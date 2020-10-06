Приоратский шлагбаум

Жители Гатчины эту новость восприняли по-разному. Никто не предлагал продолжить парковаться в парке. Споры возникли по поводу: «Где ставить машину, если мы хотим погулять по Приорату?» Одни предлагали начинать пешеходную прогулку от дома, другие – подсказывали, что есть небольшая парковка между школой №4 и Сторожевым домиком, а также на площадке у ДК.

От гатчинцев посыпались обвинения.

- Раз уж наша администрация начала парк обустраивать, то и парковку недалеко от входа надо продумать. И точно не для экскурсионных автобусов, а для нас, жителей города. Это же вроде наш парк остается. Или опять все туристам?

Вновь появились опасения, что и в Приоратском парке начнут строить забор и турникеты, и рассуждения по поводу доступности парка в будущем. Другие же стали выкладывать в группах фотографии красивых ворот и исторических ограждений.

Так чей же это шлагбаум? Где еще будут закрыты проезды в парк? И будет ли строиться парковка?

В районе Приоратского дворца территория Приоратского парка принадлежит музею-заповеднику «Гатчина», подведомственному комитету по культуре правительства Санкт-Петербурга. Первое, что мы узнали: планы по строительству шлагбаумов в других частях Приоратского парка пока не обсуждаются.

Как поясняет пресс-служба ГМЗ «Гатчина», гуляющие по парку не один месяц жаловались на неудобства. Причина, по которой был установлен шлагбаум, очевидна: с этой стороны в парк заезжали машины, у дворца образовалась парковка. Теперь же прогулки в Приоратском парке стали безопаснее и комфортнее. Шлагбаум не мешает проходу и проезду колясок. Бетонные блоки, которые препятствовали стихийной парковке, с проезжей части убраны. На территорию парка смогут проехать автомобили скорой помощи, пожарных и полиции - при необходимости охрана Приоратского дворца откроет въезд, нужно лишь позвонить по номеру, указанному на информационной табличке рядом со шлагбаумом.

То, что дополнительные парковки для посетителей парка и дворца нужны, - очевидно. Время от времени в коридорах власти этот вопрос поднимается. На территории музея-заповедника парковку сделать невозможно – это музейное пространство, а значит, пешеходная зона, где нельзя парковаться. Турагентства, которые привозили туристов в Гатчину, тоже зачастую нарушали правила: туристические автобусы парковались на узком коротком проезде, а некоторые заезжали в парк.

Будем надеяться, что парковочный вопрос будет решен вместе с администрацией Гатчинского муниципального района.



