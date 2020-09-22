Победа гатчинской школьницы

Финал конкурса проходил в Москве, в Общественной палате Российской Федерации с 16 по 18 сентября.

В 2020 году на конкурс поступило более 850 работ учащихся и студентов из 82 субъектов Российской Федерации. В результате работы экспертной комиссии для участия в очном этапе конкурса было отобрано 145 конкурсных работ, в том числе и работа гатчинской школьницы.

Елизавета Суралева представила работу «Рожденный мэром Гатчины», в которой рассказала о вкладе в развитие местного самоуправления Станислава Семеновича Богданова, который почти 20 лет руководил нашим городом.

- Мне захотелось рассказать о человеке, усердиями которого Гатчина стала не просто городом в Ленинградской области, а одним из её лидеров, городом, который активно развивается и благоустраивается, претендуя на статус столицы области. Станислав Семенович Богданов жил заботами города и горожан, за что и пользовался огромным уважением у жителей, - поделилась Елизавета Суралева.

Исследование Елизаветы Суралевой было по достоинству оценено членами жюри во время очной защиты проекта в Москве: она была награждена дипломом лауреата I степени в номинации «Лидеры местного самоуправления» и сертификатом на право участия во Всероссийском проекте «Территория развития – городская среда», проводимом в Международном детском центре «Артек» в 2021 году. Ее наставник – учитель обществознания и истории Гатчинской школы № 8 Светлана Себекина отмечена Благодарностью за участие в конкурсе и вклад в изучение государственного и территориального управления.

Награждение участников прошло в Общественной палате РФ. Награды победителям вручала первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева. В своём вступительном слове она отметила, что на осуществление преобразований в современной России существенно влияет местное самоуправление, оно ориентировано на улучшение качества жизни всего населения.

- Очень здорово, что молодое поколение - а в конкуре приняли участие ребята с 12 лет и студенты, увлекаются данной темой и с ранних лет изучают, что такое местное самоуправление. Это — наш золотой потенциал, - отметила Ирина Гусева.

Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края» проводят Институт Российской истории РАН и Институт развития местных сообществ при поддержке Комитета Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. Цель конкурса – формирование у молодых граждан социально значимых ценностей, уважения к историко-культурному наследию страны и своего края.



