Многодетная мать-грабительница

Гатчинский городской суд вынес
обвинительный приговор 20-летней жительнице Гатчины Анфисе Г. – матери троих
малолетних детей. Гражданка Г. признана виновной по части 3 статьи 30 и части 2
статьи 161 УК РФ: покушение на грабеж с применением насилия, неопасного для
жизни и здоровья. Преступление не было доведено до конца по независящим от
злоумышленницы обстоятельствам.
В сентябре прошлого года, около семи
вечера, в магазине «Магнит» на пересечении улиц Соборной и Чехова случился
грабеж – открытое хищение имущества. В торговый зал вошла молодая женщина,
которая набрала полную корзину продуктов (взяла яйца, курочку, фарш, две
упаковки колбасы, сыр, подсолнечное масло, лимонад, не забыла банку пива,
коньяк и две бутылки бренди) на две тысячи рублей – и пошла мимо кассы.
Продавец магазина, заметив преступные
действия «покупательницы», потребовала остановиться и вернуть похищенное. Но не
тут-то было. Девушка с полной корзиной, игнорируя требование продавца, вышла
вон. Сотрудница магазина нагнала ее на улице и хотела отобрать продукты. В
ответ воровка, продолжая крепко держать свою корзину, схватила продавщицу за
волосы, несколько раз ударила ногой и кулаком по руке. Той, конечно, было
больно. Она стала кричать прохожим, чтобы вызвали полицию. Тогда злоумышленница
испугалась, бросила продукты и убежала.
Продавец отнесла корзину в магазин и
сообщила в полицию. Прибыла следственно-оперативная группа. Составили опись
продуктов и алкоголя, которые пыталась стащить «покупательница».
Цыпленок-бройлер, яйца, масло, колбаса, коньяк и прочие запасы продовольствия
превратились в вещественные доказательства. Сотрудники магазина подсчитали
потенциальные потери: благодаря самоотверженности продавца «Магнит» избежал
материального ущерба на сумму 2013 рублей. По факту покушения на грабеж было
возбуждено уголовное дело.
А через некоторое время грабительница
вновь пришла в «Магнит» …за покупками. Продавец ее опознала, и преступницу
задержали. Ее изобличили, предъявили обвинение и отпустили под подписку о
невыезде и надлежащем поведении. В свое оправдание 20-летняя Анфиса Г. заявила,
что ей надо кормить детей, которых у нее трое, а денег нет. Пиво, коньяк и
бренди прихватила с целью продажи. Хотела сделать маленький гешефт.
…Оказавшись на скамье подсудимых,
гражданка Г. свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления признала
полностью. От дачи подробных показаний об обстоятельствах своего деяния
отказалась.
При назначении наказания суд учел
смягчающие обстоятельства и характеристики обвиняемой. 20-летняя мать троих
детей не судима, имеет постоянное место жительства и регистрации, состоит в
браке, официально не трудоустроена. По месту проживания органами полиции
характеризуется удовлетворительно, на учетах у нарколога и психиатра не
состоит. На суде она заявила о своем раскаянии в содеянном.
Учитывая все обстоятельства, суд счел
возможным применить правила статьи 73 УК РФ, поскольку исправление и
перевоспитание гражданки Г. возможно без изоляции от общества. Ее признали
виновной по статьям 30 и 161 УК РФ и назначили наказание в виде лишения свободы
сроком на полтора года, но заменили реальное наказание условным – с
испытательным сроком два года.
На гражданку Г. возложили обязанности не
менять места жительства без предварительного уведомления специализированного
государственного органа, ведающего исправлением осужденных, и являться на
регистрацию в указанный орган не реже одного раза в месяц.
Учитывая материальное положение осужденной
– неработающей многодетной матери, процессуальные издержки – средства на
выплату вознаграждения адвокату за участие в уголовном судопроизводстве по
назначению суда в пять тысяч рублей – решено было возместить за счет средств
федерального бюджета.