МФЦ Ленинградской области установили рекорд

Лидирующими услугами
остаются сделки с недвижимостью, миграционный учет и оформление внутренних
паспортов, регистрация на портале Госуслуг.
По сравнению с прошлым
месяцем на 25% вырос спрос на услуги соцзащиты. Жители области обращались в МФЦ
для внесения изменений в реквизиты для перевода выплат на карты «МИР», оформляли
пособия на товары детского ассортимента, льготный проезд, компенсацию за
неполучение места в детском саду, социальную помощь малоимущим. Федеральные
льготники спешили подать заявление на получение денежной выплаты или набора
социальных услуг. Таких обращений зарегистрировано в два раза больше, чем в
августе.
С 1 октября завершено
оформление дополнительных выплат на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет. За время
предоставления услуги в МФЦ ею воспользовались 30 тысяч родителей.
«Обращаем внимание, в
настоящий момент закрытие МФЦ не планируется. Отделы работают в обычном режиме.
Но просим с ответственностью относиться к ситуации: посещать МФЦ без
сопровождающих лиц и использовать средства индивидуальной защиты», —
прокомментировал директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.
Напомним, первый МФЦ
открылся в области в 2013 году. Сегодня в регионе работают 35 центров «Мои
Документы» и 5 офисов «МФЦ для бизнеса», в которых гражданам доступно более 550
государственных и муниципальных услуг.