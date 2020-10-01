Многодетная мать-грабительница

Гатчинский городской суд вынес обвинительный приговор 20-летней жительнице Гатчины Анфисе Г. – матери троих малолетних детей. Гражданка Г. признана виновной по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 161 УК РФ: покушение на грабеж с применением насилия, неопасного для жизни и здоровья. Преступление не было доведено до конца по независящим от злоумышленницы обстоятельствам.

В сентябре прошлого года, около семи вечера, в магазине «Магнит» на пересечении улиц Соборной и Чехова случился грабеж – открытое хищение имущества. В торговый зал вошла молодая женщина, которая набрала полную корзину продуктов (взяла яйца, курочку, фарш, две упаковки колбасы, сыр, подсолнечное масло, лимонад, не забыла банку пива, коньяк и две бутылки бренди) на две тысячи рублей – и пошла мимо кассы.

Продавец магазина, заметив преступные действия «покупательницы», потребовала остановиться и вернуть похищенное. Но не тут-то было. Девушка с полной корзиной, игнорируя требование продавца, вышла вон. Сотрудница магазина нагнала ее на улице и хотела отобрать продукты. В ответ воровка, продолжая крепко держать свою корзину, схватила продавщицу за волосы, несколько раз ударила ногой и кулаком по руке. Той, конечно, было больно. Она стала кричать прохожим, чтобы вызвали полицию. Тогда злоумышленница испугалась, бросила продукты и убежала.

Продавец отнесла корзину в магазин и сообщила в полицию. Прибыла следственно-оперативная группа. Составили опись продуктов и алкоголя, которые пыталась стащить «покупательница». Цыпленок-бройлер, яйца, масло, колбаса, коньяк и прочие запасы продовольствия превратились в вещественные доказательства. Сотрудники магазина подсчитали потенциальные потери: благодаря самоотверженности продавца «Магнит» избежал материального ущерба на сумму 2013 рублей. По факту покушения на грабеж было возбуждено уголовное дело.

А через некоторое время грабительница вновь пришла в «Магнит» …за покупками. Продавец ее опознала, и преступницу задержали. Ее изобличили, предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. В свое оправдание 20-летняя Анфиса Г. заявила, что ей надо кормить детей, которых у нее трое, а денег нет. Пиво, коньяк и бренди прихватила с целью продажи. Хотела сделать маленький гешефт.

…Оказавшись на скамье подсудимых, гражданка Г. свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала полностью. От дачи подробных показаний об обстоятельствах своего деяния отказалась.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства и характеристики обвиняемой. 20-летняя мать троих детей не судима, имеет постоянное место жительства и регистрации, состоит в браке, официально не трудоустроена. По месту проживания органами полиции характеризуется удовлетворительно, на учетах у нарколога и психиатра не состоит. На суде она заявила о своем раскаянии в содеянном.

Учитывая все обстоятельства, суд счел возможным применить правила статьи 73 УК РФ, поскольку исправление и перевоспитание гражданки Г. возможно без изоляции от общества. Ее признали виновной по статьям 30 и 161 УК РФ и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на полтора года, но заменили реальное наказание условным – с испытательным сроком два года.

На гражданку Г. возложили обязанности не менять места жительства без предварительного уведомления специализированного государственного органа, ведающего исправлением осужденных, и являться на регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц.

Учитывая материальное положение осужденной – неработающей многодетной матери, процессуальные издержки – средства на выплату вознаграждения адвокату за участие в уголовном судопроизводстве по назначению суда в пять тысяч рублей – решено было возместить за счет средств федерального бюджета.