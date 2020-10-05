МФЦ Ленинградской области установили рекорд

Лидирующими услугами остаются сделки с недвижимостью, миграционный учет и оформление внутренних паспортов, регистрация на портале Госуслуг.

По сравнению с прошлым месяцем на 25% вырос спрос на услуги соцзащиты. Жители области обращались в МФЦ для внесения изменений в реквизиты для перевода выплат на карты «МИР», оформляли пособия на товары детского ассортимента, льготный проезд, компенсацию за неполучение места в детском саду, социальную помощь малоимущим. Федеральные льготники спешили подать заявление на получение денежной выплаты или набора социальных услуг. Таких обращений зарегистрировано в два раза больше, чем в августе.

С 1 октября завершено оформление дополнительных выплат на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет. За время предоставления услуги в МФЦ ею воспользовались 30 тысяч родителей.

«Обращаем внимание, в настоящий момент закрытие МФЦ не планируется. Отделы работают в обычном режиме. Но просим с ответственностью относиться к ситуации: посещать МФЦ без сопровождающих лиц и использовать средства индивидуальной защиты», — прокомментировал директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Напомним, первый МФЦ открылся в области в 2013 году. Сегодня в регионе работают 35 центров «Мои Документы» и 5 офисов «МФЦ для бизнеса», в которых гражданам доступно более 550 государственных и муниципальных услуг.