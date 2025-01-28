Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 29 января
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 29 января 2025 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
29.01.2025 с 09:30 до 18:00
Рождественское СП:
д. Замостье;
д. Выра (частично);
д. Грязно.
29.01.2025 с 09:30 до 18:00
Пудомягское СП:
д. Черново (частично);
сад-во "Лесное".
29.01.2025 с 10:00 до 17:00
Сяськелевское СП:
д. Крокшево.
С 29.01.2025 по 31.01.2025 с 10:00 до 17:00
Сусанинское СП:
п. Сусанино.
29.01.2025 с 09:30 до 18:00
Елизаветинское СП:
п.Елизаветино (часть).
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