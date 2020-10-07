Присяга кадетов – в юбилей школы

В актовом зале, где 21 год назад впервые прозвучала клятва кадета, воспитанники двух 7-х классов вливались в морские кадетские классы Гатчинской школы №11. В прошлом году, к юбилею создания кадетских классов в Гатчине, им было присвоено почетное звание «Гатчинские морские кадетские классы имени адмирала А.А. Комарицына». Сегодня оно объединяет уже 335 выпускников и учеников.

Звучит марш на внос флага. Впервые в истории, из-за коронавирусных ограничений, в зале – только будущие кадеты. И те сидят на социальной дистанции друг от друга и от почетных гостей. Участников церемонии приветствовала директор школы №11 Раиса Василиу.

- Вам повезло, вы вступаете в кадеты в знаменательный день, когда школа отмечает свое 60-летие, - обратилась к ребятам Раиса Василиу. - В нашей школе воспитывалось и работало много талантливых, порядочных людей, которые защищают нашу Родину, работают на ее благо. Вступая в ряды кадетских классов, вы обязаны беречь честь нашей школы и кадетских классов, потому что Гатчинские кадетские классы - это честь и гордость Гатчинского района и Ленинградской области. Сейчас кадетские классы открываются и в других районах, но нигде нет такого большого количества кадетов. На вас накладывается большая ответственность, потому что включается соревновательный момент.

В летопись образовательного учреждения, которое теперь называется Гатчинская школа №11, вписано имя мэра города Станислава Богданова, который был инициатором создания морских кадетских классов и обеспечил юридическую и финансовую поддержку проекта. В галерее славы основателей кадетских классов много имен, которые помнит школа и помнит Гатчина. Первым из организаторов кадетских классов выступил капитан первого ранга, доктор технических наук, профессор Военно-морского политехнического института Владимир Колесник.

- Берегите дружбу, которая здесь зародится. Крепче, чем дружба, рожденная в этой форме, у вас в жизни не будет. Будьте счастливы, и семь футов под килем! - пожелал Владимир Колесник.

С напутственным словом к воспитанникам обратился педагог с 40-летним стажем Владимир Каплан, который и сейчас помогает школе мудрым советом.

- Если посчитать выпускников 11-х и 9-х классов, то из них более 100 человек связали свою жизнь с морем. И еще около 15 человек являются офицерами Российской Армии, - отметил Владимир Наумович и прочитал свое стихотворение-напутствие.

От совета старшин Гатчинского Морского собрания, Санкт-Петербургского Морского собрания, Адмиралтейского координационного совета общественных ветеранских организаций ВМФ кадетов поздравил Почетный гражданин города Гатчины, депутат Юрий Назаров.

- У каждого должна быть цель в жизни. Вам цель нужно ставить уже сейчас и идти к ней. Советую хорошо учиться и обязательно заниматься спортом. Какую бы вы не выбрали профессию в будущем, будете военными или нет, я думаю, вы всегда будете с благодарностью вспоминать учебу в морских кадетских классах школы №11, - сказал Юрий Назаров.

По традиции, со своими стихами выступил капитан первого ранга Виктор Иванов. По-отечески напутствовал кадетов выпускник Гатчинской школы №4, Герой России Алексей Русанов.

- Чтобы жить комфортно и достойно в своей стране, нужно ее надежно защищать. Желаю вам успехов в выбранном пути. И Родина вас не забудет! – подчеркнул Алексей Русанов.

Участники церемонии вспоминали тех, кто в разные вехи истории защищал рубежи нашей страны и жизнь народа, тех, кому мы все обязаны своей свободой и мирным небом над головой. Минутой молчания почтили память тех офицеров, которых знали и которых уже нет рядом.

Трагическое происшествие, унесшее жизни нескольких блистательных офицеров, произошло в прошлом году на глубоководной атомной станции с неофициальным названием «Лошарик». Перед школьниками и кадетами выступила Татьяна Сомова - вдова капитана первого ранга Константина Сомова.

- Смотрю на вас, таких красивых, подтянутых, в форме, и невольно внутренне подтягиваюсь сама. Каждое слово клятвы кадета отозвалась в моей душе. Это такие мощные слова - правила и нормы жизни настоящего человека. Неизвестно, как сложится ваша жизнь, но уверена, что слова этой клятвы всегда будут с вами, – сказала Татьяна Сомова и рассказала о судьбе своего мужа. О том, как с детства мечтал стать военным и шел к своей цели. Все игры, игрушки, книги – вся его жизнь с самых малых лет была подчинена будущей службе.

И вот наступила долгожданная минута – время принятия кадетами торжественной клятвы. От имени морских кадет слово для зачтения клятвы было предоставлено Александру Трофимову, после чего на весь зал прогремело: «Клянемся!» Новоиспеченные кадеты и почетные гости хором исполнили гимн кадетов «Андреевский стяг».

С поздравлением выступили офицеры-воспитатели, работающие изо дня в день с кадетами: капитан первого ранга Валерий Хаперский, капитан второго ранга Юрий Антонов, капитан третьего ранга, заместитель директора по безопасности, один из первых офицеров-воспитателей Сергей Михайлов.

По знаменательному поводу состоялось второе в истории школы вручение юбилейного нагрудного знака Гатчинских морских кадетских классов имени адмирала Комарицына. Директор лично вручила его В.Н. Каплану, А.Н. Русанову и Ю.И. Назарову.

- Этот знак, связанный с именем большого военачальника, ученого и человека А.А. Комарицына, - для нас большая честь, - с благодарностью принимая награду, сказал Алексей Русанов.

Нагрудный знак из рук Героя России Алексея Русанова получили отличники учебы – Иван Кушнир, Мария Макарова, Тимофей Малахов, Даниил Молодцов, Данил Орлов, Анастасия Мишукова, Арина Нарцева, Ангелина Патрина, Егор Слюнин, Александр Трофимов.



