№ 527,529. Варшавский вокзал – ул. Карла Маркса – ул. 7 Армии – пр. 25 Октября – по маршрутам следования.

Движение в обратном направлении осуществляется по тем же трассам.