Детский сад № 12 готов помочь родителям из Гатчинского района

С 1 ноября 2018 года в России стартовал федеральный национальный проект «Поддержка семей, имеющих детей», который направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и информационно-просветительской поддержки родителям, на создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

К реализации проекта подключились регионы, в том числе Ленинградская область. Так на базе Ленинградского областного института развития образования был создан региональный консультационный центр и определено пять организаций по реализации консультационной деятельности в муниципальных образованиях Ленинградской области. Кроме того, в Ленинградской области было создано 46 районных консультационных центров, один из которых открыт в Гатчине в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №12 компенсирующего вида».

Если школьный период жизни ребенка уже педагогически освоен, создана система воспитания и обучения детей с разными типами нарушений развития, то дошкольный период остается, в основном, в ведении медиков. А их занимает, прежде всего, здоровье детей, их физическое, соматическое благополучие, но не сенсорное или эмоциональное развитие.

В настоящее время возросло количество детей со сложной структурой дефекта. Поэтому консультации должны проводить специалисты, занимающиеся нарушениями интеллекта, зрения, слуха, моторными и эмоциональными нарушениями.

Родителям не просто воспитывать своего ребенка из-за непонимания причин, сущности проблемы, отсутствия знаний о методах коррекции. Зачастую родители, которые сравнивают своего ребенка со сверстниками, видят те или иные отставания или сложности, но не знают, к кому обратиться. Не знают, с чего все начать и что делать дальше, а когда проблема уже ясна, какие действия ему – родителю – предпринять.

Именно для таких родителей в детском саду №12 создан консультационный центр.

Он предоставляет методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную помощь, за что с родителей плата не взимается.

В состав консультационного центра детского сада № 12 входят: учитель-дефектолог (олигофренопедагог и тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре.

Консультативно-диагностическая работа проводится одним или несколькими специалистами одновременно в различных формах: индивидуальных, подгрупповых, групповых. Работа с детьми организуется в присутствии родителей ребенка.

В настоящее время консультационный центр посещают около 50 семей, воспитывающих детей дошкольного возраста. Обращаются семьи не только из нашего района, но и со всей Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

На консультации с родителями устанавливаются доверительные отношения, чтобы получить достоверную информацию о различных сторонах жизни ребенка. Проводя беседу с ребенком, педагоги выявляют запас общих понятий, предлагая назвать предметы, их цвет, форму. Обращают внимание на уровень интереса ребенка к книге, картинке, игрушке, уровень игрового процесса, его организацию, включение, понимание условий и выполнение задания, использование помощи педагога. Большое значение придают состоянию психических процессов (вниманию, памяти, воображению, мышлению). Родителям даются рекомендации, направленные на коррекцию выявленных отклонений, рассказывается об особенностях психологической и педагогической помощи, необходимой каждому конкретному ребенку.

Первая встреча специалистов центра с семьей, чаще всего, не последняя. После ответа на один вопрос у родителей, как правило, возникает потребность во второй и последующих встречах. И мы всегда рады им помочь.

Виктория Морозова, заведующая детским садом №12