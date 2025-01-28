В Ленобласти международные делегации почтили память защитников блокадного Ленинграда

Почтить память о 81-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады пришли сотрудники МИД России и представители консульств Беларуси, Китая, Турции, Израиля, стран СНГ, стран Ближнего Востока и Африки. Преступления нацистских захватчиков на ленинградской земле ни у кого не вызывают сомнений.

Вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк подчеркнула важность того, что представители дипкорпуса помнят и уважают подвиг жителей блокадного Ленинграда, а также признают ведущую роль нашей страны в завершении Второй мировой войны и победе над фашизмом.

Мемориал «Мирным гражданам СССР, погибшим в годы Великой Отечественной войны» был торжественно открыт в Гатчинском районе Ленинградской области 27 января 2024 года. Мемориал открыли президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко.

В годовщину открытия мемориала губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с председателями ветеранских организаций региона принял решение о расширении мемориала жертвам геноцида советского народа в Зайцево и строительстве общественно-выставочного центра исторической памяти.