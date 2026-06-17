15 лет за подпольную нарколабораторию

Вина 26-летней гражданки И. была доказана по двум тяжким составам преступлений: по части 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и части 2 статьи 228.3 УК РФ (хранение прекурсоров в особо крупном размере).

В ходе судебного разбирательства государственный обвинитель представил доказательства, подтверждающие, что подсудимая совместно с соучастником оборудовала на территории Гатчинского округа подпольную лабораторию. Используя ранее приобретенный набор реактивов и прекурсоров, подельники незаконно произвели наркотическое средство «мефедрон» общей массой свыше 1 кг. Готовая продукция и компоненты для дальнейшего производства хранились

с целью последующего сбыта до момента их изъятия в ходе обыска. В общей сложности было обнаружено более 1,5 кг прекурсоров.

Принимая во внимание мнение прокурора и особую общественную опасность совершенных деяний, суд приговорил гражданку И. к 15 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.