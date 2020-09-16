Соляная пещера «Dune» поможет пережить осень

Для
поддержания крепкого здоровья врачи рекомендуют, помимо здорового образа жизни
и витаминов, посещать соляные пещеры. К счастью, жителям Гатчины и района не
нужно далеко ехать в поисках такой кладовой здоровья. В центре города Гатчины работает
соляная пещера «Dune».
Сухой
воздух соляной пещеры насыщен ионами хлорида натрия, который, как и морской
воздух, чрезвычайно полезен для легких, кожи и нервной системы. Проникая в
самые глубокие отделы дыхательных путей, он способствует восстановлению функции
слизистых оболочек и бронхов.
Кроме того, регулярное
посещение соляной пещеры способствует:
-
восстановлению сна;
-
очищению и оздоровлению дыхательных путей;
-
повышению общего и местного иммунитета;
-
нормализации обмена веществ;
-
снижению проявлений аллергических реакций;
-
улучшению состояния кожных покровов;
-
антистрессовому и антидепрессивному действию;
Количество сеансов
в соляной пещере, рекомендованное при различных заболеваниях:
-
10 сеансов в целях профилактики (частые ОРВИ, нарушение сна);
-
15 сеансов для укрепления иммунитета (синдром хронической усталости);
-
15 – 20 сеансов при частых бронхитах без обструкции и астматического компонента
и при лор-заболеваниях таких, как тонзиллит, ринит, синусит;
-
20 – 25 сеансов при аллергии, гайморите, атопическом дерматите, хроническом
рините и синусите.
Кроме
того, в соляной пещере «Dune» вы сможете попробовать
кислородный коктейль, который состоит из сока или сиропа, насыщенного
кислородом до состояния пены. Такой коктейль способствует излечению болезней
желудка и кишечника, помогает при функциональных нарушениях центральной нервной
системы, вызванных эмоциональными и физическими перегрузками и стрессом.
Показания
к употреблению кислородных коктейлей: гипоксия, заболевания ЖКТ, нормализация
сна, дерматиты, ишемическая болезнь сердца, гипотония, гипертония,
функциональное состояние нервной и сердечно-сосудистой систем.
Приходите
в соляную пещеру «Dune» и будьте
здоровыми!
Соляная
пещера «Dune» расположена по адресу: Гатчина, улица Красная, 5/1, ТЦ
«Галерея», 2 этаж
Телефон: 8 (911) 999-36-35, группа ВКонтакте: vk.com/salt_dune