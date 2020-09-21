Детский сад № 12 готов помочь родителям из Гатчинского района

С 1 ноября 2018 года в
России стартовал федеральный национальный проект «Поддержка семей, имеющих
детей», который направлен на оказание комплексной психолого-педагогической и
информационно-просветительской поддержки родителям, на создание условий для
раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализацию программ психолого-педагогической,
методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное
образование в семье.
К реализации проекта
подключились регионы, в том числе Ленинградская область. Так на базе
Ленинградского областного института развития образования был создан
региональный консультационный центр и определено пять организаций по реализации
консультационной деятельности в муниципальных образованиях Ленинградской
области. Кроме того, в Ленинградской
области было создано 46 районных консультационных центров, один из которых
открыт в Гатчине в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении «Детский сад №12 компенсирующего вида».
Если школьный период
жизни ребенка уже педагогически освоен, создана система воспитания и обучения
детей с разными типами нарушений развития, то дошкольный период остается, в
основном, в ведении медиков. А их занимает, прежде всего, здоровье детей, их
физическое, соматическое благополучие, но не сенсорное или эмоциональное
развитие.
В настоящее время
возросло количество детей со сложной структурой дефекта. Поэтому консультации
должны проводить специалисты, занимающиеся нарушениями интеллекта, зрения,
слуха, моторными и эмоциональными нарушениями.
Родителям не просто
воспитывать своего ребенка из-за непонимания причин, сущности проблемы,
отсутствия знаний о методах коррекции. Зачастую родители, которые сравнивают
своего ребенка со сверстниками, видят те или иные отставания или сложности, но
не знают, к кому обратиться. Не знают, с чего все начать и что делать дальше, а
когда проблема уже ясна, какие действия ему – родителю – предпринять.
Именно для таких
родителей в детском саду №12 создан консультационный центр.
Он предоставляет
методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и консультативную
помощь, за что с родителей плата не взимается.
В состав
консультационного центра детского сада № 12 входят: учитель-дефектолог
(олигофренопедагог и тифлопедагог), учитель-логопед, педагог-психолог,
музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре.
Консультативно-диагностическая
работа проводится одним или несколькими специалистами одновременно в различных
формах: индивидуальных, подгрупповых, групповых. Работа с детьми организуется в
присутствии родителей ребенка.
В настоящее время
консультационный центр посещают около 50 семей, воспитывающих детей дошкольного
возраста. Обращаются семьи не только из нашего района, но и со всей
Ленинградской области и Санкт-Петербурга.
На консультации с
родителями устанавливаются доверительные отношения, чтобы получить достоверную
информацию о различных сторонах жизни ребенка. Проводя беседу с ребенком,
педагоги выявляют запас общих понятий, предлагая назвать предметы, их цвет,
форму. Обращают внимание на уровень интереса ребенка к книге, картинке,
игрушке, уровень игрового процесса, его организацию, включение, понимание
условий и выполнение задания, использование помощи педагога. Большое значение
придают состоянию психических процессов (вниманию, памяти, воображению,
мышлению). Родителям даются рекомендации, направленные на коррекцию выявленных
отклонений, рассказывается об особенностях психологической и педагогической
помощи, необходимой каждому конкретному ребенку.
Первая встреча
специалистов центра с семьей, чаще всего, не последняя. После ответа на один
вопрос у родителей, как правило, возникает потребность во второй и последующих
встречах. И мы всегда рады им помочь.
Виктория Морозова, заведующая детским садом №12