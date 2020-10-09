«Картины с ключом» Марины Фазановой

Марина Фазанова – член Союза дизайнеров и Петербургского общества акварелистов, победитель общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств», лауреат всероссийских и международных конкурсов. Дважды становилась победителем Международной биеннале «Арт-Мост-Акварель». В этом году Марина Фазанова заняла III место в конкурсе акварелистов в Австрии, в Вене.

Марина Альбертовна приветствовала всех собравшихся на открытии выставки и рассказала «Гатчинской правде» о своих работах:

- Технически здесь ничего нового нет. Акварель – очень древняя техника. Авторское в работах – это сюжеты и композиция. – Сначала приходит идея, а потом ее техническое воплощение.

- Все ваши картины – сюжетные. Сквозь каждую буквально просвечивает реальная история – где вы их берете? Из жизни?

- Когда как. Но, конечно, должен быть материал, на котором все основано. Это может быть и литературное произведение, и какой-то исторический факт, и библейский и даже языческий сюжет. Да, в основу картин ложится много житейских историй. Вот, например, «День нашей первой встречи выкраси в черный цвет»: такие истории встречаются сплошь и рядом. Запечатленный фрагмент чьей-то жизни… Но совсем чуждые темы я не беру. Например, недавно проходили выставки, посвященные космосу – мне это не близко.

А вот картина про Павловск. Сюжет основан на реальных событиях: каждую весну рабочие открывают в парках закрытые на зиму скульптуры, и эти статуи словно оживают – как моя Флора на картине.

- У вас много женских персонажей, и все они подозрительно похожи…

- У меня три дочери…

- Почему вы выбрали акварель?

- Однажды, еще во время учебы в институте, я побывала на выставке акварелистов – это потрясло мое воображение. К тому же были и практические соображения: трое детей – от них куда-то в мастерскую не уйдешь, как обычно делают художники-мужчины. А масляные краски пахнут, долго сохнут, пачкают – у себя дома живописную мастерскую не устроишь. С бытовой точки зрения с акварелью гораздо проще – и чище.

- А с технической?

- Акварель – техника сложная. Она не подлежит исправлениям. Масло можно переписать, акварель – нет. Даже когда картина подходит к концу, бывает, кажется, надо что-то исправить, а поздно! К тому же, эти работы делаются «двоечкой» – очень тонкой кистью. Долгая, кропотливая работа.

- Кроме техники, что осложняет творческий процесс?

- Очень трудно избавиться от готовых образов в голове. А избавляться нужно, чтобы неосознанно не скопировать. Я свои картины называю так: tableau à clefs – в переводе с французского это значит «картина с ключом, в которой за условными историческими или мифологическими персонажами угадываются современники».

Выставка «Акварельные истории» продлится до 30-го октября. Вход – свободный.



