«Картины с ключом» Марины Фазановой

Марина Фазанова – член Союза дизайнеров и
Петербургского общества акварелистов, победитель общероссийского конкурса
«Лучший преподаватель детской школы искусств», лауреат всероссийских и
международных конкурсов. Дважды становилась победителем Международной биеннале
«Арт-Мост-Акварель». В этом году Марина Фазанова заняла III место в конкурсе
акварелистов в Австрии, в Вене.
Марина Альбертовна приветствовала всех
собравшихся на открытии выставки и рассказала «Гатчинской правде» о своих
работах:
- Технически здесь ничего нового нет.
Акварель – очень древняя техника. Авторское в работах – это сюжеты и
композиция. – Сначала приходит идея, а потом ее техническое воплощение.
- Все ваши картины – сюжетные. Сквозь
каждую буквально просвечивает реальная история – где вы их берете? Из жизни?
- Когда как. Но, конечно, должен быть
материал, на котором все основано. Это может быть и литературное произведение,
и какой-то исторический факт, и библейский и даже языческий сюжет. Да, в основу
картин ложится много житейских историй. Вот, например, «День нашей первой
встречи выкраси в черный цвет»: такие истории встречаются сплошь и рядом.
Запечатленный фрагмент чьей-то жизни… Но совсем чуждые темы я не беру.
Например, недавно проходили выставки, посвященные космосу – мне это не близко.
А вот картина про Павловск. Сюжет основан
на реальных событиях: каждую весну рабочие открывают в парках закрытые на зиму
скульптуры, и эти статуи словно оживают – как моя Флора на картине.
- У вас много женских персонажей, и все
они подозрительно похожи…
- У меня три дочери…
- Почему вы выбрали акварель?
- Однажды, еще во время учебы в институте,
я побывала на выставке акварелистов – это потрясло мое воображение. К тому же
были и практические соображения: трое детей – от них куда-то в мастерскую не
уйдешь, как обычно делают художники-мужчины. А масляные краски пахнут, долго
сохнут, пачкают – у себя дома живописную мастерскую не устроишь. С бытовой
точки зрения с акварелью гораздо проще – и чище.
- А с технической?
- Акварель – техника сложная. Она не
подлежит исправлениям. Масло можно переписать, акварель – нет. Даже когда
картина подходит к концу, бывает, кажется, надо что-то исправить, а поздно! К
тому же, эти работы делаются «двоечкой» – очень тонкой кистью. Долгая,
кропотливая работа.
- Кроме техники, что осложняет творческий
процесс?
- Очень трудно избавиться от готовых
образов в голове. А избавляться нужно, чтобы неосознанно не скопировать. Я свои
картины называю так: tableau à clefs – в переводе с французского это значит
«картина с ключом, в которой за условными историческими или мифологическими
персонажами угадываются современники».
Выставка «Акварельные истории» продлится
до 30-го октября. Вход – свободный.