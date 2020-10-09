«Пейзажную тропу» оценили туристы

Туристский маршрут «Пейзажная тропа» в усадьбе Демидовых предназначен для активных туристов, которые предпочитают перемещаться на велосипедах и лошадях. Маршрут стал альтернативой пешей туристской тропе «Прогулка вокруг Большой поляны» с другой стороны от Большой протоки. Он был создан молодежной общественной организацией «Центр молодежных инициатив» в рамках проекта «Две усадьбы» при финансовой поддержке комитета по туризму Ленинградской области. Маршрут уже обрел своих первых поклонников – туристы посещают его ежедневно.

В ходе тестирования маршрута были организованны конные прогулки и занятия по скандинавской ходьбе. В них приняли участие представители Общественной палаты Ленинградской области, Паркового агентства, конного клуба Туутари-парка, который также стал партнером проекта «Две усадьбы». Расширение участников проекта говорит о его актуальности особенно сегодня, когда прогулки на свежем воздухе, пожалуй, единственный безопасный досуг. В связи с переходом Гатчинского района в «красную» зону организаторам тестовой экскурсии пришлось вдвое сократить количество участников.

По итогам тестирования «Пейзажной тропы» его участники оценили новый маршрут и сошлись во мнении, что Демидовская усадьба будет привлекать еще больше туристов. Кстати, по данным Паркового агентства, в чьем ведении находится данная территория, в летний период посетителями культурного объекта стали более восьми тысяч человек.

Представитель Паркового агентства Елена Фараонова сказала, что «Пейзажная тропа» получилась даже лучше, чем «Прогулка вокруг Большой Поляны».

- Уровень и качество уборки территории намного выше – расчистили берег, сделали хорошую санитарную рубку, убрали всю молодую поросль. Благодаря этому территория парка преобразилась и «открылась», - сказала Елена Фараонова и выразила готовность к дальнейшему сотрудничеству.