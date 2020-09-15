Волейбол, кружок по фото, а мне ещё и петь охота…

В открытии приняли участие руководители Гатчинского района
Виталий Филоненко и Людмила Нещадим, депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Людмила Тептина. К участникам ярмарки обратилась председатель комитета
образования Гатчинского района Елена Глыбина.
«У нас в Гатчинском районе столько учреждений образования, что
каждый ребенок может найти то занятие, которое ему по душе. И, может быть,
потом это станет его основной профессией», - сказала Елена Глыбина.
На площади большим кругом выстроились палатки, в каждой из
которых была представлена детская организация: спортивные школы, информационные
центры, творческие кружки и студии. Цель – познакомить юных гатчинцев и их
родителей с разнообразными занятиями, которые предлагают учреждения
дополнительного образования, подведомственные Комитету образования Гатчинского
района. В палатках проводились мастер-классы, гостям ярмарки раздавали брошюры
и буклеты, в центре круга – «на сцене» – выступали спортивные и творческие
коллективы. Самое главное, можно было тут же, не откладывая в долгий ящик,
записать ребенка в понравившийся кружок. Для этого на ярмарке работала
отдельная красная палатка, в которой всем желающим помогали зарегистрироваться
в системе «Навигатор».
- В этом году мы решили провести первую ярмарку
дополнительного образования, – рассказывает заместитель председателя Комитета
образования Гатчинского района Татьяна Быкова. – Ярмарка была запланирована на
май, но пандемия не позволила, и пришлось перенести все на сентябрь, на период
празднования Дня города. Сегодня здесь присутствуют все наши учреждения
дополнительного образования: пять спортивных школ (три гатчинских, районная ДЮСШ
и Коммунарская ДЮСШ), два Центра информационных технологий (Гатчинский ЦИТ и
Информационно-методический центр Нового Света), три структурных подразделения Районного
центра детского творчества («Радуга», «Созвездие» и «Журавушка»), творческие
коллективы Гатчинской средней школы № 8 «Центр образования».
- Для чего
понадобилась такая ярмарка? Привлечь детей в кружки?
- В Гатчине и районе в системе дополнительного образования
занимается более 25 тысяч детей. В этом году в этих учреждениях у нас работает более
2700 творческих и спортивных объединений. Мы приглашаем всех присоединиться!
Для того, чтобы все могли вживую посмотреть на работу наших кружков и секций, на
ярмарке представлено много мастер-классов различной направленности –
бисероплетение, песочная анимация, много выступлений творческих коллективов и
спортивных школ. Центр информационных технологий демонстрирует результат
занятий робототехникой, работу с 3D-ручками и дронами. Кроме того, ЦИТ предлагает каждому желающему
создать свой собственный мультфильм. Большое направление школы № 8 – это
знаменитая хоровая школа «Апрель» и хореографическая студия «Солнышко». Нам
есть чем гордиться и есть что показать.
Чтобы записать ребенка в кружок самостоятельно, надо зайти
на портал «Навигатор дополнительного образования 47», зарегистрироваться,
выбрать программу занятий, получить либо сертификат участия, либо сертификат
персонифицированного финансирования – и прийти на занятия. Места еще есть!
Как рассказала Татьяна Игоревна, такая ярмарка теперь будет
ежегодной. Но проводить ее планируют все-таки в мае – перед набором на новый
учебный год.