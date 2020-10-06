Приоратский шлагбаум

Жители Гатчины эту новость восприняли
по-разному. Никто не предлагал продолжить парковаться в парке. Споры возникли
по поводу: «Где ставить машину, если мы хотим погулять по Приорату?» Одни предлагали
начинать пешеходную прогулку от дома, другие – подсказывали, что есть небольшая
парковка между школой №4 и Сторожевым домиком, а также на площадке у ДК.
От гатчинцев посыпались обвинения.
- Раз уж наша администрация начала парк
обустраивать, то и парковку недалеко от входа надо продумать. И точно не для
экскурсионных автобусов, а для нас, жителей города. Это же вроде наш парк
остается. Или опять все туристам?
Вновь появились опасения, что и в
Приоратском парке начнут строить забор и турникеты, и рассуждения по поводу
доступности парка в будущем. Другие же стали выкладывать в группах фотографии
красивых ворот и исторических ограждений.
Так чей же это шлагбаум? Где еще будут
закрыты проезды в парк? И будет ли строиться парковка?
В районе Приоратского дворца территория
Приоратского парка принадлежит музею-заповеднику «Гатчина», подведомственному
комитету по культуре правительства Санкт-Петербурга. Первое, что мы узнали:
планы по строительству шлагбаумов в других частях Приоратского парка пока не
обсуждаются.
Как
поясняет пресс-служба ГМЗ «Гатчина», гуляющие по парку не один месяц жаловались
на неудобства. Причина, по которой был установлен шлагбаум, очевидна: с этой
стороны в парк заезжали машины, у дворца образовалась парковка. Теперь же прогулки
в Приоратском парке стали безопаснее и комфортнее. Шлагбаум не мешает проходу и
проезду колясок. Бетонные блоки, которые препятствовали стихийной парковке, с
проезжей части убраны. На территорию парка смогут проехать автомобили скорой
помощи, пожарных и полиции - при необходимости охрана Приоратского дворца
откроет въезд, нужно лишь позвонить по номеру, указанному на информационной
табличке рядом со шлагбаумом.
То, что дополнительные парковки для
посетителей парка и дворца нужны, - очевидно. Время от времени в коридорах
власти этот вопрос поднимается. На территории музея-заповедника парковку
сделать невозможно – это музейное пространство, а значит, пешеходная зона, где
нельзя парковаться. Турагентства, которые привозили туристов в Гатчину, тоже зачастую
нарушали правила: туристические автобусы парковались на узком коротком проезде,
а некоторые заезжали в парк.
Будем надеяться, что парковочный вопрос
будет решен вместе с администрацией Гатчинского муниципального района.