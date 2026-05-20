«Урок футбола» в Гатчине

Амбассадорами фестиваля выступили известные российские футболисты - Игорь Семшов, Борис Никоноров и Алексей Гасилин.

В Гатчину приехало три десятка команд. Гатчинский округ представляли юные футболисты из Гатчинской школы №12, Пригородной школы и Таицкой школы.

Участников фестиваля тепло приветствовала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим и почетные гости.

- От всей души приветствую юных спортсменов, тренеров и гостей фестиваля! Очень важно, что такие мероприятия становятся доброй традицией для нашего округа. Футбол — это не только спорт, но и школа жизни: здесь учатся дружить, поддерживать друг друга, добиваться целей. Желаю всем участникам ярких побед, новых друзей и отличного настроения! – сказала Людмила Нещадим.

После торжественной церемонии открытия по традиции прошла общая разминка с амбассадорами Российского футбольного союза. Затем - игра в футбол в формате 3×3 без вратаря (предварительный этап), а следом - матч с участием амбассадоров, учителей и тренеров.

Также на радость мальчишкам и девчонкам был показан мастер-класс от звёзд футбола.

В завершение праздника футбола состоялась торжественная церемония вручение призов представителям команд.

Напомним, фестиваль организован в рамках всероссийского проекта РФС «Футбол в школе». С сентября 2025 года в этом проекте участвует 78 школ Ленинградской области. По данным промежуточного мониторинга общее количество вовлечённых в футбол школьников в регионе превышает 31700 человек, из них в секциях занимаются 2733 ученика, в том числе 767 девочек.

Фестиваль в Гатчине проходил при поддержке губернатора и правительства Ленинградской области, а также Федерации футбола Ленинградской области.