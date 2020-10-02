Осенний субботник в усадьбе Демидовых

Заместитель
директора Таицкой школы, руководитель клуба «Тайро» Елена Никонова рассказала,
что школьники всегда с удовольствием принимают участие в мероприятиях на
территории Демидовской усадьбы.
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После работы в волонтерском археологическом лагере на территории усадьбы ребята
стали относиться к этому месту с трепетом. Они видят, что их труды не пропали
зря – дорожки расчищены, лишний мусор вывезен. К тому же, они принимали участие
в полноценных раскопках. Это воспитывает в них уважение к родной земле и ее
достопримечательностям, - отметила Елена Никонова.
Субботник
прошел в рамках разработки нового туристского маршрута «Пейзажная тропа»,
которой занимается молодежная общественная организация «Центр молодежных
инициатив» при финансовой поддержке комитета по туризму Ленинградской области.
«Пейзажная тропа» – часть проекта «Две усадьбы», который объединил усадьбу
Демидовых и усадьбу Витгенштейна в поселке Дружноселье. На территории этих
объектов культурного наследия вскоре появятся новые тропы для активных
туристов. Во время разработки «Пейзажной тропы» в усадьбе Демидовых рабочие уже
расчистили более восьми тысяч квадратных метров парка: убрали мусор, скосили
траву, спилили аварийные деревья.
Для
гостей усадьбы в этот день была организована экскурсия по Демидовскому парку,
которую провела научный сотрудник Паркового агентства Татьяна Исаева.
Также
участники субботника высадили памятный «демидовский» дуб на пришкольной Аллее
памяти, тем самым, присоединившись к акции «Сад памяти», объявленной в 2020
году губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко.