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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 января

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

29.01.2025 с 09:30 до 18:00

Рождественское СП:

д. Замостье;

д. Выра (частично);

д. Грязно.

 

29.01.2025 с 09:30 до 18:00

Пудомягское СП:

д. Черново (частично);

сад-во "Лесное".

 

29.01.2025 с 10:00 до 17:00

Сяськелевское СП:

д. Крокшево.

 

С 29.01.2025 по 31.01.2025 с 10:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Сусанино.

 

29.01.2025 с 09:30 до 18:00

Елизаветинское СП:

п.Елизаветино (часть).