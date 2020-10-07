Присяга кадетов – в юбилей школы

В актовом зале, где 21
год назад впервые прозвучала клятва кадета, воспитанники двух 7-х классов
вливались в морские кадетские классы Гатчинской школы №11. В прошлом году, к
юбилею создания кадетских классов в Гатчине, им было присвоено почетное звание
«Гатчинские морские кадетские классы имени адмирала А.А. Комарицына». Сегодня
оно объединяет уже 335 выпускников и учеников.
Звучит марш на внос
флага. Впервые в истории, из-за коронавирусных ограничений, в зале – только
будущие кадеты. И те сидят на социальной дистанции друг от друга и от почетных
гостей. Участников церемонии приветствовала директор школы №11 Раиса Василиу.
- Вам повезло, вы
вступаете в кадеты в знаменательный день, когда школа отмечает свое 60-летие, -
обратилась к ребятам Раиса Василиу. - В нашей школе воспитывалось и работало
много талантливых, порядочных людей, которые защищают нашу Родину, работают на
ее благо. Вступая в ряды кадетских классов, вы обязаны беречь честь нашей школы
и кадетских классов, потому что Гатчинские кадетские классы - это честь и
гордость Гатчинского района и Ленинградской области. Сейчас кадетские классы
открываются и в других районах, но нигде нет такого большого количества
кадетов. На вас накладывается большая ответственность, потому что включается
соревновательный момент.
В летопись
образовательного учреждения, которое теперь называется Гатчинская школа №11,
вписано имя мэра города Станислава Богданова, который был инициатором создания
морских кадетских классов и обеспечил юридическую и финансовую поддержку
проекта. В галерее славы основателей кадетских классов много имен, которые
помнит школа и помнит Гатчина. Первым из организаторов кадетских классов
выступил капитан первого ранга, доктор технических наук, профессор
Военно-морского политехнического института Владимир Колесник.
- Берегите дружбу,
которая здесь зародится. Крепче, чем дружба, рожденная в этой форме, у вас в
жизни не будет. Будьте счастливы, и семь футов под килем! - пожелал Владимир
Колесник.
С напутственным словом к
воспитанникам обратился педагог с 40-летним стажем Владимир Каплан, который и
сейчас помогает школе мудрым советом.
- Если посчитать
выпускников 11-х и 9-х классов, то из них более 100 человек связали свою жизнь
с морем. И еще около 15 человек являются офицерами Российской Армии, - отметил
Владимир Наумович и прочитал свое стихотворение-напутствие.
От совета старшин
Гатчинского Морского собрания, Санкт-Петербургского Морского собрания,
Адмиралтейского координационного совета общественных ветеранских организаций
ВМФ кадетов поздравил Почетный гражданин города Гатчины, депутат Юрий Назаров.
- У каждого должна быть
цель в жизни. Вам цель нужно ставить уже сейчас и идти к ней. Советую хорошо
учиться и обязательно заниматься спортом. Какую бы вы не выбрали профессию в
будущем, будете военными или нет, я думаю, вы всегда будете с благодарностью
вспоминать учебу в морских кадетских классах школы №11, - сказал Юрий Назаров.
По традиции, со своими
стихами выступил капитан первого ранга Виктор Иванов. По-отечески напутствовал
кадетов выпускник Гатчинской школы №4, Герой России Алексей Русанов.
- Чтобы жить комфортно и
достойно в своей стране, нужно ее надежно защищать. Желаю вам успехов в
выбранном пути. И Родина вас не забудет! – подчеркнул Алексей Русанов.
Участники церемонии
вспоминали тех, кто в разные вехи истории защищал рубежи нашей страны и жизнь
народа, тех, кому мы все обязаны своей свободой и мирным небом над головой.
Минутой молчания почтили память тех офицеров, которых знали и которых уже нет
рядом.
Трагическое происшествие,
унесшее жизни нескольких блистательных офицеров, произошло в прошлом году на
глубоководной атомной станции с неофициальным названием «Лошарик». Перед
школьниками и кадетами выступила Татьяна Сомова - вдова капитана первого ранга
Константина Сомова.
- Смотрю на вас, таких
красивых, подтянутых, в форме, и невольно внутренне подтягиваюсь сама. Каждое
слово клятвы кадета отозвалась в моей душе. Это такие мощные слова - правила и
нормы жизни настоящего человека. Неизвестно, как сложится ваша жизнь, но
уверена, что слова этой клятвы всегда будут с вами, – сказала Татьяна Сомова и
рассказала о судьбе своего мужа. О том, как с детства мечтал стать военным и
шел к своей цели. Все игры, игрушки, книги – вся его жизнь с самых малых лет
была подчинена будущей службе.
И вот наступила долгожданная
минута – время принятия кадетами торжественной клятвы. От имени морских кадет
слово для зачтения клятвы было предоставлено Александру Трофимову, после чего
на весь зал прогремело: «Клянемся!» Новоиспеченные кадеты и почетные гости
хором исполнили гимн кадетов «Андреевский стяг».
С поздравлением выступили
офицеры-воспитатели, работающие изо дня в день с кадетами: капитан первого
ранга Валерий Хаперский, капитан второго ранга Юрий Антонов, капитан третьего
ранга, заместитель директора по безопасности, один из первых
офицеров-воспитателей Сергей Михайлов.
По знаменательному поводу
состоялось второе в истории школы вручение юбилейного нагрудного знака
Гатчинских морских кадетских классов имени адмирала Комарицына. Директор лично
вручила его В.Н. Каплану, А.Н. Русанову и Ю.И. Назарову.
- Этот знак, связанный с
именем большого военачальника, ученого и человека А.А. Комарицына, - для нас
большая честь, - с благодарностью принимая награду, сказал Алексей Русанов.
Нагрудный знак из рук
Героя России Алексея Русанова получили отличники учебы – Иван Кушнир, Мария
Макарова, Тимофей Малахов, Даниил Молодцов, Данил Орлов, Анастасия Мишукова,
Арина Нарцева, Ангелина Патрина, Егор Слюнин, Александр Трофимов.