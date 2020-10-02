Осенний субботник в усадьбе Демидовых

Заместитель директора Таицкой школы, руководитель клуба «Тайро» Елена Никонова рассказала, что школьники всегда с удовольствием принимают участие в мероприятиях на территории Демидовской усадьбы.

- После работы в волонтерском археологическом лагере на территории усадьбы ребята стали относиться к этому месту с трепетом. Они видят, что их труды не пропали зря – дорожки расчищены, лишний мусор вывезен. К тому же, они принимали участие в полноценных раскопках. Это воспитывает в них уважение к родной земле и ее достопримечательностям, - отметила Елена Никонова.

Субботник прошел в рамках разработки нового туристского маршрута «Пейзажная тропа», которой занимается молодежная общественная организация «Центр молодежных инициатив» при финансовой поддержке комитета по туризму Ленинградской области. «Пейзажная тропа» – часть проекта «Две усадьбы», который объединил усадьбу Демидовых и усадьбу Витгенштейна в поселке Дружноселье. На территории этих объектов культурного наследия вскоре появятся новые тропы для активных туристов. Во время разработки «Пейзажной тропы» в усадьбе Демидовых рабочие уже расчистили более восьми тысяч квадратных метров парка: убрали мусор, скосили траву, спилили аварийные деревья.

Для гостей усадьбы в этот день была организована экскурсия по Демидовскому парку, которую провела научный сотрудник Паркового агентства Татьяна Исаева.

Также участники субботника высадили памятный «демидовский» дуб на пришкольной Аллее памяти, тем самым, присоединившись к акции «Сад памяти», объявленной в 2020 году губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.