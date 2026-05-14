В Ленобласти сформируют дополнительные мобильные огневые группы

Работа ведется при поддержке правительства Ленинградской области, которое участвует в материально-техническом обеспечении подразделений и помогает наращивать их оснащение.

Мобильные огневые группы создаются для защиты объектов критической инфраструктуры с учетом особенностей каждого предприятия и конкретных задач по обеспечению безопасности.

В состав групп входят сотрудники предприятий и граждане, пребывающие в мобилизационном людском резерве. Особое внимание в регионе уделяется оснащению МОГов.

Для них закупаются и передаются автомобили повышенной проходимости, средства связи, оптические приборы, тепловизоры, детекторы беспилотников и FPV-перехватчики. Сформирован типовой перечень материально-технических средств, необходимый для полноценной работы.

«До 1 июня 2026 года в Ленинградской области должны быть дополнительно сформированы новые мобильные огневые группы. Правительство региона оказывает этой работе практическую поддержку. Помогаем с материально-техническим обеспечением, подключаем предприятия, последовательно наращиваем оснащение. Наша задача — создать надежную, устойчивую систему защиты критически важных объектов Ленинградской области от воздушных угроз», — отметил вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Ярослав Серов.

Одновременно в регионе созданы необходимые условия для резервистов, привлекаемых к службе в составе МОГов на предприятиях. На объектах организованы размещение, питание, помещения для отдыха и санитарные зоны. На период специальных военных сборов за ними сохраняются рабочие места и средняя заработная плата по основному месту работы, предусмотрены денежное содержание и иные социальные гарантии.

Таким образом, Ленинградская область способствует совершенствованию применения мобильных огневых групп, обеспечивает ее организационную и материально-техническую устойчивость, последовательно усиливая защиту ключевых объектов региона.