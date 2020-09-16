Соляная пещера «Dune» поможет пережить осень

Для поддержания крепкого здоровья врачи рекомендуют, помимо здорового образа жизни и витаминов, посещать соляные пещеры. К счастью, жителям Гатчины и района не нужно далеко ехать в поисках такой кладовой здоровья. В центре города Гатчины работает соляная пещера «Dune».

Сухой воздух соляной пещеры насыщен ионами хлорида натрия, который, как и морской воздух, чрезвычайно полезен для легких, кожи и нервной системы. Проникая в самые глубокие отделы дыхательных путей, он способствует восстановлению функции слизистых оболочек и бронхов.

Кроме того, регулярное посещение соляной пещеры способствует:

- восстановлению сна;

- очищению и оздоровлению дыхательных путей;

- повышению общего и местного иммунитета;

- нормализации обмена веществ;

- снижению проявлений аллергических реакций;

- улучшению состояния кожных покровов;

- антистрессовому и антидепрессивному действию;

Количество сеансов в соляной пещере, рекомендованное при различных заболеваниях:

- 10 сеансов в целях профилактики (частые ОРВИ, нарушение сна);

- 15 сеансов для укрепления иммунитета (синдром хронической усталости);

- 15 – 20 сеансов при частых бронхитах без обструкции и астматического компонента и при лор-заболеваниях таких, как тонзиллит, ринит, синусит;

- 20 – 25 сеансов при аллергии, гайморите, атопическом дерматите, хроническом рините и синусите.

Кроме того, в соляной пещере «Dune» вы сможете попробовать кислородный коктейль, который состоит из сока или сиропа, насыщенного кислородом до состояния пены. Такой коктейль способствует излечению болезней желудка и кишечника, помогает при функциональных нарушениях центральной нервной системы, вызванных эмоциональными и физическими перегрузками и стрессом.

Показания к употреблению кислородных коктейлей: гипоксия, заболевания ЖКТ, нормализация сна, дерматиты, ишемическая болезнь сердца, гипотония, гипертония, функциональное состояние нервной и сердечно-сосудистой систем.

Приходите в соляную пещеру «Dune» и будьте здоровыми!

Соляная пещера «Dune» расположена по адресу: Гатчина, улица Красная, 5/1, ТЦ «Галерея», 2 этаж

Телефон: 8 (911) 999-36-35, группа ВКонтакте: vk.com/salt_dune