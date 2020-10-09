«Пейзажную тропу» оценили туристы

Туристский маршрут «Пейзажная тропа» в усадьбе Демидовых предназначен для активных туристов, которые предпочитают перемещаться на велосипедах и лошадях. Маршрут стал альтернативой пешей туристской тропе «Прогулка вокруг Большой поляны» с другой стороны от Большой протоки. Он был создан молодежной общественной организацией «Центр молодежных инициатив» в рамках проекта «Две усадьбы» при финансовой поддержке комитета по туризму Ленинградской области. Маршрут уже обрел своих первых поклонников – туристы посещают его ежедневно.
В
ходе тестирования маршрута были организованны конные прогулки и занятия по скандинавской ходьбе. В них приняли участие представители Общественной палаты
Ленинградской области, Паркового агентства, конного клуба Туутари-парка,
который также стал партнером проекта «Две усадьбы». Расширение участников
проекта говорит о его актуальности особенно сегодня, когда прогулки на свежем
воздухе, пожалуй, единственный безопасный досуг. В связи с переходом
Гатчинского района в «красную» зону организаторам тестовой экскурсии пришлось
вдвое сократить количество участников.
По
итогам тестирования «Пейзажной тропы» его участники оценили новый маршрут и
сошлись во мнении, что Демидовская усадьба будет привлекать еще больше
туристов. Кстати, по данным Паркового агентства, в чьем ведении находится данная
территория, в летний период посетителями культурного объекта стали более восьми
тысяч человек.
Представитель
Паркового агентства Елена Фараонова сказала, что «Пейзажная тропа» получилась
даже лучше, чем «Прогулка вокруг Большой Поляны».
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Уровень и качество уборки территории намного выше – расчистили берег, сделали
хорошую санитарную рубку, убрали всю молодую поросль. Благодаря этому
территория парка преобразилась и «открылась», - сказала Елена Фараонова и
выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству.