Волейбол, кружок по фото, а мне ещё и петь охота…

В открытии приняли участие руководители Гатчинского района Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина. К участникам ярмарки обратилась председатель комитета образования Гатчинского района Елена Глыбина.

«У нас в Гатчинском районе столько учреждений образования, что каждый ребенок может найти то занятие, которое ему по душе. И, может быть, потом это станет его основной профессией», - сказала Елена Глыбина.

На площади большим кругом выстроились палатки, в каждой из которых была представлена детская организация: спортивные школы, информационные центры, творческие кружки и студии. Цель – познакомить юных гатчинцев и их родителей с разнообразными занятиями, которые предлагают учреждения дополнительного образования, подведомственные Комитету образования Гатчинского района. В палатках проводились мастер-классы, гостям ярмарки раздавали брошюры и буклеты, в центре круга – «на сцене» – выступали спортивные и творческие коллективы. Самое главное, можно было тут же, не откладывая в долгий ящик, записать ребенка в понравившийся кружок. Для этого на ярмарке работала отдельная красная палатка, в которой всем желающим помогали зарегистрироваться в системе «Навигатор».

- В этом году мы решили провести первую ярмарку дополнительного образования, – рассказывает заместитель председателя Комитета образования Гатчинского района Татьяна Быкова. – Ярмарка была запланирована на май, но пандемия не позволила, и пришлось перенести все на сентябрь, на период празднования Дня города. Сегодня здесь присутствуют все наши учреждения дополнительного образования: пять спортивных школ (три гатчинских, районная ДЮСШ и Коммунарская ДЮСШ), два Центра информационных технологий (Гатчинский ЦИТ и Информационно-методический центр Нового Света), три структурных подразделения Районного центра детского творчества («Радуга», «Созвездие» и «Журавушка»), творческие коллективы Гатчинской средней школы № 8 «Центр образования».

- Для чего понадобилась такая ярмарка? Привлечь детей в кружки?

- В Гатчине и районе в системе дополнительного образования занимается более 25 тысяч детей. В этом году в этих учреждениях у нас работает более 2700 творческих и спортивных объединений. Мы приглашаем всех присоединиться! Для того, чтобы все могли вживую посмотреть на работу наших кружков и секций, на ярмарке представлено много мастер-классов различной направленности – бисероплетение, песочная анимация, много выступлений творческих коллективов и спортивных школ. Центр информационных технологий демонстрирует результат занятий робототехникой, работу с 3D-ручками и дронами. Кроме того, ЦИТ предлагает каждому желающему создать свой собственный мультфильм. Большое направление школы № 8 – это знаменитая хоровая школа «Апрель» и хореографическая студия «Солнышко». Нам есть чем гордиться и есть что показать.

Чтобы записать ребенка в кружок самостоятельно, надо зайти на портал «Навигатор дополнительного образования 47», зарегистрироваться, выбрать программу занятий, получить либо сертификат участия, либо сертификат персонифицированного финансирования – и прийти на занятия. Места еще есть!

Как рассказала Татьяна Игоревна, такая ярмарка теперь будет ежегодной. Но проводить ее планируют все-таки в мае – перед набором на новый учебный год.