Победа гатчинской школьницы

Финал
конкурса проходил в Москве, в Общественной палате Российской Федерации с 16 по
18 сентября.
В 2020
году на конкурс поступило более 850 работ учащихся и студентов из 82 субъектов
Российской Федерации. В результате работы экспертной комиссии для участия в
очном этапе конкурса было отобрано 145 конкурсных работ, в том числе и работа
гатчинской школьницы.
Елизавета
Суралева представила работу «Рожденный мэром Гатчины», в которой рассказала о
вкладе в развитие местного самоуправления Станислава Семеновича Богданова,
который почти 20 лет руководил нашим городом.
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Мне захотелось рассказать о человеке, усердиями которого Гатчина стала не
просто городом в Ленинградской области, а одним из её лидеров, городом, который
активно развивается и благоустраивается, претендуя на статус столицы области.
Станислав Семенович Богданов жил заботами города и горожан, за что и
пользовался огромным уважением у жителей, - поделилась Елизавета Суралева.
Исследование
Елизаветы Суралевой было по достоинству оценено членами жюри во время очной
защиты проекта в Москве: она была награждена дипломом лауреата I степени
в номинации «Лидеры местного самоуправления» и сертификатом на право участия во
Всероссийском проекте «Территория развития – городская среда», проводимом в
Международном детском центре «Артек» в 2021 году. Ее наставник – учитель обществознания
и истории Гатчинской школы № 8 Светлана Себекина отмечена Благодарностью за
участие в конкурсе и вклад в изучение государственного и территориального
управления.
Награждение
участников прошло в Общественной палате РФ. Награды победителям вручала первый
заместитель председателя Комитета Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева. В своём
вступительном слове она отметила, что на осуществление преобразований в
современной России существенно влияет местное самоуправление, оно ориентировано
на улучшение качества жизни всего населения.
- Очень
здорово, что молодое поколение - а в конкуре приняли участие ребята с 12 лет и
студенты, увлекаются данной темой и с ранних лет изучают, что такое местное
самоуправление. Это — наш золотой потенциал, - отметила Ирина Гусева.
Всероссийский
конкурс «История местного самоуправления моего края» проводят Институт Российской
истории РАН и Институт развития местных сообществ при поддержке Комитета
Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления. Цель конкурса – формирование у молодых граждан социально
значимых ценностей, уважения к историко-культурному наследию страны и своего
края.