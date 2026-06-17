Одеяла в русском стиле, лоскутные панно и куклы: каким будет фестиваль «Лукоморье»?

В преддверии фестиваля в Гатчинском округе уже открылось 16 выставок мастеров лоскутного шитья. Панно, одеяла в русском стиле, народные и авторские куклы – гостей фестиваля ждет огромное разнообразие произведений, выполненных в технике лоскутного шитья.

Напомним, фестиваль лоскутного шитья «Лукоморье» проходит в Гатчине с 2008 года в формате биеннале по инициативе его основателя, бессменного руководителя, члена Союза дизайнеров России и Санкт-Петербурга, руководителя квилт-студии «Гатчина» Натальи Косьянковской, при поддержке администрации Гатчинского округа и Центра творчества юных города Гатчины.

«От Москвы до самых до окраин...»

За годы существования фестиваля «Лукоморья» его география заметно расширилась, охватив не только Россию, но и страны ближнего зарубежья. Среди сотен его участников – независимые авторы, художники и мастера, клубы, студии, детские коллективы и объединения, работающие в различных техниках лоскутного шитья.

Как рассказала Наталья Косьянковская, в этом году участие в IX фестивале «Лукоморье» приняли мастера и творческие коллективы более чем из сорока городов нашей страны, а также клубы лоскутного шитья из Беларуси. На конкурс представлено рекордное количество работ – 352!

Конкурсная тема фестиваля – «Это всё мое родное». Это свободная тема, которая дает широкий простор для фантазии и трактовки образов. Как подчеркнула Наталья Косьянковская, фестиваль «Лукоморье» с самого начала был посвящен России, поэтому и темы его каждый раз связаны с национальными традициями народов нашей страны.

Конкурсная часть фестиваля проходит в нескольких номинациях. Основная номинация – работы на главную тему фестиваля «Это всё мое родное». Дополнительная номинация – «Русское одеяло».

- Одеяла, выполненные в народном стиле, продолжают набирать популярность среди наших мастеров лоскутного шитья, – отмечает Наталья Юрьевна. – Такие изделия не только прекрасно выглядят в качестве панно

в интерьерах в русском стиле, но и играют чисто утилитарную роль, используясь непосредственно как покрывала. Поэтому посетители фестивальных выставок и конкурса увидят большое количество таких работ.

Впервые в рамках конкурса на фестивале представлена номинация «Куклы». Участие в конкурсе принимают 52 кукольных мастера из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Кирова, Перми, Суздаля, Красноярска, Витебска, Краснодара, Твери, Ленинградской, Свердловской, Воронежской, Белгородской, Московской областей.

Конкурсные работы будут экспонироваться на четырех площадках в Гатчине всего три дня – с 27 по 29 июня. Эти экспозиции разместятся в Центре творчества юных, Музее города Гатчины, Центре информационных технологий, центральной городской библиотеке им. А.И. Куприна.

- В этом году гости фестиваля смогут познакомиться с необычным лоскутным арт-проектом «Слуцкие пояса», который к нам привезет клуб «Волошки» из Минска, – говорит Наталья Косьянковская. – Это уникальные изделия ручной работы, выполненные по мотивам легендарного художественного промысла. Слуцкие пояса считаются не только символом культурной самобытности, но и современным брендом Беларуси. Этот проект можно будет увидеть в Музее города Гатчины в дни конкурса.

Уже постоянными участниками фестиваля стали мастера лоскутного шитья из Якутии. На этот раз они привезут в Гатчину пять коллекций одежды, которые можно будет увидеть на дефиле в рамках открытия фестиваля. Также увидеть работы якутских мастеров можно будет в гатчинской библиотеке им. А.И. Куприна с 23 по 29 июня.

От дефиле — к конкурсу

Фестиваль «Лукоморье» откроется в Гатчинском Центре творчества юных 27 июня в 12.00. В рамках торжественного открытия пройдет дефиле мастеров лоскутного шитья и домов моды.

Главная часть фестиваля «Лукоморье» – оценка и анализ конкурсных работ – начнется сразу же после его открытия. По традиции работы участников фестиваля будет оценивать высокопрофессиональное жюри, в которое войдут художники и искусствоведы по текстилю.

Среди членов жюри – заведующий отделом этнографии народов Поволжья и Приуралья РЭМ Елена Колчина (Санкт-Петербург); член Союза художников России, старший хранитель фонда АЕИК МАЭ РАН (Кунсткамера) Наталья Меренцева (Санкт-Петербург); член Творческого союза художников России, Ассоциации искусствоведов и критиков, кандидат культурологии Марина Мишина (Санкт-Петербург); член Союза художников России, профессор кафедры художественного текстиля Санкт-Петербургской государственно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица Анна Фатеева (Санкт-Петербург); член Союза дизайнеров России, доцент кафедры дизайна одежды Уральского государственного архитектурно-художественного университета им. Н.С. Алферова Татьяна Федорова (Екатеринбург); член Союза художников России, Международной ассоциации искусствоведения Александра Якуничева (Санкт-Петербург).

Афиша фестивальных выставок в июне

На протяжении всего июня в Гатчине и Гатчинском округе будут работать персональные выставки известных мастеров и клубов лоскутного шитья из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

• В центральной библиотеке им. А.С. Пушкина открыта выставка мастеров из Санкт-Петербурга Ирины Ворониной и Елены Щемелевой (Гатчина, ул. Авиатриссы Зверевой, 15-а).

• В Центре информационных технологий работает выставка студии лоскутного шитья «Гатчина» (Гатчина, ул. Рощинская, 8).

• В Духовно-просветительском центре Покровского собора открыта выставка лоскутного шитья «Православная Россия» студии лоскутного шитья «Гатчина». Также здесь будут представлены куклы мастера из Санкт-Петербурга Марины Мишиной (Гатчина, ул. Достоевского, 2).

• В библиотеке «Чудо» (филиал № 2) открыта выставка Татьяны Логвиновой (Гатчина, ул. Коли Подрядчикова, 13).

• В выставочном зале ПИЯФ представлена выставка Галины Пустовойт (Гатчина, микрорайон «Орлова Роща», 1).

• В музее-усадьбе А.П. Ганнибала с 20 июня по 20 июля будет работать выставка Елены Котовой (п. Суйда, ул. Центральная, 1).

• В Высокоключевой сельской библиотеке представлена выставка лоскутного шитья Ирины Гецман и Ольги Буханцовой (пос. Высокоключевой, Большой пр., 35-а).

• В Карташевском сельском клубе открыта выставка Александры Осиповой (пос. Карташевская, ул. Красная, 24).

• В музее «Домик няни А.С. Пушкина» открыта выставка квилт-клуба Сударушки» из Карташевской (д. Кобрино, 27).

• В Белогорском Доме культуры работает выставка Ольги Рыкуновой (пос. Белогорка, ул. Спортивная, 2).

• В Пудостьском Доме культуры представлен арт-проект «Народные орнаменты» Любови и Елены Трапезниковых (пос. Пудость, ул. Половинкиной, 89).

• В библиотеке им. А.Н. Майкова в поселке Сиверский работает выставка Ксении Томбак (пос. Сиверский, ул. 123-й дивизии, 2-а).

• В Большеколпанском Доме культуры представлена выставка Евгении Бочиной (д. Большие Колпаны, ул. Садовая, 8).

• В Таицком Доме культуры представлены выставки Натальи Косьянковской и Натальи Декасовой (пос. Тайцы, ул. Санаторская, 1-а).

Торжественное закрытие фестиваля и вручение наград победителям конкурса начнется 29 июня в 16.00 в Центре творчества юных.

Юлия Лысанюк