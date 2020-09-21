Комфортная городская среда должна стать доступной для всех

Очередное заседание комиссии по общественному контролю, которое прошло в Общественной палате Ленинградской области 15 сентября, было посвящено вопросу обеспечения доступной среды при реализации программы формирования комфортной городской среды в регионе. В заседании приняли участие представители ряда профильных комитетов областной администрации, общественных организаций, уполномоченный по правам человека в Ленобласти Сергей Шабанов и депутат областного ЗАКСа Валерия Коваленко.

В настоящее время в реализации программы на территории региона, по словам заместителя председателя комиссии Сергея Худяева, задействованы три комитета – по ЖКХ, по местному самоуправлению и по АПК, и важно организовать эту работу так, чтобы после приемки проектов, не поступали жалобы от населения о том, что в них не учтены требования по созданию доступной среды для маломобильных групп. Выступающий также озвучил результаты опроса, проведенного Общественной палатой в соцсетях, отметив, что жители не удовлетворены мерами по созданию доступности социальных объектов в Ленобласти.

Вопросами доступной среды для маломобильных граждан региональный омбудсмен Сергей Шабанов занимается с момента вступления в эту должность. В октябре 2013 года состоялась первая «горячая» линия по доступной среде, по которой жители Ленобласти жаловались на отсутствие доступности гражданам этой категории приоритетных объектов: школ, поликлиник, домов культуры и т.д. В 2014 году при проведении проверок аппарат Уполномоченного столкнулся с неконструктивной позицией почтовых отделений и был вынужден обратиться органы прокуратуры. Сразу 177 заявлений по устранению нарушений почтовыми отделениями были направлены в суды.

Еще одна проблема, с которой столкнулись в аппарате Уполномоченного по правам человека – это отсутствие механизма работы по выявленным нарушениям в сфере обеспечения доступной среды: при наличии утвержденных норм, не был создан орган, наделенный правом составления протокола. В результате совместной работы с Законодательным собранием Ленобласти и Общественной палатой был подготовлен и направлен в Госдуму России проект изменений в федеральное законодательство, наделяющий региональные органы соцзащиты полномочием по осуществлению контроля в указанной сфере. В 2016 году документ был принят и с 2017 года вступил в силу.

Об организации доступной среды в рамках региональной программы благоустройства территории, рассказала заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Екатерина Степанова. При этом она обратила внимание собравшихся на тот факт, что программа затрагивает благоустройство общественных территорий и рассказала о процедуре формирования, утверждения и реализации проектов. Е.Степанова рассказала о формировании показателей благоустроенности и отметила, что за 2018-19 годы качество городской среды выросло во всех городах региона, а в числе лучших назвала Лодейное Поле и Высоцк. В то же время она согласилась с рядом участников совещания, высказавших мнение, что в настоящее время в администрациях муниципальных образований нет специалистов, знающих требования к проектам благоустройства именно с точки зрения доступности для маломобильных групп населения.

Как реализуются программы благоустройства на территории сельских населенных пунктов Ленобласти, рассказал заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Александр Варенов, отметивший, что возможность участия в программе развития сельских поселений, которая с 2020 года реализуется в Ленобласти, есть у всех населенных пунктов региона, в т.ч. городов. Все они попадают под требования к участникам по численности населения (до 35 тысяч человек) и могут претендовать на участие в программе, однако пользуются этим правом не активно. В этом году реализуются 29 комплексных проектов со средним пакетом финансирования 600 млн. рублей на каждый, программа на следующий год формируется, уже отобраны 18 проектов, однако среди них нет ни одного, направленного на создание доступной среды. По итогам услышанного Сергей Худяев предложил проектному центру, созданному при комитете по МСУ содействовать органам местного самоуправления в подготовке документации по проектам благоустройства, учитывая при этом требования с точки зрения создания доступной среды.

Председатель регионального отделения Всероссийской организации родителей детей-инвалидов Оксана Громова привела конкретные примеры отсутствия грамотного контроля и комплексного подхода при создании социальных объектов и объектов благоустройства и предложила привлекать членов организации к разработке и созданию таких объектов на различных стадиях. Зачастую к созданию доступной проектировщики среды подходят формально, строят пандусы, которыми невозможно пользоваться, ставят кнопки вызова помощи на высоте, недоступной человеку на коляске.

Оксану Громову поддержали представители Подпорожской муниципальной общественной палаты и общественных организаций, присутствующие на заседании. Член палаты, председатель межрайонной организации Всероссийского общества слепых Эдуард Власов привел пример, когда в одном из учреждений табличку с надписью на шрифте Брайля повесили вверх ногами, закрыв при этом стеклом.

Член Общественной палаты, руководитель исполкома ОНФ Ленинградской области Галина Синкевич поделилась опытом проверок качества обеспечения доступной среды в регионе, проводимых ОНФ с 2014 года. За несколько лет, на протяжении которых доступности объектов социальной сферы маломобильным гражданам уделялось внимание общественности, ситуация изменилась в лучшую сторону, считает Г.Синкевич.

Участники встречи поддержали предложение Е.Степановой по проведению в муниципальных образованиях совещаний с приглашением специалистов и общественности, чтобы они могли на местах выработать общие требования к объектам благоустройства на конкретной территории. При этом, депутат областного парламента Валерия Коваленко предложила активнее привлекать к обсуждению депутатов от этих территорий, а также напомнила, что создание доступной среды – вопрос комплексных отношений, в которых участвуют не только инвалиды-колясочники, но и родители малолетних детей с колясками, пожилые люди, особенно те, которые передвигаются с тростью, инвалиды по зрению и многие другие. И при планировании и проектировании тех или иных объектов важно учитывать интересы всех категорий граждан. Она также предложила вынести вопрос на обсуждение в рамках муниципальной школы при Законодательном собрании, обучить муниципальных депутатов требованиям к доступной среде и научить их учитывать эти аспекты при формировании местных бюджетов.

Предложения, прозвучавшие в ходе обсуждения, войдут в рекомендации комиссии, которые будут подготовлены по итогам заседания.